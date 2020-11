Rencontrez toute la distribution de la saison 36 de ‘The Challenge: Double Agents’

Le défi ça fait si longtemps – et ça continue! À ce stade, c’est une forme de réconfort de voir l’hôte TJ Lavin dire aux challengers MTV dans quelle compétition ou élimination folle ils sont sur le point de se lancer.

La nouvelle saison, Le défi: agents doubles, est lié à devenir fou. C’est la 36e (!) Saison de Le défi et il est prévu pour la première le 9 décembre sur MTV. Cette saison, le spectacle sera au format partenaire, nous pourrions donc voir quelqu’un voler tous les prix d’un million de dollars à la fin et d’autres mouvements sauvages.

Avant la première, MTV diffusera Le défi: les agents doubles déclassifiés le 7 décembre, qui sera un aperçu de la saison à venir.

Les membres de la distribution qui sont dans la série depuis le début des années 2000 apparaîtront et bien sûr, il y a un groupe de recrues qui devront faire leurs preuves.

Rencontrez toute la distribution de Le défi: agents doubles saison 36:

Aneesa Ferreira

Ferreira a fait ses débuts Le monde réel: Chicago en 2002. Peu de temps après, elle a continué Le défi: la bataille des sexes en 2003.

Depuis, elle est sur Battle of the Sexes 2, The Duel, The Inferno 3, Rivals, et plus.

Ferreira était finaliste sur Le Gauntlet 2 et Le Duel II. Ce sera sa 14e saison de Le défi.

Ashley Mitchell

Ashley Mitchell était à l’origine sur Monde réel: Ex-Plosion. Elle a ensuite commencé avec Le défi: Rivals III en 2016.

Ce sera sa 8e saison de Le défie mais elle a déjà gagné plusieurs fois.

Mitchell a gagné Invasion des champions et Décompte final, où elle a volé l’argent du prix à son partenaire.

Tula «Big T» Fazakerley

« Big T » vient du spectacle Naufragé: Bataille des îles en 2019.

Depuis, elle a participé à Guerre des mondes 2 et Folie totale. Cette saison de Le défi: agents doubles sera son troisième défi.

Cory Wharton

Cory Wharton venait de Monde réel: Ex-Plosion et ce sera sa 8e saison de Le défi.

Cependant, il a atteint la finale dans 3 autres saisons: Bataille des lignées, invasion des champions, et Folie totale.

Espérons que Wharton pourra aller plus loin et gagner la saison.

Chris «CT» Tamburello

CT est une légende de Le défi et ce sera sa 18e saison. Il a commencé Le monde réel: Paris.

Sa première saison sur Le défi était Enfer en 2004 et il a atteint la finale en tant que recrue.

En fait, Tamburello a atteint la finale quatre autres fois: The Inferno II, The Gauntlet III, Battle of the Exes, et XXX: Sale 30.

Il a remporté le match trois fois pour Rivals II, Invasion des champions, et Guerre des mondes 2.

Devin Walker-Molaghan

Devin Walker-Molaghan était à l’origine sur Es-tu l’élu? 3, Le défi: agents doubles sera sa cinquième saison.

Il était auparavant sur Reckoning Final, Vendettas, XXX: Sale 30, et a atteint la finale pour Rivaux III.

Darrell Taylor

Darrell Taylor s’est avéré être un excellent concurrent en Le défi depuis qu’il a gagné Le Gauntlet, The Inferno, The Inferno II, et Viande fraîche.

Taylor a fait ses débuts Règles de la route: Campus Crawl. Il a fait une petite pause depuis sa dernière vue sur XXX: sale 30 en 2017 mais ce sera sa 9e saison.

Josh Martinez

Josh Martinez a fait ses débuts Grand frère 19 et a effectivement remporté le spectacle.

Il a concouru sur Le défi: guerre des mondes, guerre des mondes 2, et Folie totale.

Cette saison sera sa 4e saison de défi.

Faysal «Fessy» Shafaat

Fessy Shafaat était à l’origine sur Grand frère 20, où il a fait jury.

Il était également sur Guerrier ninja américain. Shafaat était une recrue la saison dernière sur Folie totale et même atteint la finale et cette saison sera son 2ème défi.

Justin «Jay» Starrett

Jay Starrett est surtout connu pour ses débuts Survivor: Millennials vs Gen X et il est également apparu sur Ex sur la plage 2.

Il était une recrue la saison dernière sur Le défi: la folie totale mais s’est avéré être un concurrent féroce quand il a gagné contre CT dans un tour éliminatoire.

Il a quitté le match lors d’un autre tour éliminatoire contre Rogan O’Connor en raison de sa disqualification médicale après avoir montré des signes de commotion cérébrale.

Cette saison sera son 2ème défi.

