Rencontrez Luis Padron – L’homme qui veut ressembler à un elfe

Quelqu’un a-t-il regardé un peu trop de films de science-fiction ? Quelle que soit l’origine de son obsession, elle doit être profonde, car un homme a déboursé un joli centime pour se transformer complètement en un personnage de fiction.

Luis Padron, un argentin de 29 ans, a dépensé plus que ses économies en chirurgie plastique qui le transformerait en elfe.

C’est vrai, c’est un homme qui veut ressembler à un elfe.

Déclarant qu’il avait été victime d’intimidation dans son enfance, Padron s’est tourné vers le monde fantastique pour faire face. Il est devenu obsédé par les anges, les elfes et les personnages d’un autre monde du pays de la science-fiction.

Au fur et à mesure que son obsession grandissait, il est devenu déterminé à se transformer en un elfe réel et a commencé à blanchir sa peau et ses cheveux.

Depuis les débuts du blanchiment, il accumule maintenant environ 4 300 € par mois en crèmes pour la peau, en crème solaire SPF 100 et en colorants.

Au cours de sa transformation, il a dépensé près de 60 000 € pour diverses chirurgies, comme une épilation complète du corps, des opérations pour changer la couleur de ses yeux et une liposuccion du nez et de la mâchoire.

Bien qu’il admette avoir des regards assez étranges, Padron dit qu’il ne se soucie pas de ce que les autres pensent. Et il prévoit de continuer les opérations jusqu’à ce qu’il ressemble complètement à un elfe.

Il a de grands projets pour son apparence, y compris des implants capillaires qui lui donneront une racine des cheveux en forme de cœur, des chirurgies d’allongement des membres pour lui faire 6 pieds 5 pouces de hauteur et une opération pour rendre ses oreilles pointues.

Pourtant, Padron a des plans pour encore plus de chirurgies au-delà de cela.

« À l’avenir, je veux faire d’autres chirurgies, par exemple une réduction de la pomme d’Adam et une forme d’œil de chat, plus de charges, un autre travail de nez et je veux aussi ajouter des crocs à mes dents », a-t-il déclaré.

« Je veux être un elfe, un ange et un être fantastique… mon objectif est d’avoir l’air inhumain, éthéré, gracieux et délicat. J’ai mon propre idéal de beauté et je veux y parvenir quoi qu’il arrive. Je veux avoir mes oreilles coupées pour devenir pointues comme celles d’un elfe, ma mâchoire pour avoir l’air plus acérée comme un diamant, un lifting et un lifting des yeux pour donner à mes yeux une forme de chat », a ajouté le vendeur de produits de cosplay.

« J’envisage également d’avoir des implants musculaires. Il y a aussi une intervention chirurgicale pour vous rendre plus grand et je vais retirer quatre de mes côtes afin que je puisse façonner ma taille pour la rendre plus fine. »

« Les gens me regardent depuis que je suis adolescent, donc c’est très normal pour moi maintenant. J’aime les gens qui me regardent et je me fiche de ce qu’ils pensent », a déclaré Padron. « Même quand je ne suis pas habillée comme un elfe, les gens me regardent. J’ai de longs cheveux blancs depuis cinq ans, j’utilise des lentilles de contact plus larges et je suis très grande. J’utilise du maquillage pour rehausser mes traits afin qu’ils soient plus angéliques et portez des vêtements plus élégants ou antiques. »

Padron se considère comme une « espèce trans ».

« Je me considère comme une espèce trans; de la même manière que les personnes transgenres se sentent, j’ai besoin de devenir ce que je ressens à l’intérieur, je ne m’attends pas à ce que les gens comprennent mais je leur demande de le respecter. Le genre fantastique me rend heureux et parce que je l’ai fait Je n’ai pas eu beaucoup d’amis quand j’étais plus jeune, je me suis plongé dedans. »

Son amour pour les elfes a grandi quand il a été victime d’intimidation à l’école pour s’habiller différemment et se teindre les cheveux. Cependant, vers la fin du lycée, d’autres élèves ont commencé à le considérer comme différent, ce qui lui a donné envie d’aller encore plus loin.

« J’ai été victime d’intimidation quand j’étais enfant, et pour m’échapper, je me plongeais dans des films fantastiques comme » Labyrinthe « et » L’histoire sans fin « , ainsi que d’autres contes fantastiques. Au fil du temps, les choses ont changé, les adolescents plus âgés m’aimaient parce unique et c’est ce qui m’a encouragé à commencer à transformer ce que je ressentais à l’intérieur en réalité. J’ai commencé par le cosplay mais ce n’était pas suffisant ; je voulais changer pour devenir ma propre perception de la beauté », a révélé Padron.

