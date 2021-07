Rencontrez Jennifer Pamplona, ​​la femme qui a dépensé 100 000 € pour obtenir les fesses de Kim Kardashian

Le derrière de Kim Kardashian est assez épique et tout, mais vaut-il plus de 100 000 € ? Pour un accro à la chirurgie plastique, apparemment, c’était le cas.

Ancienne mannequin Versace, une femme a dépensé plus de 100 000 dollars australiens pour s’offrir des fesses de Kim Kardashian. Malgré son désir d’atteindre le célèbre derrière de Kim, elle affirme maintenant qu’elle regrette d’être passée sous le couteau.

Qui est Jennifer Pampelune ?

Jennifer Pamplona, ​​28 ans, originaire du Brésil, a eu des implants fessiers et des injections de graisse pour essayer de « surpasser » Kardashian. Elle a subi une augmentation mammaire à seulement 17 ans et est ensuite devenue obsédée par l’apparence plus courbée.

En 2017, elle était à près de 250 000 AU€ de ce qu’elle avait dépensé pour obtenir son look.

« Je suis tombée amoureuse de la chirurgie il y a longtemps, mais après avoir vu Kim Kardashian, je voulais lui ressembler et avoir des courbes comme elle », a-t-elle déclaré. « Maintenant, je suis déterminée à avoir des fesses plus grosses qu’elle. »

Pour obtenir son look, Pampelune a subi une ablation de quatre côtes, une rhinoplastie, une liposuccion, un transfert de graisse de son ventre aux fesses et des charges dans ses joues, ses lèvres et ses fesses. Les chirurgiens avaient même refusé de lui faire subir d’autres interventions chirurgicales, affirmant que sa fine silhouette ne pouvait plus supporter d’implants.

« Tout le monde me dit que je n’ai pas besoin d’en mettre plus, mais dans mon esprit, je dois le faire », a-t-elle admis. « J’étais souvent victime d’intimidation au lycée parce que j’étais si maigre et pas aussi courbée comme les autres Brésiliens. »

Dans le cadre d’une émission télévisée sur la transformation corporelle, Pampelune a subi neuf interventions chirurgicales en seulement 24 heures. Les chirurgies lui ont été proposées après que son petit ami, Celso Santebañes (qui était une poupée brésilienne Human Ken), soit décédé d’une leucémie en 2014.

« Il a toujours rêvé que je ressemble à une poupée humaine », a-t-elle déclaré à l’époque. « Au début, je me faisais opérer pour satisfaire le rêve de Celso, mais maintenant je le fais pour moi-même ; quand je me regarde dans le miroir et que je vois cette Jennifer Pamplona différente, cela me rend heureux. »

Elle voulait plus de charges dans ses fesses, mais les chirurgiens lui ont dit que ce n’était pas possible.

« Ils pensent que je suis trop exagérée et que je n’ai plus besoin d’injection de graisse, mais je suis déterminée à y arriver », a-t-elle déclaré. « Ils me disent que mon type de corps est trop petit pour être comme Kim Kardashian, mais Je vais continuer à me battre contre les médecins pour qu’il ressemble au sien. Maintenant, on me dit que j’ai des lèvres comme Kylie Jenner et que je suis sur le point d’avoir des fesses comme Kim Kardashian.

En raison de ses interventions chirurgicales et de son look désormais dramatique, Pampelune a obtenu une place dans l’émission télévisée « Plastics of Hollywood », qui plonge dans la vie des poupées humaines et des accros à la chirurgie plastique.

Alors que certaines personnes soutiennent son apparence dramatique, d’autres pensent qu’elle est sans cervelle et gaspille son argent.

« Quand les gens me voient, ils pensent que je n’ai pas de cerveau à cause de mon apparence, mais quand ils m’entendent parler, ils savent que je suis super intelligent », a révélé Pampelune. « J’aide un institut de cancérologie, j’aide mon famille, j’ai d’énormes projets et plans, les gens changent définitivement d’opinion sur moi une fois qu’ils m’ont rencontré. Je pense qu’il n’y a rien de mal dans ce que je fais. Je suis une femme d’affaires et j’ai tout droit. J’étais belle avant, mais la chirurgie esthétique m’a rendu parfaite. »

Elle a l’air de savoir de quoi elle parle.

Si vous regardez les énormes quantités de gloire et d’argent que Kim Kardashian et Kylie Jenner rapportent, il semble que la chirurgie plastique pourrait être un bon investissement après tout.

En 2018, Pampelune avait dépensé plus d’un demi-million pour ses interventions et a annoncé qu’elle « se retirait » de la chirurgie plastique.

Eh bien, la retraite n’a pas duré trop longtemps, car Pampelune était de retour en 2019. Elle avait retiré ses produits de comblement des lèvres après avoir affirmé avoir subi une « opération bâclée » et avoir renoncé aux produits de comblement.

