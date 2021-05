Rencontrez les acteurs qui joueront Harry et Meghan dans «  Escaping the Palace  » de Lifetime

Sur la photo, Morton / Meghan porte une tenue verte avec ses cheveux en chignon, tandis que Dean / Harry tient ses mains alors qu’ils se tiennent près. Ni ne regarde la caméra; ils semblent très enveloppés l’un dans l’autre.

Les deux acteurs ont une longue liste de crédits. Morton est apparu dans des émissions de « Younger » à « She’s Gotta Have It » et « Manifest », tandis que Dean est apparu pour la première fois dans « Jersey Girl » en 1992 et plus tard dans des séries comme « The Punisher » et « Royal Pains ».

Casting Meghans et Harrys est une seconde nature pour Lifetime. Il a déjà réalisé deux autres films sur le duo Sussex: « Harry & Meghan: A Royal Romance » (avec Parisa Fitz-Henley et Murray Fraser) et le suivi de 2019, « Harry & Meghan: Becoming Royal » (avec Tiffany Smith et Charlie Field). Les fans ont eu un moment amusant en 2019 lorsque Fitz-Henley et Smith ont partagé un selfie ensemble.

Selon un communiqué de presse, le dernier film explorera «ce qui s’est réellement passé à l’intérieur du palais qui a poussé Harry et Meghan à tout laisser derrière eux afin de se faire un avenir pour eux-mêmes et leur fils Archie.

« Le film détaillera l’isolement et la tristesse grandissants de Meghan, leur déception que ‘The Firm’ ne les ait pas défendus contre les attaques de la presse et la peur de Harry que l’histoire se répète et qu’il ne soit pas en mesure de protéger sa femme et son fils des mêmes forces. qui a peut-être contribué à la mort prématurée de sa mère », a poursuivi le communiqué.

Cela semble concorder avec la version des événements du couple, qu’ils ont partagée avec Oprah Winfrey lors d’une interview spéciale très regardée en mars.

Et il n’est pas surprenant que Lifetime ait choisi le 19 mai comme date pour faire l’annonce du casting: c’est le troisième anniversaire de Harry et Meghan.

« Escaping the Palace » a commencé le tournage cette semaine et devrait être diffusé à l’automne.

