Rencontrez l’équipe Inspiration4, le premier équipage entièrement civil en mission dans l’espace

La mission Inspiration4 sera dirigée par Jared Isaacman, milliardaire de 38 ans, fondateur et PDG de Shift4 Payments, une société de traitement des paiements basée en Pennsylvanie. Isaacman, qui est un pilote civil, paie le fondateur de SpaceX, Elon Musk, pour l’opportunité de l’envoyer, lui et les trois autres civils, en orbite.

« C’est un moment très réel, mais je ne peux m’empêcher d’être dépassé en pensant à toute l’histoire qui nous a précédés ici », a déclaré Isaacman au Kennedy Space Center. « C’est ce qui me passe par la tête, comme les astronautes qui montent dans les missions Apollo, Skylab et la navette spatiale. C’est tellement incroyable d’être ici. »

Sembroski a été sélectionné parmi près de 72 000 candidatures pour avoir contribué à une campagne de financement spéciale pour l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude, qui a recueilli jusqu’à présent environ 15 millions de dollars en plus des 100 millions de dollars donnés par Isaacman. Il y a aussi des dons d’entreprises qui n’ont pas encore été comptabilisés dans une campagne de financement qui devrait permettre de recueillir 200 millions de dollars pour l’hôpital.

Le centre spatial Kennedy est un endroit familier à Sembroski, qui était conseiller au camp spatial il y a 20 ans.

« J’ai pris cette expérience avec moi pour vraiment susciter la passion d’amener les enfants à rechercher leur passion pour la science et la technologie et susciter vraiment l’intérêt pour ces domaines en utilisant l’espace comme médium, et depuis qu’il est resté avec moi, » dit-il à Costello.

Proctor a été sélectionnée pour sa place sur 200 participants à un concours commercial en ligne jugé de manière indépendante et mené par la plate-forme de commerce électronique Shift4Shop. Elle n’a aucune appréhension à l’idée de se lancer dans l’espace bien qu’elle ne soit pas astronaute.

« J’étais plus inquiète que cette opportunité m’ait échappé et que je n’aurais jamais la chance d’aller dans l’espace, mais maintenant je suis ici et cela montre simplement que vous n’abandonnez jamais parce que ce moment pour moi est ici », a-t-elle déclaré. « Je suis prêt. Attachez-moi, allons-y! »

On dit que les quatre membres d’équipage représentent les quatre vertus de la prospérité (Proctor); générosité (Sembroski); l’espoir (Arceneaux) et le leadership (Isaacman).

L’équipage civil devra apprendre beaucoup en peu de temps, car il a environ six mois d’entraînement avant la mission. Isaacman a déclaré à Costello qu’Inspiration4 pourrait être lancé avant la fin du mois de septembre.

L’équipage sera en orbite plus haut que la Station spatiale, à environ 335 miles au-dessus de la Terre. Tous les détails de la mission n’ont pas été révélés, mais Isaacman a dit à Costello qu’ils préleveraient des échantillons de sang et travailleraient avec des graines de plantes.