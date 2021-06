Rencontrez les 6 gymnastes qui dirigeront l’équipe américaine aux Jeux olympiques de Tokyo

L’équipe américaine de gymnastique féminine pour les Jeux olympiques de Tokyo a été annoncée dimanche soir, présentant un mélange de visages familiers et de nouveaux talents.

L’équipe comprendra Simone Biles, MyKayla Skinner, Jordan Chiles, Sunisa Lee, Jade Carey et Grace McCallum. Biles, Chiles, Lee et McCallum concourront dans des épreuves par équipes, tandis que Skinner et McCallum concourront en tant qu’individus.

Hoda Kotb d’AUJOURD’HUI a pu parler aux six gymnastes lors des essais olympiques à St. Louis, Missouri, où les jeunes athlètes se sont qualifiés pour l’équipe.

« L’énergie ici hier soir était électrique quand elle a été annoncée », a déclaré Hoda. « Il y a un sérieux pouvoir de star dans cette équipe. »

À la tête du groupe se trouve Biles, 24 ans, dont les scores record et les routines défiant la gravité ont été observés aux Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro et dans d’autres compétitions nationales de gymnastique.

Biles a déclaré que même si elle est une vétéran olympique, elle était ravie de faire la coupe pour l’équipe de Tokyo après une routine qui ne correspondait pas à ses normes personnelles.

Simone Biles concourt au sol lors des essais de gymnastique olympique féminine des États-Unis à St Louis, Missouri, États-Unis, le 27 juin 2021. Lindsey Wasson / .

« Je suis un peu plus âgé, donc je me fatigue plus vite », a déclaré Biles. « J’étais vraiment heureux, mais j’étais juste triste parce que tout le monde est venu ici pour nous regarder et je ne leur ai pas donné ma meilleure performance. Mais à la fin de la journée, c’est ce que c’est. »

Skinner, également âgé de 24 ans, a déclaré qu’en tant que membre le plus âgé de l’équipe de trois mois, il a été difficile d’en arriver là.

Elle était remplaçante pour les Jeux de Rio, ce qui signifiait qu’elle voyageait avec l’équipe et qu’elle aurait concouru si l’une des autres gymnastes était blessée. Skinner a également reçu un diagnostic de COVID-19 plus tôt cette année et a été hospitalisé, ce qui a rendu encore plus difficile la compétition cette année.

MyKayla Skinner concourt au sol lors des essais de l’équipe olympique américaine. Grace Hollars / USA Today Sports via .

« J’ai survécu, mais j’ai voulu abandonner tellement de fois », a déclaré Skinner. « Je me suis dit : ‘Je ne sais même plus si je peux faire ça.’ Mais j’ai l’impression que le simple fait d’avoir ces filles et ma famille derrière tout ça m’a vraiment aidé à arriver là où je suis aujourd’hui. »

Pour Chiles, 20 ans, qui porte le nom de la légende du basket-ball Michael Jordan, son moment olympique sera partagé avec l’un de ses bons amis : Biles.

Les deux ont été photographiées ensemble lors de plusieurs tournois, et lorsque Chiles a fait partie de l’équipe, Biles l’a enveloppée dans un énorme câlin.

Jordan Chiles concourt aux barres asymétriques lors de la compétition féminine des essais olympiques de gymnastique aux États-Unis 2021. Carmen Mandato / Getty Images

Chiles a déclaré que se qualifier pour l’équipe était « honnêtement le sentiment le plus incroyable » de sa vie.

« Au début, j’avais déjà les larmes aux yeux. Mais je ne savais pas quel serait le résultat, alors je voulais juste aller là-bas et vraiment montrer à tout le monde qui je suis en tant que personne », a déclaré Chiles. . « Et avoir (Biles) à mes côtés 24h/24 et 7j/7 et me donner des mots d’encouragement tous les jours m’a vraiment aidé et c’était très motivant. Très heureux d’avoir quelqu’un comme elle. »

McCallum, 18 ans, a déclaré que lorsqu’il s’agit de terminer les routines, les gymnastes doivent simplement se faire confiance et savoir qu’ils sont capables.

Grace McCallum participe à l’exercice au sol lors de la compétition féminine des essais olympiques de gymnastique aux États-Unis de 2021. Jamie Squire / Getty Images

« Je pense que vous devez juste vous rappeler » J’ai fait un millier de ces routines dans le gymnase « », a-t-elle déclaré. « Vous devez juste vous faire confiance et faire confiance à votre gymnastique et que vous savez ce que vous faites. »

Pour Lee, 18 ans, qui se fait appeler Suni, le moment où elle a intégré l’équipe était un rêve devenu réalité pour elle et pour son père, paralysé dans un accident il y a deux ans. Hoda a déclaré que sa réaction émotionnelle au succès de sa fille avait attiré son attention.

« Il m’a fallu une minute pour réaliser que j’allais aux Jeux olympiques, mais j’ai regardé là-haut et je savais qu’il était très émotif, tout comme le reste de ma famille », a déclaré Lee.

Sunisa Lee participe à des exercices au sol lors des essais de gymnastique olympique féminine aux États-Unis. Lindsay Wasson / .

Lee a déclaré que sa famille l’avait soutenue tout au long de son parcours olympique et que son père était son fan le plus fidèle.

« C’est notre plus grand rêve depuis le plus longtemps, depuis que je suis bébé », a déclaré Lee. « Il a été à mes côtés à travers tout et il est allé à toutes mes compétitions avec moi. Donc l’avoir là aux essais olympiques avec moi est quelque chose de tellement incroyable. »

En raison des restrictions liées au COVID-19, les athlètes internationaux ne pourront pas avoir leur famille présente aux Jeux de Tokyo, donc la famille de Lee regardera à la maison.

Carey, 21 ans, est l’une des rares chanceuses dont le parent est aussi leur entraîneur, donc son père sera le seul parent de l’équipe là-bas.

Jade Carey lève les bras après avoir concouru aux barres asymétriques lors des essais de gymnastique olympique féminine aux États-Unis. Lindsey Wasson / .

« Je suis vraiment excité et je suis vraiment content (d’avoir) papa avec qui partager ça », a déclaré Carey. « C’est mon entraîneur depuis très longtemps et je suis vraiment content que nous soyons là-bas ensemble. »