Padron n’avait que 14 ans lorsqu’il a décidé de se tourner vers la chirurgie plastique, mais ce n’est que six ans plus tard qu’il est passé sous le bistouri pour la première fois : pour me rapprocher un peu plus de mon rêve de ce que je veux devenir. »

Au cours de son parcours, il a également eu recours au Botox, à l’élimination des taches de rousseur par blanchiment, à l’épilation au laser et à plus de 40 produits de comblement. Il a même risqué sa santé en suivant des procédures non approuvées médicalement pour transformer ses yeux marron clair en bleu cristal.

À cause de cela, il a souffert de certains effets secondaires douloureux :

« C’était sans anesthésie, c’était très douloureux et signifiait que je devais utiliser des gouttes pour les yeux et des lunettes de soleil extrêmement noires; essentiellement, je suis devenu comme un vampire avec une photosensibilité extrême. Au début, même regarder les étoiles dans le ciel était douloureux mais trois jours plus tard, ils se sentaient normaux encore une fois. Je ne sais pas comment ils affectent ma vue à l’avenir. Il n’a pas encore pris une couleur bleu cristal; malheureusement, ils sont actuellement de couleur grisâtre, mais j’ai toujours bon espoir car il me reste quatre séances de plus . »

Il a également subi une procédure pour lui donner une « mâchoire d’anime ».

« Ils doivent couper l’os en quatre parties, puis ils ont retiré une petite partie de l’os, ils les collent avec 10 clous en titane que j’ai en ce moment et ensuite ils le rendent vraiment tranchant comme un diamant. J’ai dû manger pendant un mois seulement des liquides, c’était très dur pour moi parce que j’adore manger! La chirurgie de la mâchoire était si importante pour moi parce que c’était l’une des étapes les plus importantes que je devais faire à mon visage pour le rendre plus fantaisiste, » il admit.

Padron a également révélé qu’il se blanchissait les cheveux chaque semaine et qu’il avait plus de 500 lentilles de contact différentes.

En 2018, Padron a révélé combien il avait déjà dépensé pour ses procédures : « J’ai environ 40 procédures au total – certaines sont vraiment grosses et d’autres vraiment petites, j’ai dépensé environ 60 000 € au total. »

Bien qu’il ait dépensé une tonne d’argent pour ces procédures, elles ne semblent pas être un mauvais investissement car son apparence inhabituelle a aidé à lancer sa carrière de mannequin. Il est également payé pour faire des apparitions en tant qu’elfe lors d’événements.

Cependant, Padron dit que sa transformation était quelque chose qu’il voulait faire pour lui-même et non comme un moyen d’attirer l’attention.

« Je ne m’habille vraiment pas comme ça pour provoquer une réaction, je m’habille comme ça parce que je veux être bien avec moi, j’aime ressembler à ça, pour moi et pas pour les autres. Donc les réactions sont OK mais ça ne l’est vraiment pas ne changera pas ma vie s’ils réagissent ou non à mon apparence », a-t-il déclaré.

« Je ne considère pas cela comme une obsession, mais dans la fantasy, vous avez tout l’espoir, l’amour, l’amitié et les bons sentiments. Cela m’aide à me sentir comme une bonne personne mais dans la fantasy, vous devez être belle non seulement sur le à l’intérieur mais aussi à l’extérieur. Cela a changé ma vie pour de bon à bien des égards, je ne peux même pas commencer à le décrire. »

À partir de 2021, Padron est en train de remplacer ses produits de comblement par des implants faciaux imprimés en 3D.

Cependant, cela prendra un certain gain de poids de sa part.

Comme il l’a écrit dans une publication Instagram, « Être un elfe demande beaucoup d’entretien… J’essaie actuellement de prendre un peu plus de poids et j’ai hâte de commencer le processus des implants faciaux pour remplacer les charges pour toujours. Avec ces deux-là les choses vérifiées, je vais réaliser un énorme changement. »

Nous dépensons tous de l’argent d’une manière ou d’une autre pour progresser dans notre carrière et être les personnes que nous pensons devoir être. Cet elfe n’est vraiment pas si différent de nous après tout.

Note de l’éditeur : Cet article a été initialement publié le 11 mai 2017 et a été mis à jour avec les dernières informations.

