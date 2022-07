Rencontrez le fils du bassiste de Metallica qui apparaît dans Stranger Things

Netflix

Une scène clé de la quatrième saison de Stranger Things comprenait le thème Master of Puppets de Metallica avec une surprise pour un membre du groupe.

©IMDBEddie joue Metallica

choses étranges Le volume 2 de la saison 4 a déjà été créé où nous avons pu voir une scène charnière dans l’intrigue de la série où les héros de Hawkins ont un plan pour mettre fin à Vecna ​​​​et chacun des personnages apporte quelque chose à ce moment de la série. Alors, Eddie Munson se prépare à jouer le thème Marionnettiste de Métallique pour attirer les chauves-souris qui montent la garde dans la maison du puissant méchant.

La vérité est que dans cette séquence le fils du bassiste de Métallique, Tye Trujilloqui a reçu une reconnaissance pour cette participation au générique de l’émission, un fait qui a rendu son père très fier, Robert Trujilloqui a profité de ses réseaux sociaux pour médiatiser cette situation qui a sûrement retenu l’attention des fans de choses étrangeset les adeptes de Métallique ressemblent.

Un jeune homme talentueux qui se fait connaître

« C’est mon fils! Je suis fier de toi Tye ! Vous avez tout donné dans la finale de Stranger Things avec Master of Puppets. Un grand merci à Kirk Hammmett pour son aide !exprimé dans le monde virtuel Robert Trujillo avec un message qui, nous en sommes sûrs, a touché Tye après avoir participé au quatrième lot d’épisodes de choses étranges avec une chanson aussi emblématique Métallique comment il est Marionnettiste.

Quand je n’avais que 12 ans, Tye Trujillo a remplacé le bassiste Reginald « terrain » Arvizy lors d’une tournée latino-américaine du nouveau groupe de métal maïsaprès que Fieldy n’ait pas pu faire partie des concerts pour « circonstances imprevues ». Au fil du temps, le fils de Robert Trujillo faisait partie d’autres groupes tels que tendances suicidaires.

À une autre occasion, le jeune musicien a formé un groupe avec le fils de Slash et le fils de Scott Weyland au sein du groupe. Suspect208, bien que cette expérience ne se soit pas bien terminée, tous se séparant moins d’un an après s’être réunis. Tye a ensuite fait équipe à nouveau avec Noah Weyland dans le groupe. Week-end bleu et parler à Le spectacle Blairing Out avec Eric Blair dit ce nouveau groupe « a une ambiance plus punk » que l’ensemble précédent.

