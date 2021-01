Rencontrez Morbius, le rival Vampire vivant de Spider-Man

Michael Morbius, mieux connu sous le nom de Morbius, est un personnage de merveille Des bandes dessinées créé par Roy Thomas et Gil Kane. La première apparition du personnage était au QG Le spectaculaire Spider-Man # 101 en octobre 1971.

L’ORIGINE DE MORBIUS

Michael Morbius est né en Grèce avec une maladie sanguine rare. Au fil des ans, il a consacré sa vie à étudier la biologie à la recherche d’un remède à sa maladie, aux côtés de son meilleur ami. Emil Nikos.

Sur leur voyage, Morbius a remporté le prix Nobel avant de trouver la possibilité de guérir dans le sang d’une chauve-souris vampire. Malgré la découverte possible, les risques de traitement étaient très élevés et les autorités n’ont pas approuvé ce type d’expérience.

Le duo a développé un sérum expérimental et des électrochocs, qui seraient testés dans un laboratoire à l’intérieur d’un bateau, car en haute mer, ils ne seraient pas empêchés par les autorités.

Après l’expérience, il est transformé en une créature pseudo-vampirique. Cependant, cette transformation a entraîné des coûts, car Michael Morbius a commencé à ressentir une énorme soif de sang, le faisant tuer Nikos.

Craignant pour la vie de Martine Bancroft, sa fiancée qui était également sur le bateau, et parce qu’il ne comprenait pas ce qui se passait, Morbius s’enfuit du bateau déterminé à s’enfoncer dans la mer.

Confus par tout ce qui se passait, Michael retrouve soudain la volonté de vivre. Puis, il se met à nager jusqu’à ce qu’il soit secouru par un bateau qui allait à New York.

Après s’être nourri de tout l’équipage, il arrive dans une maison du marais. Ce qu’il ne savait pas, c’est que cet endroit était l’un des laboratoires du médecin Curt Connors, qui était utilisé par Homme araignée.

En saison, Peter Parker il avait essayé de supprimer ses pouvoirs avec un sérum qui avait fini par le laisser avec six bras. Confus et affamé, Morbius attaque le Tête Web. C’est le début de la grande rivalité entre eux.

Il a ensuite cherché un remède pour son état. Cela l’a forcé à lutter contre Homme araignée, O Torche humaine, et X Men originaux.

POUVOIRS ET COMPÉTENCES

En plus de devenir une créature pseudo-vampirique après l’expérience, Michael Morbius facteur de guérison acquis, crocs acérés et capacités surhumaines comme la force, les réflexes et l’agilité.

La soif de sang humain est devenue constante. Prouvant qu’avec de grandes puissances viennent de grandes responsabilités, Morbius il est entré dans un état de conflit constant avec lui-même. C’est parce qu’il préfère ne pas tuer les gens, mais il n’a souvent pas le choix.

Après tout, Michael il est cité comme un vampire vivant car il a conservé une grande partie de son génie et de son intellect. Sans parler des sentiments qu’il avait pour son épouse.

Comme expliqué précédemment, le vampirisme de Morbius vient de la science. Par conséquent, le personnage est immunisé contre la plupart des faiblesses des vampires d’origine démoniaque ou surnaturelle.

Les armes en argent, les symboles religieux, les piquets en bois dans le cœur et même le soleil n’affligent pas Michael Morbius, bien qu’il préfère dormir pendant la journée.

ÉQUIPES

Après avoir provoqué la transformation de John Jameson dans Loup garou, tous deux ont fait équipe pour affronter Homme araignée.

Morbius a remporté son propre QG quand il a formé une équipe avec Les enfants de minuit. L’équipe était composée de personnages de la distribution surnaturelle de l’éditeur, tels que Lame et Cavalier fantôme.

C’est dans son propre QG qu’il cherchait à guérir son vampirisme, sa position faisant la transition entre méchant et anti-héros.

MORBIUS DANS D’AUTRES MÉDIAS

Morbius déjà apparu dans le dessin animé Spider-Man: la série animée, dans lequel lui et Felicia rejoindre l’équipe de Lame comme les chasseurs de vampires.

Le personnage a également remporté plusieurs types de sa propre mini-série et est presque apparu à la fin du premier film Lame (1998).

Le film solo de Morbius est déjà enregistré, mais jusqu’à présent, il n’a pas été publié en raison de la pandémie. Début 2021, la première du film a de nouveau été reportée. La prévision est maintenant que l’histoire dirigée par Jared Leto sort en salles au Brésil le 10/07/2021.

La spéculation prétend également que Morbius sera dans le nouveau film Homme araignée et cela fait partie de l’univers élargi du héros dans le Univers cinématographique Marvel. Cependant, considérez ces dernières informations comme rumeur.

