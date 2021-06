Rencontrez les 2 hommes considérés comme le couple homosexuel marié le plus longtemps aux États-Unis

Michael McConnell a imposé une condition apparemment insurmontable lorsque son petit ami Jack Baker lui a proposé il y a plus de 50 ans – leur mariage devait être légal.

C’était des décennies avant la décision historique de la Cour suprême de 2015 qui légalisait le mariage homosexuel, mais cela n’a pas empêché le couple de trouver un moyen. Ils célébreront cette année le 50e anniversaire de ce que l’on pense être le plus long mariage homosexuel légal de l’histoire américaine.

« Tout le monde pensait que c’était impossible et illégal, et nous avons prouvé que non seulement ce n’était pas illégal, mais ce n’était pas impossible », a déclaré Baker à Joe Fryer AUJOURD’HUI mercredi alors que la nation célèbre le mois de la fierté.

Baker était tellement déterminé à répondre à la demande de McConnell qu’il est allé à la faculté de droit à la fin des années 1960 pour étudier comment le couple pourrait trouver un moyen de se marier légalement tout en vivant dans le Minnesota.

« La loi sur le mariage au Minnesota, j’ai découvert qu’il n’y avait rien qui interdisait que nous ne puissions pas nous marier », a déclaré Baker.

Le couple du Minnesota, Jack Baker et Michael McConnell, célébrera plus tard cette année son 50e anniversaire de ce que l’on pense être le mariage homosexuel légal le plus long de l’histoire des États-Unis. AUJOURD’HUI

Ils se sont d’abord vu refuser une licence de mariage dans le comté de Hennepin, alors ils ont élaboré un plan. Baker a légalement changé son nom en « Pat Lyn » non sexiste et McConnell a utilisé le nom pour une licence de mariage dans un autre comté. Il a été approuvé.

Le couple s’est rapidement marié lors d’une petite cérémonie en 1971 avec des bagues, des vœux et un gâteau à trois niveaux avec deux mariés en plastique sur le dessus qui ont été arrachés des décorations traditionnelles des mariés. Un pasteur méthodiste a présidé la cérémonie.

« Nous l’avons emporté et j’en suis très heureux », a déclaré Baker.

« Notre idée était transformatrice, et elle continue de transformer la planète à ce jour », a déclaré McConnell.

Leur histoire d’amour fait maintenant l’objet d’un livre illustré pour enfants intitulé « Deux mariés sur un gâteau : l’histoire du premier mariage gay américain ».

« C’est l’une de ces histoires intrigantes, presque comme un genre d’histoire faite pour la télévision, car voici deux gars qui font l’improbable, surmontent les obstacles, se font dire non, mais persévérent », a déclaré l’auteur du livre, Rob Sanders, AUJOURD’HUI.

Leur histoire d’amour a commencé dans les années 1960 lorsqu’ils se sont rencontrés lors d’une fête alors qu’ils fréquentaient tous les deux l’Université de l’Oklahoma. Baker a proposé six mois plus tard.

« Et j’ai dit: » Eh bien, je m’engagerai à une condition: vous devez trouver un moyen pour nous de nous marier légalement « », a déclaré McConnell. « Et il a dit : ‘Eh bien, on dirait que je vais devoir aller à la faculté de droit.' »

Même si Baker a trouvé un moyen de leur obtenir une licence de mariage en 1971, le comté a refusé d’enregistrer leur mariage, ce qui signifiait qu’ils ne pouvaient pas recevoir de prestations de conjoint.

Le Minnesota a légalisé le mariage homosexuel en 2013, ce qui signifiait que le couple pouvait simplement demander une nouvelle licence de mariage à ce moment-là. Cependant, plutôt que de présenter une nouvelle demande, ils voulaient que l’État reconnaisse leur mariage de 1971, qui s’est finalement produit en 2018 lorsqu’un juge a statué qu’il était valide.

Pendant toutes leurs années de lutte pour les droits LGBTQ, ils ont toujours été guidés par deux principes.

« Le premier est l’égalité pleine et absolue pour tous, sans exceptions, sans excuses », a déclaré McConnell. « Notre deuxième : l’amour est la force la plus puissante de l’univers. Il peut tout transformer et il le fait. »

