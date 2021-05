Rencontrez le groupe de filles asiatiques qui démantèle les stéréotypes avec la satire

« Avec toutes les choses de racisme anti-asiatique qui se sont produites, nous nous étions déjà attaqués au problème, mais cela donne simplement plus de sens et plus de force à la raison pour laquelle nous avons fait cela », a ajouté Angel Yau. « Nos chansons ont toujours parlé des épreuves que nous avons traversées, mais en ce moment, notre travail nous donne plus de pouvoir. »

Composées des membres Yau (Quirky Rice), Inocencio (Baby Rice), Anna Suzuki (Edgy Rice) et Maya Deshmukh (Brown Rice), les quatre femmes représentent différentes ethnies asiatiques américaines: respectivement chinoise, philippine-singapourienne, japonaise et indienne. (Divulgation complète: Deshmukh est un de mes amis personnels.)

Cette différence d’identité alimente une grande partie de leur comédie et de leur acte, d’autant plus qu’ils sentent que l’expérience asiatique américaine est brouillée par un manque de compréhension autour de sa diversité.

«Nous sommes tous asiatiques de différents pays ou d’horizons différents; cela en soi est un visuel et quelque chose que nous appelons également tout au long du spectacle à plusieurs reprises », a déclaré Inocencio. «Bien sûr, aucun de nous ne veut représenter individuellement toute cette culture parce que nous ne devrions pas le faire, mais le simple fait de le dénoncer et de montrer que nous sommes différents a été vraiment utile dans nos émissions.»

Le groupe, qui figurait sur la liste #RedefineAtoZ de NBC Asian America en 2018, ajoute également que ce moment a plus que jamais connecté toutes leurs cultures et que c’est quelque chose qui les incite à continuer à travailler.

« Les huit communautés asiatiques différentes se réunissent enfin parce que c’est comme un secret de polichinelle que toutes nos sensibilités sont très séparées, très classistes », a déclaré Inocencio. « Tout est divisé, mais pour la première fois, nous voyons tout le monde de notre génération. vraiment se soutenir les uns les autres.

‘Oh, c’est raciste’

Les quatre interprètes sont des acteurs avec leur propre carrière naissante. Alors qu’ils ont accumulé des crédits dans tout «Orange Is the New Black» à «New Amsterdam» à «Will & Grace», il n’a pas été facile pour eux d’obtenir leurs pauses, grandes ou petites. Leurs difficultés réelles avec l’industrie du divertissement et Hollywood sont présentées dans leur AzN Pop! montre où ils peuvent appeler les coups, contrairement à de nombreux autres domaines dans lesquels ils se produisent.

«Ce n’est pas seulement la diversité dans le casting, c’est un manque de diversité sur une échelle entière», a déclaré Deshmukh à propos de l’industrie. «Les décideurs, les cadres de réseau et les autres chefs de sociétés de production sont généralement blancs. Je pense donc que plus vous obtenez de diversité avec les décideurs et les gens en coulisse, plus vous pouvez lutter contre certains de ces problèmes. »

Maya Deshmukh (riz brun) et Iliana Inocencio (riz pour bébé) Alex Schaffer

« Nous obtenons plus de représentation, mais maintenant nous découvrons plus de problèmes, uniquement parce que les gardiens ne sont pas asiatiques, donc ils ne savent pas quoi faire », a ajouté Inocencio, en utilisant les choix de casting problématiques de Disney « Raya and the Last Dragon », où les acteurs d’Asie du Sud-Est étaient visiblement absents, par exemple. «En fin de compte, comme ce que Maya a dit, cela revient au fait que les fabricants ne sont pas diversifiés.

