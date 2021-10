Rencontrez Selina Kyle dans The Batman Sneak Peek Before Tomorrow’s DC Fandome Trailer

Le Batman le réalisateur Matt Reeves a partagé un nouveau regard sur Zoe Kravitz dans le rôle de Selina Kyle avant la sortie imminente de la prochaine bande-annonce. Dans les précédentes images en avant-première, nous avons pu voir Kravitz dans un masque noir pour signifier son entrée en tant que nouvelle incarnation de Catwoman. Une nouvelle photo partagée sur le compte Twitter personnel de Reeves révèle clairement le personnage de Kravitz en tant que Selina en dehors de sa tenue de cambrioleur de chat, et cela fait déjà des milliers de fans ravis de voir les nouvelles images.

Matt Reeves promet également que nous verrons davantage Selina Kyle dans la nouvelle bande-annonce de Le Batman. Nous pouvons également présumer que les images nous montreront davantage la co-star Robert Pattinson en tant que Bruce Wayne et le chevalier noir. Récemment, Le Batman compte sur Twitter a partagé deux nouvelles affiches pour aider à promouvoir le film également, et le Riddler de Paul Dano peut être vu en train de narguer Batman dans l’une des images.

En prévision de la nouvelle bande-annonce de #Le Batman pendant DC FanDome demain, découvrez les affiches de Batman et Riddler. Syntoniser #DCFanDôme ici : https://t.co/dxelpPvLtdpic.twitter.com/xN99HV2iaZ – Le Batman (@TheBatman) 15 octobre 2021

Il est évident pour nous tous que Le Batman est l’un des films à venir les plus attendus, et la formidable excitation des fans se renforce chaque jour. DC FanDome ce week-end ajoutera à cela de manière exponentielle avec le lancement de la dernière bande-annonce, un an après la sortie de la première bande-annonce lors de l’événement de l’année dernière. Robert Pattinson et Zoe Kravitz seront également tous les deux sur place pour participer à un panel divulguant plus d’informations sur Le Batman.

Matt Reeves a co-écrit le scénario de Le Batman avec Peter Craig. Le film se déroule au début de la carrière du super-héros, après qu’il ait déjà été établi en tant que justicier à Gotham, mais que le croisé capé ne fait que commencer. Espérant mettre un terme au crime et à la corruption dans la ville, Le Batman reprend avec le super-héros enquêtant sur les meurtres en série d’un fou se faisant appeler Riddler, qui laisse des indices sur les scènes des crimes d’une manière qui rappelle le tueur du zodiaque.

« J’ai lu le script », a déclaré Zoë Kravitz à propos du rôle de Catwoman, via Another. « Puis [Matt Reeves] parlé à nouveau avec moi pour entendre mes pensées, pour voir si nous étions sur la même longueur d’onde. Je ne le connaissais pas bien et c’était un peu un processus. Lorsque ces grandes opportunités se présentent, ces grands rôles, et que vous les voulez vraiment, c’est navrant de ne pas les obtenir. Vous y mettez beaucoup d’énergie. La chose que j’ai essayé de garder sous contrôle tout au long, cependant, était juste de vouloir être agréable et sympathique pour obtenir le rôle. [I didn’t want] de lire le script et de dire : ‘J’adore ça. J’aime tout à ce sujet. Ensuite, je vais à l’audition et j’ai cette énergie de chiot. »

Elle a ajouté : « C’était important de lui donner une idée de ce que c’est vraiment de travailler avec moi. De dire ce que je pense vraiment et, si nous sommes sur le plateau ensemble, de poser les questions que je veux poser. J’ai essayé de d’un point de vue où je lui montre ce que je vois et ce que je ressens à propos de ce personnage. Je crois que c’est pourquoi c’est arrivé et j’ai eu le rôle. Matt est un réalisateur fantastique, et il aime vraiment parler du personnage. de bonnes conversations. J’ai eu quelques réflexions sur le personnage une fois que j’ai lu le script aussi et ils ont été les bienvenus. «

Le casting comprend Robert Pattinson dans Bruce Wayne, Zoe Kravits dans Catwoman, Paul Dano dans Riddler, Jeffrey Wright dans James Gordon, John Turturro dans Carmine Falcone, Andy Serkis dans Alfred Pennyworth et Colin Farrell dans Oswald Cobblepot. Il y a des rapports selon lesquels Farrell’s Penguin se transformera en sa propre série sur HBO Max avec une série distincte axée sur la police du GPD. Il reste à voir si de nouvelles informations seront supprimées pour ces retombées chez DC FanDome.

De même que Le Batman, DC FanDome inclura des aperçus d’autres titres à venir comme Adam noir, Shazam ! La fureur des dieux, Pacificateur, Le flash, et beaucoup plus. L’événement aura lieu le samedi 16 octobre et peut être diffusé gratuitement en ligne. Vous pouvez en savoir plus sur le site officiel de DC FanDome.

