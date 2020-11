Rencontrez les nouveaux couples de fiancés de 90 jours: détails sur la saison 8

C’est la période la plus merveilleuse de l’année!

Ouais, ouais, les vacances approchent à grands pas, mais nous parlons d’une journée monumentale différente en décembre: la première date de la saison 8 de Fiancé de 90 jours.

L’émission à succès TLC très populaire revient le 6 décembre et les fans de l’émission seront présentés à quatre nouveaux couples – ainsi qu’à trois couples de retour – qui espèrent se marier avant l’expiration des visas K-1 de leur conjoint.

Rencontrez le nouveau Fiancé de 90 jours des couples:

Voici tout ce que vous devez savoir sur les couples présentés dans la saison 8 de Fiancé de 90 jourset votre premier aperçu de ce qui s’annonce comme l’une des saisons les plus dramatiques à ce jour.

Andrew et Amira

Andrew est tombé amoureux d’Amira, qui vient de France, presque immédiatement lorsqu’ils se sont connectés en ligne.

Après un week-end à Vegas, Andrew a proposé à Amira et au cours de la saison, le couple doit trouver comment installer Amira aux États-Unis avant l’expiration de son visa K-1 – le tout au milieu d’une pandémie mondiale.

Yara et Jovi

Lorsque Jovi a rencontré Yara, originaire d’Ukraine, il aurait pensé que l’étendue de leur relation ne serait que les deux. cependant, ils ont commencé à voyager ensemble, elle est tombée enceinte, il lui a proposé et, malheureusement, elle a perdu le bébé.

L’événement dévastateur les a en fait rapprochés et elle est prête à déménager à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, pour être avec Jovi pour toujours.

Cependant, dans la bande-annonce de la saison 8 (que vous pouvez regarder en faisant défiler vers le bas ci-dessous), le couple a des moments tendus l’un avec l’autre – y compris Yara grondant Jovi pour avoir bu à 8 heures du matin.

Brandon et Julia

Brandon, originaire de Virginie, a proposé sa petite amie danseuse russe, Julia, après seulement cinq mois de fréquentation.

Voici le hic: ils vivent dans une ferme avec les parents de Ryan, et ils doivent tous les deux aider en travaillant à la ferme.

Parlez d’un choc culturel!

Stéphanie et Ryan

Appelez-le maintenant – ce sera le couple à surveiller!

Stephanie, une femme d’affaires de 52 ans du Michigan, n’a jamais eu de relation sérieuse. Tout a changé lorsqu’elle a rencontré son petit ami de 27 ans, Ryan, au Belize.

Ils se seraient disputés à propos de son œil errant et de son flirt, et elle le soutient financièrement.

Hazel et Tarik

Nous avons été présentés à Hazel et Tarik la saison précédente de Avant les 90 jours, et maintenant que le couple est fiancé, Hazel – et son fils de 8 ans, Harry – sont prêts à faire le grand déménagement aux États-Unis.

Cependant, il y a un détail mineur: Hazel est bisexuelle et cherche à ajouter une petite amie à sa relation avec Tarik.

Mike et Natalie

Mike et Natalie étaient sur la saison précédente de Fiancé de 90 jours, et les téléspectateurs auront un autre aperçu des hauts et des bas de leur relation – y compris le fait que Natalie doit quitter son Ukraine natale moins de trois semaines après avoir obtenu son visa K-1 pour qu’elle puisse venir aux États-Unis.

Rebecca et Zied

Les téléspectateurs ont également été présentés à Rebecca et Zied lors de la saison précédente de Avant les 90 jours.

Rebecca, 47 ans, originaire de Géorgie, s’est fiancée à Zied, 27 ans, originaire de Tunisie.

Le couple a des croyances religieuses différentes – les siennes sont beaucoup plus conservatrices que les siennes – et la fille de Rebecca se méfie des véritables intentions de Zied avec sa mère.

Regardez un aperçu du fiancé de 90 jours:

Voici un aperçu de la saison 8 de Fiancé de 90 jours au dessous de.

Les fans sont enthousiasmés par la nouvelle saison de Fiancé de 90 jours.

Dire que les fans ne peuvent pas attendre la première de la saison de l’émission de téléréalité captivante peut être l’euphémisme de l’année.

«Anciennes épaves de train, nouvelles épaves de train, je ne peux pas attendre woohoo,» un fan a écrit sur Twitter.

Un autre a déclaré: « Omg, ce nouveau casting et certains des anciens me donnent déjà mal à la tête … j’ai hâte de voir. »

Quand est la nouvelle saison de Fiancé de 90 jours 2020?

Vous pouvez assister à la première de la saison 8 de Fiancé de 90 jours sur TLC le dimanche 6 décembre à 20 h HE.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.