Deshmukh a raconté une expérience dans les coulisses de United Citizens Brigade, un groupe d’improvisation et de sketchs où le groupe a fait ses débuts, lorsqu’un enseignant de l’école a vu le groupe se préparer pour l’une de leurs premières performances. Quand elle a appris que le groupe s’appelait AzN Pop !, elle a demandé s’ils interpréteraient des chansons comme le riff d’Asie de l’Est, une phrase musicale connue qui a souvent été utilisée dans la culture occidentale comme stéréotype asiatique.

Deshmukh a expliqué: «Immédiatement après avoir dit cela, (elle) était comme, ‘Oh mon Dieu. Je suis vraiment désolé.’ Comme si elle s’était entendue le dire et qu’elle se disait: «Oh, c’est raciste». Mais ce sont les microagressions auxquelles nous voulons que les gens pensent lorsqu’ils viennent voir nos spectacles et entendre les chansons que nous interprétons.

Leurs airs originaux vont de tout comme « I’m a Fighter (The Adam Levine Song) » à une ballade inspirée de Rachel Platten sur la lutte contre les stéréotypes. « Je voulais écrire quelque chose de drôle mais aussi d’inspiration et cela a fini par être un grand succès lors de nos concerts « , a déclaré Suzuki. » Les filles blanches comme Katy Perry ont toujours ces hymnes, alors nous en voulions un aussi. «

« Nos parents sont ceux qui sont venus ici pour sacrifier beaucoup et il y aura donc toujours cette culpabilité interne que nous avons et il est si difficile de lâcher prise. » ANGEL YAU

Ou prenez leur « Rice Rap », où chaque membre crache des rimes sur leurs cultures respectives. « Ne jette pas d’ombre quand le monde fait holla, ils veulent juste goûter à mon poulet Tikka Masala », rappe Deshmukh.

Aussi drôle que beaucoup pensent que ce contenu est, leurs blagues ne tombent pas toujours. Certains de leurs parents immigrés ne comprennent vraiment pas pourquoi les gens se moquent d’eux sur scène, et la section des commentaires sur leurs vidéos YouTube peut parfois être pleine de vitriol.

« Les commentaires étaient horribles sur cette vidéo parce que la satire et la comédie en général seront reçues par tant de personnes différentes de différentes manières », a déclaré Inocencio. «Je pense que tant que nous savons tous ce que nous essayons de dire, qui élève les femmes asiatiques et ferme les gens qui ont l’esprit fermé, c’est notre MO générale, mais nous ne pouvons vraiment pas contrôler la façon dont cela est toujours reçu. . »

Anna Suzuki (Edgy Rice) et Angel Yau (Quirky Rice) Alex Schaffer

Mais ce qui les définit le plus, c’est leur identité en tant qu’Américains d’origine asiatique, d’autant plus que nous entrons dans une réalité post-pandémique et qu’ils se préparent à remonter sur scène.

«Le principal est que nous sommes des Américains d’origine asiatique et j’ai l’impression que c’est un tel groupe que les gens ne connaissent pas toujours», a déclaré Yau. «Pour moi, en grandissant, c’est toujours cette culpabilité que nous avons du fait que l’Amérique soit un endroit privilégié où vous n’avez pas à travailler aussi dur ou à souffrir autant. Nos parents sont ceux qui sont venus ici pour se sacrifier. beaucoup et donc il y aura toujours cette culpabilité interne que nous avons qui est si difficile à abandonner.

«Même maintenant, quand les gens immigrent en Amérique, il s’agit toujours de garder la tête basse, de ne pas vouloir faire une scène, ils veulent juste survivre. Avec notre génération, nous voulons avoir une voix. C’est toujours un combat quoi qu’il arrive, nous essayons toujours de plaire à nos parents ou à notre famille, mais nous voulons être bruyants et sans excuse.

Mais par-dessus tout, ils veulent juste être drôles.

«Il est difficile de plaire à tout le monde», a déclaré Inocencio. « Mais je pense que les gens qui ont vu notre émission et qui nous connaissent ressentent cette connexion, et ils se voient sur scène, ce qui est le plus important de tous. »

En rapport: