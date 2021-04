Rencontrez Jack Duarte, l’acteur qui joue Cristian Castro dans Luis Miguel, la série

Dimanche soir, les Oscars sont également arrivés le troisième épisode de la deuxième saison de Luis Miguel, la série sur le service de streaming Netflix. Là, nous avons eu plus de moments émotionnels dans la vie du chanteur, comme sa relation avec sa fille Michelle, mais aussi ils nous ont entrés dans une rivalité qui a déjà du temps avec Cristian Castro. Qui est l’acteur qui le joue?

Dans l’une des scènes où ils nous présentent Cris Valdes, Quoi dans la vraie vie, il est Cristian Castro, qui a commencé à avoir de la popularité dans les années 90 et rend Micky jaloux au point de ne pas partager de producteur ou de tourner pour revenir au centre de la scène, bien que son nouvel album ne soit pas encore prêt. Cette confrontation se poursuit à ce jour, pour des raisons que l’un des protagonistes a déjà expliquées.

Castro ou Valdés est joué par Jack Duarte, Acteur de 35 ans né à Mexico. En outre, est dédié à la photographie et à la musique, où il a débuté en 2001 avec son groupe Magneto. Plus tard, il a fait partie du groupe appelé M5, avec lequel il a généré plus de reconnaissance en Amérique latine, participant à des événements avec plus d’artistes et recevant des prix dans différents pays.

Bien qu’il ait étudié à l’école de théâtre CasAzul, Argos Comunicación, entre 2008 et 2011, avant fait une petite apparition sur le feuilleton Velo de Novia, mais sans aucun doute son rôle le plus mémorable était de rejoindre l’Elite Way School of Rebelde entre 2004 et 2006 en tant que Tomás Goycolea. Puis il était le protagoniste de Mlle XV (2012) et avait des rôles récurrents dans Le chéri du centaure (2017), La fille prodigue (2018) et ingouvernable (2018).







Dans la série de Luismi, nous voyons qu’ils se rencontrent pour la première fois au Festival de Viña del Mar en 1994, bien que cela ne se soit pas vraiment produit de cette façon. Les téléspectateurs ont déjà fait référence à cela sur les réseaux sociaux et espèrent avoir plus d’aperçu de Valdés dans l’un des 5 épisodes suivants, depuis cette seconde partie n’aura que huit.