Rencontrez Skipper, le chiot «  miracle  » né avec 6 pattes et 2 queues

Elle est minuscule, adorable et a juste deux membres supplémentaires!

Skipper est définitivement un chiot spécial! Hôpital vétérinaire de Neel

Skipper, le chiot, est né le 16 février avec six pattes – deux pattes avant et quatre pattes arrière – et deux queues, ce que les vétérinaires appellent un «miracle».

L’hôpital vétérinaire Neel d’Oklahoma City a partagé dimanche des photos de l’incroyable chien qui ne pèse que 11 onces.

« Elle a survécu plus longtemps que nous ne le soupçonnons pour tout autre chien (avec ses conditions) », a écrit l’hôpital vétérinaire de Neel sur Facebook Hôpital vétérinaire de Neel

« Je ne pense pas que je vais probablement voir un autre chiot dans ma vie comme ça », a déclaré le Dr Alison Everett à la filiale locale de NBC d’Oklahoma City, KFOR. « Je dirais qu’elle est probablement unique en son genre. »

Skipper, un mélange de border collie et de berger australien né dans une portée de neuf personnes, a également probablement deux ensembles de systèmes urinaires, dont deux vessies, et deux systèmes de reproduction, a déclaré Everett.

«Ce que nous pensons est arrivé avec elle, c’est qu’à un moment donné pendant le développement, lorsque le corps commence normalement à se modeler … elle a commencé à essayer de se séparer, presque comme si elle essayait de former un jumeau, et cela ne s’est tout simplement pas terminé», a expliqué Everett.

« C’est une occasion unique d’en apprendre davantage sur elle et ce qu’elle peut nous apprendre », a déclaré Everett à la KFOR. Hôpital vétérinaire de Neel

Everett a ajouté à la KFOR que Skipper «se déplace comme un chiot en bonne santé» et ne montre «aucun signe extérieur de douleur ou d’inconfort».

Dans sa publication dimanche sur Facebook, l’hôpital vétérinaire de Neel a également partagé une mise à jour sur le développement de Skipper.

«Ses organes semblent être en pleine forme, elle fait pipi et fait caca, et elle est très forte!» a écrit l’hôpital. «Elle allaite bien et grandit de manière appropriée jusqu’à présent. Toutes ses jambes bougent et répondent aux stimuli comme un chiot normal.

L’histoire de Skipper a attiré l’attention de la société de biscuits pour chiens Milk-Bone, qui lui a décerné un approvisionnement à vie de friandises et l’aide à couvrir ses factures médicales, a partagé mercredi l’hôpital vétérinaire sur Facebook.

Il y a encore beaucoup d’inconnues sur la façon dont Skipper se développera, et Everett a déclaré à la KFOR qu’elle «pourrait avoir une espérance de vie beaucoup plus courte qu’un chiot moyen.

Elle peut avoir besoin d’une thérapie physique à mesure qu’elle grandit et elle a un spina bifida, un défaut qui affecte les vertèbres et la moelle épinière, selon la base de données des troubles héréditaires canins.

En attendant, cependant, le petit Skipper se porte bien.

«Nous continuerons à rechercher ses conditions, à surveiller son développement lors des revérifications et à aider Skipper à rester indolore et confortable pour le reste de sa vie», a déclaré l’hôpital sur Facebook.