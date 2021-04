Rencontrez Crew-2: les 4 astronautes à destination de l’espace qui se lancent à bord du Crew Dragon de SpaceX

Quatre astronautes vétérans se lanceront sur la Station spatiale internationale jeudi 22 avril pour la mission Crew-2 de SpaceX, le deuxième vol commercial opérationnel de l’équipage du vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX.

La mission devrait décoller le 22 avril du Pad 39A du centre spatial Kennedy de la NASA en Floride à 6h11 HAE (10h11 GMT). Et, si tout se passe comme prévu, Crew Dragon accostera à l’avant-poste orbital moins de 24 heures plus tard.

Les astronautes de la NASA Shane Kimbrough et Megan McArthur, l’astronaute Akihiko Hoshide de l’Agence spatiale japonaise (JAXA) et l’astronaute français Thomas Pesquet de l’Agence spatiale européenne seront attachés à l’intérieur de la capsule Crew Dragon.

Avant de vous connecter à la couverture en direct sur 45secondes.fr et NASA TV, apprenons à connaître le dernier groupe de vaisseaux spatiaux à bord d’un SpaceX Dragon.

Megan McArthur (NASA)

Tout au long de sa carrière d’astronaute, McArthur a passé 12 jours, 21 heures, 37 minutes et 9 secondes dans l’espace, selon la NASA . Elle ajoutera encore 6 mois à ce total d’ici la fin de la mission Crew-2. Pour Crew-2, McArthur pilotera le même vaisseau spatial que son mari et collègue astronaute, Bob Behnken, a volé sur Demo-2, une mission d’essai à la station spatiale en mai 2020.

Ayant grandi dans une famille militaire, McArthur a toujours été intéressé par l’aviation. Mais au lieu de lever les yeux, elle a choisi de regarder en bas, achevant ses études supérieures en océanographie et travaillant à la Scripps Institution of Oceanography.

Sélectionné comme astronaute en 2000, McArthur a volé sur une mission de navette spatiale – STS-125, la dernière mission de service du télescope spatial Hubble. Pendant ce vol, McArthur a servi en tant qu’ingénieur de vol, agrippant le télescope avec le bras robotique de la navette afin que l’équipage puisse effectuer des réparations alors qu’il était niché à l’intérieur de la soute. En tant que telle, elle était la dernière personne à «toucher» Hubble.

McArthur a également servi de chef de file des astronautes pour les premières missions commerciales de fret à visiter la station spatiale et, en outre, elle a travaillé comme astronaute de soutien à l’équipage pour les équipages d’expédition pendant leurs séjours en station. Plus récemment, elle était chef adjointe du Service des opérations de la Station spatiale internationale du Bureau des astronautes, où elle aide les équipages à s’entraîner à bord de la station spatiale.

Shane Kimbrough (NASA)

Kimbrough, colonel de l’armée à la retraite, est diplômé de l’Académie militaire des États-Unis, ou West Point, et a été sélectionné comme astronaute en 2004. Sa première mission était STS-126 en 2008, mais avant même de rejoindre le corps des astronautes, il a travaillé pour la NASA en tant qu’ingénieur en simulation de vol (FSE) sur l’avion d’entraînement de la navette (STA).

À ce jour, il a enregistré 189 jours dans l’espace, selon la NASA , et complété 6 sorties dans l’espace, et pourrait ajouter à cela au cours de son prochain séjour de six mois sur la station. Il sera le commandant de la mission Crew-2 et sera le premier astronaute de la NASA à voler sur trois véhicules différents – le russe Soyouz, une navette spatiale et maintenant le SpaceX Crew Dragon.

Cependant, il ne sera certainement pas le dernier et il rejoint l’astronaute de la JAXA Soichi Noguchi, qui en novembre 2020 est devenu le premier astronaute à voler sur le trio de différents vaisseaux spatiaux. « Le Dragon est incroyablement futuriste », a déclaré Kimbrough lors d’un briefing de pré-lancement. « C’est un tel changement par rapport au Soyouz russe et à la navette spatiale. »

En 2019, Kimbrough a aidé à embellir les quartiers de l’équipage au Kennedy Space Center avant la mission Demo-2. Il ne savait pas à l’époque qu’il y resterait pour sa propre mission.

Akihiko Hoshide (JAXA)

Sélectionné comme astronaute en 1999, Hoshide s’est d’abord envolé dans l’espace dans le cadre de la mission STS-124 en 2008, qui a livré le module japonais Kibo à la station spatiale. Lors de son prochain vol en juillet 2012, Hoshide vivait sur la station lorsque le tout premier vaisseau spatial cargo Dragon s’est amarré au laboratoire en orbite.

Cette même mission, il est devenu le troisième astronaute japonais à marcher dans l’espace et plus tard cette année, dans le cadre de l’expédition 66, il deviendra le deuxième astronaute japonais à commander la station spatiale. (Le premier était Koichi Wakata lors de l’expédition 39 en 2014.)

Hoshide est né au Japon, mais a passé quelques années dans le New Jersey quand il était enfant, où ses rêves de devenir astronaute sont nés. Son père l’a emmené au Kennedy Space Center, et près de trois décennies plus tard, il lancerait de cet endroit même sur une navette spatiale.

Après son dernier vol en 2014, Hoshide est retourné en Floride et a rencontré son futur coéquipier Thomas Pesquet dans le cadre d’une mission de recherche sous-marine. NEEMO 18 .

Thomas Pesquet (ESA)

Pesquet a été sélectionné comme astronaute en 2009, avec son premier vol spatial décollant du Kazakhstan en 2016. Avant son premier voyage dans l’espace, il a passé neuf jours à vivre sous l’eau avec son coéquipier Dragon Hoshide en 2014, vivant comme des aquanautes dans un habitat sous-marin pendant la mission NEEMO 18.

Pesquet est ingénieur et pilote, ce qui l’a aidé à réaliser son rêve d’enfance de devenir astronaute. Lors de son deuxième séjour à la station spatiale, Pesquet a déclaré lors d’un briefing préalable au lancement le 1er mars, qu’il avait hâte de partager plus de nourriture française avec ses coéquipiers et de regarder la Terre.

«J’ai eu des plats préparés par différents chefs et entreprises de restauration que je vais emporter avec moi», a déclaré Pesquet lors de la conférence de presse. «J’espère inviter tout le monde à un bon dîner de temps en temps.»

Il est le premier astronaute européen à voler sur le SpaceX Dragon et attend avec impatience l’occasion de faire plus de sorties dans l’espace. Il a effectué sa toute première sortie dans l’espace en 2017 avec son coéquipier Dragon Shane Kimbrough.

