Rencontrez Enola Holmes dans la première bande-annonce du film avec Millie Bobby Brown

Le film sortira le 23 septembre, ouvrant la saison post-estivale de Netflix avec un Henry Cavill comme co-star.

Respecter les délais habituels de la machinerie promotionnelle de Netflix, un mois après «Enola Holmes» premières, nous avons pu voir la première bande-annonce du film, qui se concentre, principalement, afin que les gens sachent le personnage curieux qui sera joué par la star de “Choses étranges”, Millie Bobby Brown, et qui ne jouera ni plus ni moins que la sœur du célèbre détective britannique Sherlock Holmes.

Le film fait du bruit depuis longtemps, et pas étonnant, car le casting est plus que spectaculaire avec des noms, en plus de Millie Bobby Brown, comme ceux d’Henry Cavill, qui sera chargé de donner vie à Sherlock Holmes, ou Helena Bonham Carter (“Harry Potter”) ou Fiona Shaw (“Tuer Eve”). Un casting de cloches qui prétend être l’une des premières puissantes de Netflix pour le retour de l’été, tout comme présente sa puissante première bande-annonce.

Le film sera présenté en première sur Netflix le 23 septembre, et sera dirigé par Harry Brabeer, qui est connu pour avoir réalisé la populaire série de Vidéo Amazon Prime créé par Phoebe Waller-Bridge, “Sac à puces”, et dont il semble qu’il va copier un élément très caractéristique: briser constamment le quatrième mur pour défier directement le spectateur. Un bon aperçu qui prend son envol après une curieuse erreur dans l’affiche du film du que tout le monde a remarqué.

Synopsis

Quand Enola, la sœur adolescente de Sherlock Holmes, découvre que sa mère a disparu, elle n’hésite pas à entreprendre sa recherche. Elle devra utiliser toutes ses compétences de détective pour que son célèbre frère ne la retrouve pas. Et pour dénouer le complot autour un jeune seigneur mystérieux “.

