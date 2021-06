Rencontrez la femme qui s’est occupée de centaines d’homosexuels mourant du sida alors que personne d’autre ne le ferait

Ruth Coker Burks n’a jamais eu l’intention d’être une avocate, une militante ou même un ange. Elle voulait juste faire la bonne chose.

« Oh, je ne suis pas un ange », a déclaré Coker Burks, 62 ans, AUJOURD’HUI. « Je ne suis qu’une personne. »

Mais c’est ainsi que son héritage a été défini lorsqu’un jour fatidique de 1986, à seulement 26 ans, elle rendait visite à une amie, Bonnie, dans un hôpital local de Little Rock, Arkansas, qui souffrait d’un cancer de la bouche. Bonnie s’est fait retirer la langue et Coker Burks était son interprète. C’était leur cinquième séjour prolongé à l’hôpital, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Du coin de l’œil, Coker Burks a repéré une porte dans le couloir avec une bâche rouge vif en travers, des plateaux de nourriture empilés à l’extérieur et un groupe d’infirmières à la porte, ne voulant pas entrer.

Ruth Coker Burks au milieu des années 1980. Avec l’aimable autorisation de Ruth Coker Burks / Grove Atlantic

« J’avais été plusieurs fois dans des hôpitaux et j’ai donc pensé que c’était vraiment bizarre », a-t-elle déclaré à propos de la porte rouge à risque biologique. «Les infirmières tiraient littéralement des pailles pour voir qui irait et vérifierait cette personne. Ils tiraient des pailles et ce serait le meilleur sur trois, puis ils n’aimaient pas ça et alors ce serait mieux 2 sur 3 et alors personne ne finirait par aller voir cette personne. Ils se sont simplement éloignés.

Sa curiosité l’a emportée, alors quand les infirmières ont quitté leur poste, elle s’est faufilée dans la pièce pour voir qui était là. Elle a eu du mal à trouver la personne au début, qui était si frêle et proche de la mort, elle ne pouvait même pas dire qu’il était dans son lit. « Je devais le chercher », a-t-elle expliqué. «Je pensais qu’il était peut-être dans la salle de bain. On ne pouvait pas faire la différence entre lui et les draps. C’était juste horrible.

C’était la première fois qu’elle rencontrait une personne mourant du sida, mais ce ne serait pas la dernière. Au cours de la décennie suivante, Coker Burks s’occuperait de plus de 1 000 hommes gais mourant de la maladie qui ont été abandonnés par leurs familles.

En l’honneur du mois de la fierté LGBTQ et du 40e anniversaire du début de l’épidémie de VIH et de sida en 1981, AUJOURD’HUI a eu l’occasion de parler avec l’activiste accidentelle pour revenir sur son incroyable histoire qui, par-dessus tout, montre ce qui se passe lorsque quelqu’un surmonte peur de l’amour et de la vie.

« Personne ne vient »

Avant cette visite fatidique à l’hôpital, Coker Burks avait entendu des rumeurs sur la maladie alors sans nom lors d’une visite à son cousin coiffeur à Hawaï. Chrétienne fervente, mère célibataire d’un enfant et agent immobilier travaillant dans l’industrie du multipropriété, Burks prétendait en savoir beaucoup plus sur la communauté gay qu’elle ne le faisait réellement.

« Oh chérie, ne t’inquiète pas pour ça », lui a dit son cousin à propos de la maladie qui sera bientôt étiquetée VIH et sida. « Seuls les gars du cuir à San Francisco comprennent ça. »

Mais c’est ce jour-là, alors qu’elle s’occupait de son amie Bonnie, qu’elle a rencontré le sida pour la première fois en personne – et savait que cela n’affectait pas seulement les « hommes du cuir » en Californie.

«Je suis allée au lit et je ne savais pas quoi faire, mais j’ai pris sa main et j’ai dit:« Chérie, que puis-je faire pour toi?» », se souvient-elle de la rencontre fatidique. « Il a levé les yeux vers moi et il n’avait plus de larmes à pleurer. Il était tellement déshydraté qu’il n’y avait plus rien pour produire des larmes. Mais il a levé les yeux vers moi et il a dit qu’il voulait sa maman.

