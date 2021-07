Rencontrez les mamans ! Hoda s’assoit avec les femmes qui ont élevé les gymnastes vedettes des États-Unis

Donnez à ces mamans un 10 parfait pour élever de tels athlètes de dynamite.

Les six membres de l’équipe de gymnastique féminine des États-Unis – Simone Biles, MyKayla Skinner, Jordan Chiles, Sunisa Lee, Jade Carey et Grace McCallum – participeront aux Jeux olympiques de Tokyo et auront leur mère juste derrière elles.

Les femmes qui ont élevé les jeunes olympiens se sont assises pour une interview virtuelle avec Hoda Kotb de 45secondes.fr qui a été diffusée mercredi, et elles ont toutes convenu que regarder leurs enfants arriver à ce stade est un plaisir.

« C’est totalement incroyable », a déclaré Kym Skinner. « C’est surréaliste. (Je suis) si heureuse que MyKayla ait finalement fait cela et l’ait fait rêver. C’est génial. Nous sommes ravis de faire partie de cette équipe.

La maman de Simone Biles assistera au retour de sa fille aux Jeux olympiques. AUJOURD’HUI

La mère de Jordan Chiles dit que c’est « doux » que sa fille se rende à Tokyo. AUJOURD’HUI

Biles, la gymnaste la plus décorée de tous les temps, est déjà une légende olympique, remportant cinq médailles – dont quatre d’or – aux Jeux olympiques d’été de 2016 à Rio, mais sa mère, Nellie Biles, a déclaré qu’elle était toujours impressionnée par sa fille. une autre équipe olympique.

« C’est toujours un sentiment surréaliste », a-t-elle déclaré. « Ça ne vieillit pas. C’est juste, cette fois-ci, encore plus spécial.

La mère de Biles a également déclaré que sa fille et Chiles avaient un lien qui les aidait tous les deux.

Le lien est fort entre Jordan Chiles et Simone Biles, vues ici en juin lors des essais olympiques à St Louis. Carmen Mandato / Getty Images

« Simone pousse vraiment parce qu’elle se pousse », a déclaré Nellie Biles. «Et je la vois faire la même chose aussi avec Jordan. Et ce lien a juste – je veux dire, ils se battent, croyez-moi. Ils se battent. On n’y entre pas. Je ne gêne pas parce que la minute suivante, ils s’embrassent. C’est une relation spéciale qu’ils ont.

La mère de Chiles, Gina, qui a plaidé coupable de fraude par fil l’année dernière et commencera à purger une peine de prison le jour de la finale de l’équipe féminine, a déclaré qu’elle essayait d’embrasser l’accomplissement de sa fille.

« Chaque moment où je regarde Jordan est le moment le plus incroyable en tant que maman », a-t-elle déclaré, retenant ses larmes. « Et donc je considère que ce n’est pas aigre-doux, mais juste une période douce pendant laquelle elle est ici. »

Kym Skinner est ravie que sa fille MyKayla soit à Tokyo. AUJOURD’HUI

La mère de Grace McCallum, Sandy, sera dans le coin de sa fille lorsqu’elle tentera de décrocher l’or. AUJOURD’HUI

Les six gymnastes font partie d’un club très élitiste, participant à des compétitions olympiques, un rêve que des millions de personnes n’atteindront jamais. Comment leurs mères les ont-elles aidés à venir ici ?

« Honnêtement, nous cherchions juste un débouché pour Grace parce que nous l’avons trouvée un jour en train d’essayer d’escalader la brique de notre cheminée. Et c’était une enfant vraiment timide », a déclaré Sandy McCallum.

« Et donc nous cherchions juste un moyen pour elle de sortir et de rencontrer d’autres personnes et de ne pas s’accrocher à la jambe de maman tout le temps. Et à la minute où elle est entrée dans le gymnase, elle a dit : « Je suis à la maison ».

Suni Lee et sa mère ont surmonté des difficultés personnelles pour se rendre aux Jeux olympiques. AUJOURD’HUI

La mère de Jade Carey, Danielle Greenberg, veut que sa fille » aille la tuer « . AUJOURD’HUI

Les athlètes ont également dû surmonter l’adversité. Le père de Lee est devenu paralysé après une chute et sa famille a perdu des êtres chers à cause de COVID-19.

« C’est assez incroyable qu’elle soit arrivée jusqu’ici », a déclaré sa mère, Yeev Thoj. « Je suis juste super fier qu’elle l’ait fait. »

Les gymnastes sont maintenant à la pointe de la grandeur, alors laissez à leurs mères le soin de donner des conseils avant de tout donner sur la scène mondiale.

« Je vais certainement dire à Simone d’être la meilleure Simone », a déclaré Nellie Biles.

« Notre dicton commun est : « Vous avez ceci. » Et allez-y et faites de votre mieux », a expliqué Kym Skinner.

La mère de Carey, Danielle Greenberg, a ajouté: « Je lui dis à chaque fois, je dis juste: » Va la tuer. Et amusez-vous.' »