Rencontrez Georgina Clarke et Kayla Morris, une mère et une fille accros à la chirurgie plastique

Le lien entre une mère et sa fille est l’un des plus forts et des plus doux qui soit, et les mères et les filles qui aiment passer du temps ensemble sont une belle chose.

Mais l’activité que Georgina Clarke et Kayla Morris aiment faire ensemble est la chirurgie plastique.

Morris, 25 ans, et Clarke, 43 ans, veulent désespérément ressembler à leur idole Katie Price, une célébrité britannique principalement connue pour ses énormes faux seins. Ils ont dépensé plus de 86 000 € pour le faire, après avoir subi 26 opérations entre eux – injections des lèvres, Botox, produits de comblement des joues, maquillage semi-permanent et travaux du sein.

Ils ont des plans pour des liftings des fesses, des travaux de nez, d’autres injections de lèvres, des placages et un vagin de créateur pour Clarke … en utilisant l’argent que Morris a gagné en tant que strip-teaseuse, lui a été donné par un papa de sucre.

« Ma mère est ma meilleure amie et la chirurgie plastique est notre façon de créer des liens. Chaque fois que nous passons sous le couteau, nous nous rapprochons de ressembler à Katie », a déclaré Morris dans une interview.

Elle avait 11 ans lorsqu’elle a annoncé pour la première fois à sa mère qu’elle souhaitait subir une augmentation mammaire. Et sa mère était avec elle à chaque étape du chemin.

Clarke a ajouté : « J’étais tellement contente. J’ai admis que j’en voulais un aussi, et nous avons commencé à planifier pour ses 18 ans. »

Certaines mères et filles passent des heures à planifier un mariage ou une fête des seize ans… ces deux-là rêvaient de se faire faire la poitrine.

Morris a commencé à se déshabiller à Birmingham, en Angleterre, à l’âge de 17 ans pour gagner de l’argent pour toutes les chirurgies dont elle et sa mère rêvaient. Finalement, le destin est intervenu et Morris a rencontré un papa de sucre qui a payé pour elle et pour les chirurgies de sa mère.

Alors que pour certaines personnes, Morris et sa mère sont de tristes exemples de personnes avec très peu de choses dans leur vie, à l’exception de la chirurgie plastique et de l’objectif de ressembler à une célébrité britannique, elles sont heureuses.

« Je suis vraiment chanceux d’avoir une fille comme Kayla qui me gâte et paie pour mon opération et tout ça. Je vis juste le rêve », a déclaré Clarke. « Je suis tellement chanceux. Je suis tellement fier d’elle. Je le suis vraiment. »

Morris et Clarke ont expliqué leur chirurgie plastique mère/fille : « Nous aimons nous ressembler. Nous achetons même les mêmes vêtements l’un que l’autre ! Kayla et moi avons hâte d’avoir nos doubles seins plus tard cette année, et nous voulons des fesses plus grosses et des lèvres plus grosses aussi. »

Clarke et Morris ont récemment été appelés pour leur «dépendance» à la chirurgie plastique.

Clarke, en particulier, a été interpellée pour avoir permis à sa fille de faire ce qu’elle a fait afin de payer leurs chirurgies.

Morris et Clarke ont été interviewés par Jeremy Kyle, qui a confronté Clarke au sujet de laisser sa fille se déshabiller afin de payer pour la chirurgie plastique.

Il lui a demandé : « Quel genre de mère permet à sa fille de 18 ans de danser et de dormir avec des hommes plus âgés en échange de procédures esthétiques ?

Clarke a nié même savoir ce que faisait sa fille, mais a finalement avoué qu’elle se sentait « de la merde » à ce sujet. Morris a pris la parole, accusant les célébrités et les médias sociaux de la glamourisation de la chirurgie plastique. Et Clarke a admis que les chirurgies étaient devenues « addictives » pour elle.

Cependant, Morris a affirmé dans l’interview qu’elle ne voulait plus se faire opérer.

Elle a dit, « [My first cosmetic procedure] c’était il y a environ six ans maintenant. Je me souviens juste de vouloir vraiment le faire. C’est beaucoup de pression d’être une jeune fille de nos jours, tout le truc avec Kim Kardashian, Instagram, selfie. Et si vous n’êtes pas en sécurité et heureux en vous-même, et que vous avez l’argent, alors vous irez les faire. »

Elle a également qualifié son ancien look de « ridicule », tandis que sa mère soutenait toujours que sa fille avait l’air « plutôt gentille » avec l’opération.

Pour sa part, Kyle ne laissait pas Clarke s’en tirer facilement, qualifiant ce qu’elle encourageait sa fille de faire « dégoûtant » et disant : « Si ma fille de 18 ans couchait avec un homme de 50 ans en échange d’argent l’avoir [breasts] fait ou ses lèvres, je ne me considérerais pas comme un très bon parent, Georgina. Vous devez répondre à cela. »

Clarke a ensuite admis que ce n’était « pas bien ».

Bien qu’elles puissent avoir un lien fort entre la mère et la fille, le vide absolu de la vie de ces deux femmes est stupéfiant.

