Rencontrez « Maknae Line » de STAYC – La nouvelle combinaison « Visual Bermuda » du monde K-Pop

Les fans de K-Pop le savent, le mystérieux «Triangle des Bermudes» signifie en fait quelque chose d’entièrement différent dans le monde des idoles.

Souvent utilisée pour désigner collectivement les «3 meilleurs visuels», cette combinaison «Triangle des Bermudes» existe dans la plupart des groupes de garçons et de filles de K-Pop. Les internautes coréens identifient rapidement les membres qui composent le «Triangle des Bermudes»…

… Et la dernière combinaison de K-Pop appartient à Divertissement Highupgroupe de filles super recrues STAYC! Bien que chaque membre ait quelque chose d’unique à ajouter à la popularité croissante du groupe…

… le « maknae » membres Seeun, Yoon, et J épate définitivement les fans de K-Pop avec leurs beautés impeccables!

1. Seeun

Seeun (Yoon Se Eun) est né le 14 juin 2003 et est un ancien membre pré-début de Hebdomadaire. Elle était une enfant actrice et s’est formée pendant 2 ans et 7 mois avant de faire ses débuts avec STAYC!

Sa peau translucide la fait briller partout où elle va…

… Mais c’est définitivement sa personnalité pétillante qui attrape les fans de K-Pop amoureux. Avec son ton de voix unique, combiné à son physique magnifique qui fait ressortir tous ses mouvements de danse, Seeun est sûrement membre du «Triangle des Bermudes» de STAYC.

2. Yoon

Yoon (Shin Ja Yoon) est né le 14 avril 2004 et est le chanteur principal du groupe. Étant le membre le plus grand du groupe, Yoon vole définitivement la vedette chaque fois qu’elle est sur scène.

Sa présence est remarquable – non seulement pour son visuel, mais aussi pour son talent.

Mais Yoon est un membre irremplaçable de STAYC principalement en raison de son statut d ‘«artiste» dans l’équipe. Les membres du STAYC ont tous choisi Yoon pour être le membre le plus drôle – quelqu’un pour les faire rire et être heureux quoi qu’il arrive!

3. J

J (Jang Ye Eun) est née le 9 décembre 2004, faisant d’elle la vraie maknae du groupe. Et en ce qui concerne le « maknae en plus »la culture K-Pop va…

… J est définitivement au top! Sa voix grave et pas si …maknae aura peut-être trompé les fans…

… Mais c’est le bébé du groupe! Avec ses charmes de chiot, J complète le «Triangle des Bermudes» de STAYC. Qui ne voudrait pas UwU à cet adorable visuel?