Pampelune n’a pas pu rester trop longtemps loin du cabinet du chirurgien plasticien et est revenue se refaire les lèvres.

Elle a déclaré: « Même si j’ai dit que j’avais terminé la chirurgie après avoir été bâclée, je ne pouvais pas être sans eux. Je ne pouvais pas me reconnaître dans le miroir – je ressemblais à une personne complètement différente sans eux.

J’ai retiré mes charges parce qu’elles étaient bâclées et je voulais apprendre aux autres à s’accepter naturellement – mais j’ai réalisé que ma personnalité brillait toujours avec ou sans eux.

En tant que femme, je voulais prendre la décision de me sentir ainsi et de faire ce que je voulais avec mon propre corps, alors j’ai décidé de revenir à la façon dont je me sentais le plus à l’aise. »

La procédure a coûté 5 000 € à Pampelune, mais pour elle, cela en valait la peine, comme elle l’a expliqué: « Même si j’ai dit que je n’allais plus avoir de charges, je suis contente de l’avoir fait car je me sens à nouveau belle. . »

Maintenant, quelques années plus tard, Pampelune dit qu’elle regrette d’avoir subi une chirurgie plastique.

Maintenant que « Keeping Up with the Kardashians » est terminé, Pampelune pense qu’elle pourra désormais se mettre sous les projecteurs. Cependant, elle met en garde les autres jeunes femmes de passer sous le couteau dans le but de copier le look des Kardashian.

« Kim m’inspire toujours beaucoup et j’ai toujours aimé son apparence et son style. Mais je pense qu’il y a un gros problème avec l’impact des Kardashian ; tout le monde veut leur ressembler, alors maintenant toutes les jeunes femmes se ressemblent », a-t-elle déclaré.

« Ils ont le même visage, le même nez et les mêmes lèvres, mais cela ne les rendra pas heureux – la chirurgie n’est qu’une partie de la solution, ils ont également besoin de l’aide d’un psychologue. »

Pampelune a ensuite admis: « Je regrette d’avoir subi ma première opération; je n’étais pas assez mature pour comprendre les implications de passer sous le bistouri. »

Elle veut également faire connaître les conséquences de la chirurgie esthétique, en particulier les jeunes femmes qui veulent ressembler à leurs idoles :

« Je leur conseille de ne pas se faire opérer car cela ne résout pas tous vos problèmes et cela peut facilement devenir une dépendance. J’allais subir des procédures comme si c’était une chose normale, comme aller au supermarché, mais maintenant je commence à ressentir les conséquences de mes actes. Je mets les filles en garde contre la chirurgie et les procédures parce que les décisions sont quelque chose qui dure toute une vie et elles ne règlent pas ce que vous ressentez.

Son plus grand regret, cependant, n’est pas son butin inspiré de Kim K – ce sont ses lèvres de «vieille dame».

Pampelune a reçu plus de 500 doses de Botox et plus de 40 procédures sur ses lèvres au cours des 10 dernières années. Mais avoir autant de travail sur ses lèvres signifie qu’elle ne peut pas se relâcher sur leur entretien.

« Une fois que vous commencez à avoir certaines procédures, comme les produits de comblement des lèvres et le Botox, vous ne pouvez plus vous arrêter ; vous aurez besoin de les avoir pour toujours », a-t-elle déclaré.

« Les charges ont rendu mes lèvres si grosses qu’elles ressemblaient à deux saucisses plutôt qu’à deux lèvres. Maintenant, elles ont perdu leur élasticité, alors maintenant, si je n’ai pas de charges, elles ressemblent à des lèvres de 70 ans – même ma grand-mère n’en a pas les lèvres flasques et ridées comme moi. C’est la même chose avec le Botox ; je ne pense plus que cela fonctionne pour mon visage parce que je l’ai eu environ 500 fois au cours de la dernière décennie. »

Bien qu’elle regrette ses produits de remplissage pour les lèvres, Pampelune admet également que faire autant de travail peut avoir des conséquences néfastes sur le reste de son corps.

« J’ai la chance d’être en vie, j’ai passé plus de 20 jours au lit et mon corps a dû combattre toutes ces toxines en moi. J’ai toujours peur de ne plus pouvoir marcher à l’avenir et c’est parce qu’un médecin a mis un produit de comblement permanent dans ma jambe, ce qui arrête la circulation sanguine », a-t-elle révélé.

Avec des dizaines d’interventions et de chirurgies esthétiques, dont 10 sont des améliorations des fesses, Pampelune nous montrera, espérons-le, les effets de sa chirurgie plastique. L’actrice et mannequin a annoncé qu’elle avait un documentaire intitulé « Addicted » qui sortirait l’année prochaine.

