Rencontrez la plus belle mariée du monde… avec une barbe

Qu’imaginez-vous quand vous pensez à une mariée rougissante, prête à se promener dans l’allée pour son grand jour ? Est-ce que sa robe est belle ? Son visage magnifique caché derrière un voile ? Ou « Here Comes the Bride » jouant en arrière-plan ?

C’est probablement ces trois choses et plus encore, mais je doute que vous puissiez imaginer une mariée avec une barbe.

Harnaam Kaur est une femme de 24 ans qui souffre du syndrome des ovaires polykystiques, ce qui provoque une croissance excessive des cheveux en raison d’un déséquilibre hormonal de la maladie.

Adolescente, Kaur a été constamment harcelée par ses pairs, la famille et la société la faisant pression pour qu’elle s’épile. Kaur dit qu’elle s’est épilée, rasée et blanchie pour s’épiler, dans l’espoir qu’elle puisse vivre comme une adolescente normale.

Même si elle enlevait constamment ses cheveux, elle est devenue déprimée et suicidaire, se tournant vers l’automutilation pour cacher sa douleur.

Je suis sûr que nous pouvons tous comprendre à quel point les choses ont dû être difficiles pour Kaur, car votre adolescence est souvent une période de découverte de soi et de croissance.

Mais dans une interview avec Rock n Roll mariée, Kaur explique le moment où elle a décidé de changer de vie :

« À l’âge de 16 ans, j’ai atteint mon plus bas niveau … J’étais extrêmement déprimé. Je me souviens m’être assis sur mon lit et avoir pensé à me suicider. Mais au lieu de cela, alors que j’étais assis là, j’ai commencé à me conseiller. Je me suis dit , ‘L’énergie que vous mettez à mettre fin à votre vie, mettez toute cette énergie à changer votre vie et à faire quelque chose de mieux.' »

La bravoure et l’acceptation de soi de cette jeune femme sont rafraîchissantes. Son courage de s’exprimer contre la pression de se conformer et de cacher son vrai moi montre son vrai caractère. Et sa positivité envers est tout simplement incroyable.

Elle est également une défenseure de la lutte contre l’intimidation et de la confiance en son corps, connue sous le nom de « La dame barbue », faisant des messages positifs sur le corps et encourageant les autres à s’accepter pour qui ils sont.

Dans un Publication Instagram, dit Kaur, « Vous pouvez entendre que les ténèbres doivent être présentes pour que les vraies étoiles brillent. Soyez cette étincelle dans les ténèbres qui vous entourent, soyez ce phare de lumière qui vous guide vers la grandeur. Je vous promets que tout ira bien. Aimez votre vie , aime ton corps, aime ton âme, ton esprit, ton aura et ta personnalité car ce sont les seuls que tu as. »

Ses paroles de sagesse montrent que nous pouvons nous élever au-dessus de n’importe quelle situation, peu importe à quel point le monde peut sembler sombre.

Une fois que vous avez trouvé en vous la force d’être qui vous êtes vraiment, vous pouvez voir la lumière dans une société qui se concentre tellement sur la négativité.

Quelle femme incroyable elle est. Nous pouvons tous apprendre quelque chose de sa bonne attitude et de son plaidoyer pour aider les autres à se sentir bien dans leur peau. Vas-y meuf!