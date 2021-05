Rencontrez l’équipe de maintenance dans le premier teaser de Monsters at Work

Où vont les effaroucheurs maintenant que Monsters Inc ne fait plus peur? Nous découvrons dans la première bande-annonce de Monstres au travail.

Mike et Sulley sont de retour et en charge de Monsters Inc. dans la série suite, Monstres au travail, sur Disney Plus. Ce matin nous offre notre premier aperçu de la prochaine émission montrant l’état des choses dans le monde des monstres et nous présentant les derniers acteurs.

Le rire est ce qu’ils recherchent dans cet aperçu de #MonstersAtWork, une série originale, diffusée le 2 juillet sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/JKxp48UUtq – Disney + (@disneyplus) 18 mai 2021

« Monstres À Travail»A lieu le lendemain de la MonstresLa centrale électrique incorporée a commencé à récolter les rires des enfants pour alimenter la ville de Monstropolis, grâce à la découverte de Mike et Sulley que le rire génère dix fois plus d’énergie que les cris. Il suit l’histoire de Tylor Tuskmon, un jeune monstre enthousiaste qui a obtenu son diplôme en tête de sa classe à Monstres Université et a toujours rêvé de devenir un Scarer jusqu’à ce qu’il décroche un emploi à Monstres, Incorporated, et découvre qu’il n’y a plus de peur et de rire. Après que Tylor est temporairement réaffecté au Monstres, Inc. Facilities Team (MIFT), il doit travail aux côtés d’un groupe de mécaniciens inadaptés tout en cherchant à devenir un Jokester.

Monstres au travail premières sur Disney Plus sur 2 juillet 2021.