Kam Williams

Kam Williams, également connue sous le nom de «Killer Kam», l’a lancée Es-tu l’élu? 5.

Ce sera son 5ème défi mais elle a fait la finale le Vendettas et Guerre des mondes 2.

Kaycee Clark

Kaycee Clark a commencé Grand frère 20 et a effectivement remporté la saison.

Ce sera son 2e défi depuis qu’elle était sur Folie totale et a atteint la finale.

Kyle Christie

Kyle Christie a fait ses débuts Geordie Shore et ce sera sa 6e saison de Le défi.

Cependant, Christie a atteint la finale de Vendettas et Folie totale.

Leroy Garrett

Leroy Garrett a fait ses débuts Le monde réel: Las Vegas mais a été sur Le défi plusieurs fois et ce sera sa 12e saison.

Garrett était finaliste sur Rivals, Battle of the Exes II, Vendettas, et Guerre des mondes 2.

Nany Gonzalez

Nany Gonzalez a commencé sur Le monde réel: Las Vegas.

Cependant, ce sera son 10e défi et elle n’a été finaliste qu’une seule fois auparavant sur Agents libres.

Nelson Thomas

Nelson Thomas était à l’origine sur Es-tu l’élu? 3.

Ce sera son 7e défi et il a déjà été finaliste Invasion des champions.

Nicole Zanatta

Nicole Zanatta était originaire de Monde réel: squelettes et ce sera sa 3ème saison de Le défi.

Cependant, Zanatta a été finaliste dans ses deux autres saisons, Invasion des champions et Vendettas.

Theresa Jones

Theresa Jones a commencé sa télé-réalité Le défi: la viande fraîche II et a été rédigé par Ryan Kehoe.

Ce sera sa 7e saison de Le défi mais elle était finaliste en Bataille des ex II.

Offre Tori

Tori Deal est originaire de Es-tu l’élu? 4 et était aussi sur Es-tu l’élu? Secondes chances.

Ce sera son 5ème défi. Deal a été finaliste de sa saison recrue, XXX: sale 30, et Guerre des mondes 2.

Wes Bergmann

Wes Bergmann est une légende dans Le défi et c’est quelqu’un que nous aimons détester.

Il a commencé sa télé-réalité Le monde réel: Austin. Ce sera sa 14e saison de Le défi.

Il a été finaliste sur Viande fraîche, rivaux, et La guerre des mondes. Bergmann a gagné Le duel et Rivaux II.

Ambre Borzotra

Amber Borzotra a commencé Grand frère 16 et ce sera sa première saison sur Le défi.

Sur Grand frère, elle était membre de l’alliance Bomb Squad et a été détournée dans la semaine 5 de l’émission.

Ambre Martinez

Amber Martinez était à l’origine sur Es-tu l’élu? 8.

Ce sera sa saison recrue de Le défi: agents doubles. Elle est de Yonkers, New York.

Gabby Allen

Gabby Allen était auparavant sur Love Island (Royaume-Uni) saison 3 et elle est arrivée à la 4e place avec Marcel Somerville.

Elle était aussi sur Celebrity Big Brother 22 (Royaume-Uni) et a atteint la 6e place.

Ce sera sa première saison de Le défi.

Joseph Allen

Joseph Allen est un chanteur et rappeur qui est apparu à l’origine dans la saison 14 de L’Amérique a du talent.

Il a atteint les quarts de finale et ce sera sa première saison de Le défi.

Lio Rush

Lio Rush est un ancien lutteur de la WWE et ce sera sa première saison de Le défi.

Lolo Jones

Lolo Jones est un haies et bobsleigh qui a participé aux Jeux olympiques américains. Elle est également apparue sur Célébrités Big Brother saison 2, où elle a atteint la 3e place.

Ce sera sa première saison de Le défi.

Mechie Harris

Mechie Harris est une musicienne qui est apparue pour la première fois sur Ex sur la plage 3. Il est également sorti avec Blac Chyna et a joué dans une sex tape avec elle.

Ce sera sa première saison de Le défi.

Nam Vo

Nam Vo était sur Maître des bêtes ultime 1 et a été éliminé au niveau 4.

Ce sera la première saison de Vo Le défi. Il vient d’Allemagne.

Natalie Anderson

Natalie Anderson était à l’origine sur La course incroyable 21 et apparaît souvent avec sa jumelle, Nadiya Anderson.

Elle a également été sur La course incroyable: toutes les étoiles, a gagné Survivant: San Juan del Sur, et retourné pour Survivor: Winners at War.

Ce sera la première saison d’Anderson de Le défi.

Olivia Jawando

Olivia Jawando a commencé Naufragé: Bataille des îles.

Ce sera sa saison recrue de Le défi.

