Rencontrez la femme qui envisage d’épouser un arbre

Emma McCabe, une femme de 31 ans, dit qu’elle est tombée amoureuse d’un arbre.

(Oui, vous avez bien lu. Je veux dire, j’ai compris. De nos jours, beaucoup d’hommes sont si peu engagés et ne savent pas ce qu’ils veulent. Avec un arbre, elle sait où sont ses racines et elle peut le regarder grandir. )

Apparemment, trouver l’amour avec un être humain ne fonctionnait tout simplement pas pour elle.

Pouvez-vous vraiment lui en vouloir ? Les hommes de nos jours sont nuls. Vous sortez avec lui pendant qu’il sort avec d’autres filles et pendant tout ce temps vous êtes désespérément amoureuse de lui et il s’en fiche.

Avec un arbre, vous savez toujours où il se trouve. Et plus probablement qu’autrement, l’arbre mesurera au moins six pieds.

L’histoire de McCabe a été publiée dans le tabloïd britannique, Plus proche, et dans l’interview, elle parle de son amour pour un arbre qu’elle s’appelle Tim.

Tim l’arbre. On dirait presque qu’il pourrait être un personnage de Disney.

En fait, c’est tellement grave qu’ils ont même une relation sexuelle. En passant, je dirai qu’il y a de meilleures façons de baiser mesdames.

« Mes sentiments sont sincères. J’ai eu des petits amis, mais je n’ai jamais eu de contact avec quelqu’un comme Tim », a-t-elle déclaré.

« Je suis amoureuse et j’aimerais me marier. Je regarde d’autres arbres, mais n’y touche pas, je ne tromperais pas Tim », a déclaré Emma McCabe.

Eh bien, euh, bon de savoir qu’elle est au moins fidèle.

Avec de l’amour et un engagement comme celui-là, il pourrait y avoir de l’espoir pour certains d’entre nous après tout.

Elle continue ensuite en expliquant comment les deux deviennent coquins et intimes.

« Il répond à mes besoins émotionnels et sexuels. J’ai un orgasme en me frottant contre l’écorce nue. J’aime la sensation de contact peau contre écorce, qui me procure une sensation de douleur plus agréable, et la sensation de ses feuilles contre ma peau me fait picotement. J’ai des relations sexuelles avec lui toutes les semaines – c’est le meilleur que j’aie jamais eu! »

Comment cette femme n’a-t-elle pas été arrêtée et arrêtée pour avoir fait cela en public ?

McCabe prévoit d’organiser une petite cérémonie de mariage avec Tim.

Apparemment, la famille a été contactée pour parler de la relation non traditionnelle, mais ils ont refusé de commenter.

Il doit être assez facile de magasiner pour eux, au moins. Elle a juste besoin d’une nouvelle paire de chaussettes chaque année et il a besoin d’engrais. Faites un arrêt à ce centre commercial spécifique avec un Home Depot et un Old Navy.

