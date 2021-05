Rencontrez l’équipe derrière Frequency, la célébration de Spotify de la culture, de la créativité et de la communauté des Noirs – Spotify

Kimmy Summers – Responsable Hip-Hop et R&B, Partenariats artistes et labels (elle / elle)

Pourquoi est-il important que cette marque existe?

Pendant trop longtemps, les gens ont proclamé qu’ils «ne voyaient pas la couleur», mais s’ils ne voient pas notre noirceur, ils ne nous voient pas vraiment pour qui nous sommes vraiment. Les gens se tournent vers notre musique, ils se moquent de nos blagues et ils hochent la tête à nos commentaires, mais nous voient-ils vraiment? Écoutent-ils simplement ou nous entendent-ils vraiment? La fréquence oblige les gens à nous voir, à nous sentir et à nous entendre – et pour moi, c’est important.

J’espère sincèrement que les créateurs noirs obtiendront le sac qu’ils méritent et recevront la reconnaissance attendue depuis longtemps pour le travail incroyablement nuancé qu’ils accomplissent. Une première étape simple mais incroyablement vitale consiste à écouter la communauté des créateurs. Les créateurs noirs veulent être entendus, donc notre équipe a été à l’écoute. Nous avons eu des conversations ouvertes et brutalement honnêtes avec des artistes, des cadres, des gestionnaires et des créateurs noirs sur la façon dont nous pouvons mieux les soutenir. Mais en fin de compte, l’écoute a été notre première étape dans la création de partenariats fructueux et significatifs, et cette première étape était très importante.

Quel est votre hymne de fréquence?

«Ma vie» par Mary J. Blige. Les paroles expliquent vraiment tout.