Coker Burks a estimé que c’était quelque chose qu’elle pouvait faire : faire venir sa mère à l’hôpital, puis retourner chez Bonnie et se remettre à s’occuper de ses propres affaires, ce qu’elle admet n’avoir jamais été « très douée à faire ». Mais ce qu’elle réalisa rapidement, c’est que sa mère savait où il était et qu’elle n’avait aucune intention de lui rendre visite.

«Je suis allée parler aux infirmières et elles ont reculé comme si je les avais sous la menace d’une arme», a-t-elle déclaré. « Ils ont dit : ‘Vous n’êtes pas entré dans cette pièce, n’est-ce pas ?’ Eh bien ouais, j’ai remarqué que vous n’étiez pas tous entrés. Alors ils ont commencé à s’occuper de moi et puis ils ont reculé encore plus.

Elle a raconté ce qu’ils lui ont dit : « Sa mère ne vient pas. Personne ne vient, il est dans cet hôpital depuis six semaines, personne n’est venu ici et personne ne vient et ne retourne pas dans cette pièce.

En rapport

Eh bien, Coker Burks n’a pas écouté.

Le nom de l’homme était Jimmy, et son expérience était plus courante qu’autrement. De nombreux hommes homosexuels qui sont tombés malades du VIH et du sida dans les années 1980 et 1990 ont été rejetés par leurs familles, abandonnés et laissés à mourir seuls.

Coker Burks a essayé d’appeler la mère de Jimmy à plusieurs reprises, mais à chaque fois sa mère a refusé de prendre l’appel. Après quelques tentatives – et une vive menace de publier sa nécrologie dans son journal local – sa mère a répondu à ses questions. « Mon fils est mort il y a des années quand il est devenu gay », a-t-elle déclaré à Coker Burks. « Je ne sais pas ce que vous avez dans cet hôpital mais ce n’est pas mon fils. »

Coker Burks savait que c’était le mieux qu’elle allait tirer d’elle, alors elle est restée aux côtés de Jimmy jusqu’à sa mort le lendemain.

« Je pensais qu’il serait le seul et je retournerais à l’église tous les dimanches et vous savez, étant un bon chrétien vivant la meilleure vie possible », a-t-elle déclaré. « J’avais une jeune fille, son père et moi étions divorcés, et j’essayais juste d’être la meilleure mère et de donner le meilleur exemple possible pour elle. J’ai pensé que je reviendrais là-dessus.

Coker Burks et sa fille, Allison. Grove Atlantique

Mais après avoir quitté la chambre d’hôpital de Jimmy après son décès, elle a appris que l’homophobie vécue par ces hommes persistait bien après leurs dernières respirations. Les infirmières ont dit qu’il fallait s’occuper du corps et que la morgue de l’hôpital ne voulait pas de lui parce qu’elles avaient peur que les autres corps soient contaminés. (Elle plaisante : « Bien sûr, vous ne voulez pas qu’un cadavre soit contaminé par quoi que ce soit, surtout imagination. »)

Les infirmières ont insisté pour qu’elle le prenne. Il était difficile de trouver un salon funéraire qui pourrait prendre Jimmy, mais après de nombreuses tentatives, elle a pu trouver un endroit qui l’incinérerait et elle l’a enterré avec son propre père. Avec sa fille Allison à ses côtés, ils ont obtenu un pot à biscuits pour ses cendres, ont creusé un trou au-dessus du cercueil de son père et ont planté des fleurs pour marquer l’endroit.

«Nous avons eu un petit enterrement à faire soi-même, dit la prière du Seigneur, mis les fleurs et un gros rocher sur lui et nous sommes partis», a-t-elle expliqué. «Et j’ai pensé, vous savez, que ce serait la seule personne pour qui je devrais faire ça. Je veux dire, qui penserait que vous auriez à le faire deux fois dans votre vie, n’est-ce pas ? »

Elle s’est remise à vendre des multipropriétés. Ensuite, de plus en plus d’hommes de l’Arkansas ont commencé à être infectés par le VIH et à tomber malades du SIDA. Les infirmières ont commencé à donner le numéro de Coker Burks à leurs patients, en leur disant : « Il y a une folle à Hot Springs qui n’a pas peur de vous.

Quoi qu’il en soit, Coker Burks a répondu à leurs appels. Elle a enterré 39 autres personnes dans le cimetière de sa famille et s’est occupée de centaines d’autres pendant plus d’une décennie.