Rencontrez les lauréats des Grammys 2021

La nuit d’hier (14 mars) l’édition a eu lieu 2021 des Grammys, rassemblant des célébrités du monde de la musique dans la ville de Les anges.

Beyoncé elle a remporté le plus grand nombre de prix lors de la cérémonie, remportant quatre de ses neuf nominations. Au cours de l’événement, le chanteur a également battu le record du plus grand nombre de victoires dans le Grammys pour tout artiste.

Megan Thee étalon la suivit de près, remportant trois prix, dont Meilleur nouvel artiste, tandis que Billie Eilish a remporté deux prix, dont Record of the Year pour, «Tout ce que je voulais».

Parmi les performances qui se sont démarquées la nuit, il y avait celle de Harry Styles, qui a lancé l’événement avec son thème, ‘Sucre de pastèque’, alors que Taylor Swift a présenté ses thèmes, ‘Folklore’ Oui ‘Toujours’, d’un autre côté, Bts recréé la scène des Grammys dans la ville de Séoul, Corée.

Liste des gagnants des Grammys 2021:

Record de l’année:

Tout ce que je voulais – Billie Eilish

Album de l’année:

Folklore – Taylor Swift

Chanson de l’année:

Je ne peux pas respirer – ELLE

Meilleur nouvel artiste:

Megan Thee étalon

Meilleure performance pop solo:

Sucre de pastèque – Harry Styles

Meilleure performance pop par un duo / groupe:

Rain On Me – Lady Gaga et Ariana Grande

Meilleur album pop traditionnel:

Norme américaine – James Taylor

Meilleur album pop:

Nostalgie du futur – Dua Lipa

Meilleur enregistrement de danse:

10% – Kaytranada avec Kali Uchis

Meilleur album dance / électronique:

Bubba – Kaytranada

Meilleur album instrumental contemporain:

Vivez au Royal Albert Hall – Snarky Puppy

Meilleure performance rock:

Shameika – Pomme Fiona

Meilleure performance en métal:

Bum-Rush – Nombre de corps

Meilleure chanson rock:

Restez haut – Brittany Howard

Meilleur album rock:

Le nouvel anormal – Les coups

Meilleur album de musique alternative:

Récupérez les coupe-boulons – Fiona Apple

Meilleure performance R&B:

Black Parade – Beyoncé

Meilleure performance R&B traditionnelle:

Tout pour vous – Ledisi

Meilleure chanson R&B:

Mieux que ce que j’imaginais – Robert Glasper Ft. HER & Meshell Ndegeocello

Meilleur album de R&B progressif:

C’est ce que c’est – Thundercat

Meilleur album R&B:

Plus grand amour – John Legend

Meilleure performance rap:

Savage – Megan Thee Stallion Ft. Beyoncé

Meilleure performance de rap mélodique:

Verrouillage – Anderson .Paak

Meilleure chanson rap:

Savage – Megan Thee Stallion Ft. Beyoncé

Meilleur album de rap:

Maladie du roi – Nas

Meilleure performance country:

Quand mon amy prie – Vince Gill

Meilleure performance country duo / groupe:

10000 heures – Dan + Shay et Justin Bieber

Meilleure chanson country:

Table bondée – Les Highwomen

Meilleur album country:

Caractère générique – Miranda Lambert

Meilleur album New Age:

Plus d’histoires de guitare – Jim «Kimo» West

Meilleur solo de jazz improvisé:

All Blues – Chick Corea

Meilleur album de jazz:

Les secrets sont les meilleures histoires – Kurt Elling ft. Danilo Perez

Meilleur album instrumental de jazz:

Trilogie 2 – Chick Corea, Christian McBride et Brian Blade

Meilleur album de jazz par un ensemble:

Data Lords – Orchestre Maria Schneider

Meilleur album de jazz latin:

Quatre questions – Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra

Meilleure performance de chanson gospel:

Movin On – Jonathan McReynolds & Mali Musique

Meilleure performance de musique chrétienne contemporaine:

Il y avait Jésus – Zach Williams & Dolly Parton

Meilleur album de gospel:

Évangile selon PJ – PJ Morton

Meilleur album de musique chrétienne contemporaine:

Jésus est roi – Kanye West

Meilleur album de Roots Gospel:

Célébrer Fisk! – Fisk Jubilee Singers

Meilleur album de musique pop latine ou urbaine:

YHLQMLG – Bad Bunny

Meilleur album de rock latin ou alternatif:

La conquête de l’espace – Fito Páez

Meilleur album de musique mexicaine régionale:

Une chanson pour le Mexique Vol.1 – Natalia Lafourcade

Meilleur album tropical latin:

40 – Groupe de niche

Meilleure performance American Roots:

Je me souviens de tout – John Prine

Meilleure chanson américaine Roots:

Je me souviens de tout – John Prine

Meilleur album américain:

Monde sur le terrain – Sarah Jarosz

Meilleur album Bluegras:

Accueil – Billy Strings

Meilleur album de blues contemporain:

Avez-vous déjà perdu la tête? – Fantastique Negrito

Meilleur album folk:

Tous les bons moments – Gillian Welch et David Rawlings

Meilleur album régional de musique Roots:

Atmosphère – New Orleans Nightcrawlers

Meilleur album de reggae:

Allez être dur – Toots & The Maytals

Meilleur album de musique mondial:

Deux fois plus haut – Burna Boy

Meilleur album de musique pour enfants:

Toutes les dames – Joanie Leeds

Meilleur album parlé:

Explosion: démocratie corrompue, État voyou de la Russie et industrie la plus riche et la plus destructrice de la planète – Rachel Maddow

Meilleur album de comédie:

Mitzvah noire – Tiffany Haddish

Meilleur album de théâtre musical:

Jagged Little Pill – Distribution originale de Broadway

Meilleure bande son de compilation pour les médias visuels:

Jojo Rabbit – Artistes variés

Meilleure bande son pour les médias visuels:

Joker – Hildur Guðnadóttir

Meilleure chanson écrite pour les médias visuels:

Pas le temps de mourir – Billie Eilish

Meilleure composition instrumentale:

Spoutnik – Maria Schneider

Meilleur arrangement, instrumental ou A Cappella:

Donna Lee – John Beasley

Meilleurs arrangements, instruments et voix:

Il ne vous tiendra pas – Jacob Collier Ft. Rapsody