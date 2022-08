Rencontrez Melissa Roxburgh de Manifest, la série qui a relancé Netflix

in

Netflix

Melissa Roxburgh a une carrière intéressante à Hollywood et maintenant grâce à Netflix elle continue de se faire remarquer dans la série Manifest qui est un pur suspense.

©IMDBmélisse roxburgh

Netflix A choisi de Manifeste pour que la série télé continue « Vivant » après le CNB annulé le spectacle et maintenant le géant du streaming a commandé une ultime saison de 20 épisodes pleine de suspense pour que les personnages de cette fiction puissent enfin comprendre ce qu’il est advenu du vol 828 de Montego Airlines qui a atterri cinq ans après son décollage alors que le voyage était apparemment normal.

L’un des personnages les plus importants de Manifeste est l’officier de police Michaela Stone qui découvre que sa mère est décédée et que son fiancé Jared a épousé sa meilleure amie une fois revenue du vol qui a changé sa vie à jamais au même titre que le reste des passagers. L’actrice en charge de ce rôle dans la série de Netflix c’est mélisse roxburgh et nous allons en parler dans ces lignes.

L’interprète est née au Canada il y a 29 ans et est la fille d’un pasteur de ce pays avec un ancien joueur de tennis britannique. Elle a trois frères et après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, elle a commencé à étudier le théâtre à Vancouver. Au cinéma il a eu des rôles dans différents titres dont les deux entrées de Journal d’un Wimpy Kid, Lutin : Origines, The Marine 4 : Cible mouvante Oui star trek au-delàentre autres.

Rencontrez le protagoniste de Manifest

mélisse roxburgh Elle est une véritable amoureuse des voyages car dans sa vie personnelle, elle a connu, grâce à sa famille, des endroits comme l’Afrique, l’Albanie et le Guatemala, ce qui a suscité l’intérêt de l’actrice pour les questions de justice sociale, l’amenant à travailler en tant que leader du genre pour le Comité. Rescue International, qui aide les personnes en situation de crise humanitaire extrême. Un rêve qui ne s’est jamais réalisé ? Recevez en tant que journaliste.

D’autre part mélisse roxburgh dans le monde du petit écran étoilé Surnaturel : Lignée de sangle spin-off de la populaire émission de télévision de CWa également participé à La peine, voyageurs et a joué un bref rôle dans Légendes de demain. Entre 2018 et 2022, l’actrice a joué le rôle de Michaela Stone, la policière qui doit résoudre l’énigme du vol 828 dans la populaire série télévisée Netflix, Manifeste.

mélisse roxburgh a tout pour réussir dans l’industrie cinématographique hollywoodienne où peu à peu elle progresse régulièrement grâce à ses rôles dans différents titres qui la placent dans le radar des producteurs et cinéastes en même temps qu’elle reçoit la reconnaissance du grand public, notamment grâce à Manifestele spectacle qui est passé de l’annulation au succès et qui fait aujourd’hui partie du catalogue de Netflix.

