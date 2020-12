Rencontrez les personnages qui pourraient apparaître dans ‘Andor’

Une des nouvelles séries retombées de ‘Guerres des étoiles’, «Andor», prépare sa première en Disney + dans le 2022 avec Diego Luna jouer le protagoniste, Cassian AndorCependant, on sait peu de choses sur le reste de la distribution qui l’accompagnera.

La nouvelle série sera une préquelle du film mettant également en vedette Lune, ‘Rogue One: Une histoire de Star Wars’, à la suite de l’espion du Rébellion, le sien droïde et partenaire, K-2SO et le futur leader de la rébellion, Mon mothma. La série commencera dans 5 BBY, dans la chronologie des sept premiers épisodes de ‘Star Wars Rebels’, tant de personnages de la série animée pourraient apparaître dans «Andor».

Bien qu’il puisse être difficile d’expliquer la présence des protagonistes de ‘Rebelles’ sans contredire la première saison de l’émission animée, aucun membre de l’équipage de Fantôme pourrait avoir une apparence surprise. Comprenant Hera syndulla ou Kanan Jarrus.

Cassian pourrait aussi rencontrer Ezra ou toute l’équipe en mission en Lothal.







Si les épisodes de «Andor» se déroulent avant l’épisode pilote de ‘Rebelles’, il Agent Kallus pourrait être l’un des adversaires de CassianLes deux pourraient être des côtés opposés de la guerre, bien qu’ils soient des espions pour leurs factions respectives.

Cependant, finalement, Kallus il va du côté de la rébellion devenant un autre espion en utilisant son nom de code, Pivot.







Si c’est le cas que Cassian devant certains Jedi qui a survécu au Commande 66, une apparition du Grand inquisiteur. C’est probable, puisque Jason Isaacs a exprimé sa volonté de reprendre son rôle dans l’univers action en direct.

D’autres inquisiteurs comme Septième soeur ou la Cinquième frère, pourrait également apparaître dans des rôles similaires.







Quelque chose qui pourrait également être possible est que AP-5 avoir une sorte de camée dans des circonstances similaires à Antilles Wedge dans le cas où Cassian est à bord du compartiment Impérial 241.

AP-5 il était un droïde impérial, cependant, son attitude contre l’empire était au mieux apathique et hostile au pire … donc il ne constituerait probablement pas une menace pour Cassian.







Être l’un des membres de la Rébellion plus âgé, le commandant Sato pourrait être un personnage récurrent dans «Andor», servant comme commandant pour Cassian.

Dans ‘Rebelles’, il est révélé que leur planète, Mykapo, a été attaqué par l’empire, provoquant la mort de son frère et la formation du Iron Squad.

Il Escouade de fer pourrait faire partie de l’arc de l’histoire dans «Andor».







Le chef du crime jablobien a fait de nombreuses apparitions dans ‘Rebelles’, travailler aux côtés (ou tenter d’assassiner) l’équipage de Fantôme, Landau Calrissien et Hondo ohnaka.

Être un espion voyou Cassian vous devrez peut-être travailler avec des personnages sans scrupules, et Azmorigan est une figure importante de la pègre galactique.