Rencontrez la série 4 similaire à Lucifer

De loin, Lucifer est devenue la seule série capable de montrer le diable sous un autre angle: à la recherche de l’amour et à la justice. La vie du fils le plus rebelle de Dieu est un succès sur Netflix, mais cela fait sept mois que l’on sait comment l’histoire se poursuivra.

Comme c'est arrivé à plus d'une production du géant du streaming, Lucifer a été touchée par la pandémie de coronavirus. À tel point que la fiction n'a eu d'autre choix que d'arrêter ses enregistrements et de sortir la cinquième saison en deux, alors maintenant, ces huit chapitres qui ont été publiés le 21 août 2020 ont encore 10 autres, qui, selon ce qui s'est passé, ils pourraient arriver avant le mois d'août de cette année.







Cependant, l’attente de voir comment l’intrigue qui a Tom Ellis comme protagoniste se poursuivra devient éternelle pour les fans. Par conséquent, jusqu’à ce qu’il y ait plus de chapitres publiés, de Spoiler nous vous apportons cinq séries que vous pourriez voir avant l’arrivée de la sixième saison de Lucifer.

4 séries pour voir si vous l’avez aimé Lucifer:

1. Château:

Malgré que Lucifer explicitement basé sur la façon dont le diable prouve qu’il a toujours été doué pour interagir avec les humains, Castle a une intrigue assez similaire. Dans les deux fictions, l’enquête policière prévaut et la façon dont chaque personnage tombe amoureux de ses détectives (Decker et Beckett).

De plus, il y a aussi le fait que Richard Castle n’a rien à voir avec les forces de police et est un simple écrivain new-yorkais. Vous pouvez le voir sur Amazon Prime Video.

2. Chasseurs d’ombres:

Dans cette bande, qui se compose de trois saisons, l’histoire est basée sur les livres Shadowhunters de Cassandra Clare et montre la ligne fine entre les anges humains qui chassent les démons. Bien que l’intrigue principale se concentre sur la vie de Clary, qui d’un jour à l’autre découvre qu’elle appartient à ce monde sombre. Disponible sur Netflix.

Une série où, sans aucun doute, la fantaisie et l’amour prévalent. Comme dans l’histoire de Lucifer, où la fiction dépasse la réalité.

3. Toujours une sorcière:

Carmen Eguiluz (Angely Gaviria) est une sorcière qui s'échappe du bûcher, après avoir été accusée de sorcellerie par l'Inquisition. Mais, dans son évasion, elle découvre qu'elle voyage dans le temps et apparaît dans la Carthagène du XXIe siècle où elle rencontre un groupe d'étudiants qui l'aident à s'adapter à l'époque actuelle.







Aimer Lucifer, Eguiluz utilise ses pouvoirs pour aider les autres et montrer que, malgré ce qui est raconté dans l’histoire, rien n’est ce qu’il semble. Disponible sur Netflix

4. Destiny: la saga Winx:

Ce programme d’animation live-action The Winx Club, créé en 2004 par Rai Fiction et Nickelodeon, raconte l’histoire de cinq fées prêtes à tout pour rechercher le bien-être d’Alfea. Et, en plus, il montre également l’adaptation de Bloom (Abigail Cowen), qui a toujours vécu en tant qu’humaine, mais doit maintenant entrer dans ce monde inconnu pour elle après avoir remarqué ses pouvoirs de feu. Disponible sur Netflix