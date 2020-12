Rencontrez les nouveaux membres de la distribution de ‘House of the Dragon’

La prochaine série préquelle de ‘Le Trône de Fer’, ‘Maison du Dragon’, a annoncé trois nouveaux acteurs qui dirigeront le casting de la série.

Il a été annoncé que Matt Smith, principalement connu pour jouer le rôle principal dans la série ‘Docteur Who’, rejoindra le casting du nouveau spectacle HBO, étant accompagné de Olivia Cooke et Emma D’Arcy.

Emma D’Arcy (Wanderlust) RHAENYRA TARGARYEN.

Premier descendant du roi Viserys, le dragon est fort dans celui-ci, le père lui promet qu’il héritera du trône de fer mais … est une femme.

Selon les informations de Le Hollywood Reporter, Forgeron jouera le Prince Démon Targaryen, qui est décrit par HBO comme « Le jeune frère de Roi Viseyrs et héritier du trône. Guerrier solitaire et cavalier de dragon, Daemon possède le sang royal d’un dragon. Mais on dit que quand un Targaryen est né, les dieux lancent une pièce ».

Pour sa part, Cooke jouera Alicent Hightower, « La fille de Otto Hightower, la main du roi et de la femme la plus douce des sept royaumes. Elle a été élevée dans le garde rouge, près du roi et de son cercle le plus proche; elle possède une grâce courtoise et un sens politique ».

D’Arcy jouera le Princesse Rhaenyra Targaryen, «La première-née du roi, elle a du sang pur Valyrian, elle est aussi une dragonne. Beaucoup diraient Rhaenyra il est né avec tout… mais il n’est pas né homme ».

‘Maison du Dragon’ sera basé sur le roman ‘Feu et sang’ de l’auteur de ‘Le Trône de Fer’, George RR Martin, qui se trouve lors du levage du Maison Targaryen, 300 ans avant Daenerys, interprétée par Emilia Clarke a commencé son combat pour le trône.

Il a été précédemment annoncé que la nouvelle série préquelle sera la vedette Paddy considère, qui jouera le Roi Viserys Targaryen, qui est décrit dans les livres comme «un homme gentil, chaleureux et décent» qui cherche à prendre le trône «pour perpétuer l’héritage de son grand-père».

‘Maison du Dragon’ va venir a HBO dans 2022.