Rencontrez les pionniers trans qui se battent pour faire la différence en 2020

Jo et Sophie de We Exist. (Fourni)

Être transgenre en Grande-Bretagne en 2020 s’est parfois senti incroyablement difficile: non pas parce qu’être trans est en soi difficile, nécessairement, mais parce que la société le rend ainsi.

D’une «réforme» tant attendue et finalement décevante de la loi sur la reconnaissance du genre (GRA) – qui a vu le gouvernement conservateur ignorer presque toutes les réformes proposées qui auraient pu rendre la reconnaissance légale du genre plus simple et moins déshumanisante pour les personnes trans – à des temps d’attente en spirale pour les soins de santé, cela a parfois été difficile.

Les soins de santé, en particulier, ont été au centre des préoccupations de nombreux membres de la communauté trans. Le temps qu’il faut entre le renvoi d’un médecin généraliste dans une clinique spécialisée dans la dysphorie de genre du NHS et le premier rendez-vous s’étend à quatre ans dans certaines régions de Grande-Bretagne. Sans la clinique de genre, les personnes trans sont incapables d’obtenir du soutien, des soins de santé, des hormones, des chirurgies, une thérapie et les documents nécessaires à la reconnaissance légale du genre.

Avec les temps d’attente du NHS si longs, les personnes trans sont souvent obligées de se tourner vers leur communauté pour fournir le soutien qui devrait être disponible gratuitement. La vue des meilleurs contributeurs de la chirurgie ou de la chirurgie de féminisation du visage faisant le tour est aussi déchirante que régulière.

Et le manque d’accès aux soins de santé n’est pas réparti uniformément dans la communauté trans. Ceux qui n’ont pas d’épargne, sans soutien familial, sans profil public, auront tous plus de mal à payer pour la transition dont ils ont besoin en privé.

Pourtant, même si les choses ont été difficiles, l’espoir grandit dans les mailles du filet. L’entraide et le soutien communautaire ont prospéré, alors même que la pandémie fait rage.

Une nouvelle organisation dirigée par les trans est We Exist. Un café communautaire à Londres – avant que Lockdown 2.0 ne force ses portes – et un espace d’artiste, We Exist a également lancé un fonds de santé pour les personnes trans qui ont besoin d’un soutien financier.

RoseActualités a parlé à l’une de ses fondatrices, Sophie, du nouveau projet.

Qu’est-ce que nous existons?

We Exist est un projet dirigé par les trans qui vise à faire deux choses principales. Premièrement, collecter des fonds pour donner directement aux personnes trans dans le besoin à travers le Royaume-Uni avec des frais de santé essentiels, et deuxièmement, prendre de la place à Londres et au-delà au profit des personnes trans ainsi que de la communauté queer au sens large.

Qui êtes-vous, pourquoi avez-vous créé We Exist et qu’est-ce qui vous a conduit à ce point?

We Exist à la minute, c’est moi, Sophie, une femme trans, et Jo que j’ai rencontrée lorsque j’ai emménagé avec eux en juillet. Je travaille en tant qu’artiste et ma propre pratique implique souvent des éléments d’identité et de moi, et j’ai auparavant dirigé un espace artistique queer à Belfast appelé The 343 tandis que Jo a travaillé dans la scène queer de Londres pendant les huit dernières années à la fois en tant qu’activiste et club. promoteur de nuit.

Nous avons créé We Exist parce que j’estimais que c’était une nécessité face aux temps d’attente croissants pour les soins de santé pour toutes les personnes trans au Royaume-Uni et aux coûts associés à la privatisation. Cela vient en grande partie de ma propre expérience d’être référé en 2016 à une clinique d’identité de genre (GIC) du NHS et à ce jour, je n’ai même pas été évalué.

Pour nous deux, un sentiment de frustration nous a en partie conduit à faire quelque chose. Nous avons beaucoup d’amis dans une position similaire dans le domaine de la santé et nous voulions également plus d’espaces à Londres qui soient des espaces queer mais ne soient pas centrés sur l’alcool et la vie nocturne.

Quels sont les principaux problèmes auxquels sont confrontées les personnes trans au Royaume-Uni? Comment travaillerons-nous pour y remédier?

Nous pensons qu’il est important de nous assurer que nous ne sommes pas uniquement centrés sur Londres. Même s’il y avait une réforme adéquate du GRA, par exemple, cela ne s’appliquerait pas dans les gouvernements décentralisés comme l’Irlande du Nord où l’histoire nous montre déjà que les droits des personnes queer sont à la traîne et ne sont pas conformes à ceux du reste du Royaume-Uni.

La transphobie et le langage haineux se sont également massivement développés à travers le Royaume-Uni et nous ne voulons pas que ceux qui veulent nier notre existence aient le droit de prendre de la place et de parler. Cela n’a pas seulement affecté les personnes trans dans la vie quotidienne, mais a également affecté les décisions de politique publique, comme le montre l’absence la plus récente de réforme significative de la GRA.

Nous ne disons pas que nous pouvons simplement résoudre ces problèmes, mais en prenant de l’espace, nous voulons exister bruyamment, éduquer et lutter contre la désinformation et aussi, peut-être plus important encore, garantir que les personnes trans peuvent accéder aux soins vitaux que l’hormonothérapie est abordable. et voie accessible.

En attendant que cela se produise, nous continuerons à protester, à faire entendre d’autres voix et à collecter des fonds à donner directement aux personnes trans afin qu’elles puissent se permettre de tels soins.

Qui sont les autres organisateurs et organisations communautaires qui vous inspirent et pourquoi?

Nous avons toujours été tous les deux inspirés par Sylvia Rivera, des émeutes de Stonewall, non seulement pour défier ceux qui ne font pas partie de la communauté queer, mais aussi pour défier ceux au sein de la communauté qui, en pensant que leurs droits étaient gagnés, ignoraient ceux qui luttaient encore.

Notre défi est similaire à celui des personnes homosexuelles cis, en particulier dans les villes, qui ont désespérément besoin de soutenir et d’élever des voix trans maintenant même si elles peuvent penser que leurs propres droits ont maintenant été gagnés.

J’adore aussi le projet Tie comme exemple d’un groupe de personnes, queer et alliés, travaillant ensemble pour apporter un changement de masse à l’éducation à travers l’Écosse qui inclut tous les membres de notre communauté.

Comment les personnes cis peuvent-elles vous soutenir au mieux? Avez-vous un pot de don?

Les personnes trans ont besoin de l’alliance des personnes cis pour aller au-delà des publications sur les réseaux sociaux ou même se présenter à Trans Pride ou à une manifestation similaire.

Nous avons besoin d’eux pour nous soutenir lorsque nous parlons et pour faire entendre notre voix dans des lieux qui font la différence. Les droits des trans sont littéralement attaqués dans les médias britanniques en permanence, malgré des sondages récents montrant que la majorité du public soutient les personnes trans.

Si vous êtes une personne cis, défiez les personnes qui utilisent la transphobie comme une arme et la désinformation sur les personnes trans, en particulier les jeunes trans comme moyen de délégitimer notre existence.

Si vous avez de l’argent à donner, vous pouvez faire un don directement à la caisse de santé.