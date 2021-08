Rencontrez la boxeuse de 14 ans qui bouleverse l’avenir du sport

Violet « The Warrior Princess » Lopez est déterminée à convaincre les gens que la boxe n’est pas seulement un « sport de garçons ».

La jeune femme de 14 ans est une quadruple championne de boxe amateur qui bouleverse son sport de manière majeure et elle ouvre la voie à d’autres filles pour laisser leur marque sur le ring de boxe.

« Les gens disent que la boxe n’est pas faite pour les filles. Je veux qu’ils me voient comme quelqu’un qui vous montre que vous pouvez pratiquer le sport que vous aimez même si c’est un sport dont les gens disent qu’il n’est pas fait pour vous », a-t-elle déclaré AUJOURD’HUI.

Lopez est née avec le cœur d’une combattante et elle est la plus jeune boxeuse à avoir jamais concouru au United Community Center, son centre communautaire local à Milwaukee. Elle a fait ses débuts dans le sport à l’âge de 8 ans et elle a remporté son premier combat la même année. Mais elle n’avait jamais prévu que cela deviendrait une partie si importante de sa vie.

A 14 ans, Violet Lopez est déjà une boxeuse accomplie. AUJOURD’HUI

«Je ne pensais pas quand j’avais commencé la boxe que j’allais aller aussi loin. Je ne savais pas que j’allais grandir aussi vite », a-t-elle expliqué.

Tout comme Lopez commençait à boxer, elle a dû ralentir et attendre encore deux ans pour son prochain combat car il n’y avait pas d’autre compétitrice dans son groupe d’âge. Cela l’a amenée à avoir des doutes sur son avenir dans le sport.

« Pendant deux ans, elle vient de s’entraîner. Ils auraient eu des combats de show ici et tous les garçons se battent mais elle ne l’était pas ; elle regardait juste depuis les gradins. Elle a commencé à se demander si c’était pour elle parce qu’elle n’avait pas l’impression qu’il y avait assez de place pour les femmes dans la boxe simplement parce qu’il n’y avait aucune opportunité pour elles », a déclaré la mère de Lopez, Brittni Lopez, AUJOURD’HUI.

Tout ce temps que Lopez a passé à se préparer pour son prochain combat n’a fait qu’alimenter son feu encore plus et à l’âge de 12 ans, elle est devenue la boxeuse amateur la mieux classée du pays dans sa division. Elle a même remporté l’or aux Jeux olympiques juniors et dans cinq championnats nationaux.

« Je veux que tout le monde sache que j’ai travaillé très dur pour arriver là où je suis en ce moment et ce n’est pas toujours facile », a-t-elle déclaré.

En dehors du ring, Lopez a toujours dû faire face à des stéréotypes familiers à de nombreuses athlètes féminines et sa mère a déclaré qu’il était parfois difficile de voir sa fille remettre en question son talent.

« (Le) plus grand défi est le fait qu’il s’agisse d’une femme et non d’un homme. Les gens pensent simplement que c’est plus facile, les gens pensent que la formation peut être différente pour eux, pas aussi difficile, ils n’ont pas à en faire autant », a-t-elle expliqué.

Lopez était censée avoir sa plus grande saison de boxe de tous les temps en 2020, mais la pandémie de coronavirus a frappé et tout a changé.

« J’ai dû prendre un an pour montrer aux gens ce que je peux faire et qui je veux être et ce que je veux changer pour la boxe », a-t-elle déclaré.

Avance rapide jusqu’en mars 2021, et l’adolescent était de retour sur le ring pour les Championnats nationaux de la jeunesse. Lorsqu’elle a terminé troisième et que son classement national est passé de la première à la troisième, Lopez s’est rendu compte qu’elle pourrait devoir intensifier son jeu.

«Je pense que j’avais besoin de cette perte. C’était ma première défaite depuis longtemps. Je dois travailler plus dur parce que je veux revenir à la première place parce que c’est là que je devrais être », a-t-elle déclaré.

Les derniers mois ont été assez chargés pour l’adolescente. Après avoir obtenu son diplôme de huitième année, elle a remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques juniors de 2021 à Lubbock, au Texas, et elle est déterminée à rétablir son classement n ° 1 ensuite.

« Mon objectif est de récupérer ma place de n°1 parce que c’est ce que je veux… Point final ! elle a dit.