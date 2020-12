Rencontrez tous les Jedi qu’Ahsoka Tano a formés

Après l’apparition de Ahsoka Tano, interprétée par Rosario Dawson dans la Deuxième Saison de ‘The Mandalorian’ et son refus de s’entraîner Grogu Les fans ont remis en question la raison de sa décision, puisqu’elle était la Padawan de Anakin Skywalker et la chose naturelle est qu’elle a continué avec l’héritage.

La vérité est qu’au point de la chronologie où vous en êtes Din Djarin et Bébé yoda, Ahsoka J’avais déjà assez entraîné Jedi pendant ‘Star Wars: Rebelles’ Et bien qu’elle n’ait pas atteint le rang de «Guerrière», ses connaissances en force et ses compétences avec le sabre laser ne sont pas du tout déplacées.







Nous vous présentons Jedi Quoi Ahsoka Tano s’est formé dans l’univers de ‘Guerres des étoiles’.

La première expérience de Ahsoka en tant qu’enseignante, elle est arrivée dans le saison trois de ‘La guerre des clones’ dans les épisodes, ‘Padawan perdu’ et «Chasse au wookie». Tout en menant une campagne contre les forces séparatistes en Felucia avec Anakin et le professeur Jedi, Plo koon.

Après avoir été enlevé par un groupe de Trandoshans, une race qui épouse d’autres espèces en tant que sport, Ahsoka déménage sur une île de Wassakah, où il trouve trois jeunes Jedi qui ont également été capturés.

Offres Ahsoka Kalifa, le chef des trois, à O-Mer et Jinx ses enseignements pour les guider sur le droit chemin de la force.







Dans ‘La guerre des clones’, Ahsoka Elle se revoyait comme le mentor d’un groupe de jeunes, cette fois sur commission. Ayant grandi avec Anakin, Ahsoka Tano il a sa première mission de diriger un groupe de six jeunes hommes à travers leurs premiers pas dans la force.

Chacun des futurs Jedi doit avoir Cristal Kyber pour vos propres sabres laser, et Ahsoka a pour tâche particulière de les guider dans leur parcours.

Plus tard, le groupe de jeunes est officiellement reçu au sein du Ordre Jedi pour Obi Wan Kenobi.







Après la chute de la République et les meurtres brutaux dans le Purge Jedi, Ahsoka il a été caché pendant un certain temps. Lentement, il a commencé à travailler, en gardant une trace de Rébellion pour offrir ses services en tant que guerrière, chef et agent secret. Au cours de ses opérations, il a rencontré l’équipage du navire Fantôme, incluant le Jedi, Kanan Jarrus et son nouvel apprenti, Ezra Bridger.

Tandis que Kanan J’avais le même âge que Ahsoka et avait déjà été initié aux arts Jedi, Ahsoka a servi de mentor, tant dans sa formation Ezra et son chemin en tant que leader de la rébellion.







Le même que Kanan, Ahsoka a été une force puissante et positive dans le développement de la jeune jedi, Ezra Bridger. En raison de son haut niveau d’apprentissage, elle a pu jouer un rôle plus actif en enseignant directement à l’apprenti Kanan.

Ahsoka a enseigné Ezra leçons de force, code Jedi, et l’a même aidé à pratiquer son combat avec le sabre laser.

En plus de l’apprentissage physique, Ahsoka lui a appris à Ezra ne pas se fier uniquement à une arme à la main, mais se fier à son instinct et à son lien avec la force.

Plus tard dans ‘Rebelles’ Ashoka accompagné Kanan et Ezra à l’ancien temple de Malachor, où ils se sont confrontés Dark Vador. Après s’être sacrifié pour sauver la vie de Kanan et Ezra, Bridger ans plus tard, il a voyagé dans le temps pour rendre la faveur à Ahsoka, et c’est à ce moment qu’il apparaît dans ‘The Mandalorian’ et rencontre Grogu.