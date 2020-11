Rencontrez Crew-1: ce sont les 4 astronautes qui volent sur le prochain Crew Dragon de SpaceX

Quatre astronautes doivent se lancer sur la Station spatiale internationale dimanche 15 novembre pour le premier vol commercial opérationnel d’équipage du vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX, une mission appelée Crew-1.

Avant de vous connecter à la couverture en direct sur Space.com et NASA TV, nous avons pensé que vous aimeriez connaître les trois vaisseaux spatiaux de la NASA – Shannon Walker, Victor Glover et Michael Hopkins – et l’astronaute de la JAXA (Japanese Aerospace Exploration Agency) Soichi. Noguchi.

Voici des mini-biographies de chacune des personnes grimpant sur le vaisseau spatial SpaceX Crew Dragon.

Mises à jour en direct: Lancement de l’astronaute Crew-1 de SpaceX pour la NASA

En relation: La mission d’astronaute Crew-1 de SpaceX en photos

Mike Hopkins (NASA)



L’astronaute de la NASA Michael Hopkins, ingénieur de vol Expedition 38, tient un repas de Thanksgiving dans le nœud Unity de la Station spatiale internationale. Photo du 28 novembre 2013. (Crédit d’image: NASA)

Hopkins (qui est également colonel dans l’US Air Force) a été sélectionné comme astronaute en 2009. Sa première mission dans l’espace a été l’Expédition 37/38 de 2013-14. Il a passé 166 jours dans l’espace et accumulé 12 heures et 58 minutes d’expérience de marche dans l’espace, selon la NASA.

Avant la NASA, Hopkins a testé des technologies avancées de systèmes spatiaux et plusieurs avions (des avions C-17 et C-30, par exemple). Ses fonctions et ses études l’ont amené dans des endroits comme Cold Lake, en Alberta et Parme, en Italie. Dans l’année avant que la NASA ne le choisisse comme astronaute, Hopkins a servi d’assistant spécial du vice-président du Joint Chiefs of Staff.

Hopkins a participé à la campagne «Train Like an Astronaut» avant et pendant son premier vol, où la NASA et Hopkins ont démontré ensemble l’aptitude des astronautes au public. «Le fitness a quelque chose qui m’a passionné toute ma vie», a déclaré Hopkins à Space.com en 2013, avant son vol.

«Cela fait juste partie de ma routine quotidienne, si vous voulez. J’espère pouvoir encourager les enfants, même les adultes, les personnes de tous âges à sortir et à faire de l’exercice et en même temps, si nous pouvons piquer leur intérêt pour les vols spatiaux aussi, c’est là un double bonus. «

Victor Glover (NASA)



L’astronaute de la NASA Victor Glover est vu lors d’un événement de la NASA où il a été annoncé que lui et l’astronaute de la NASA Mike Hopkins sont affectés à la première mission de la Station spatiale internationale à bord du Crew Dragon de SpaceX, le vendredi 3 août 2018 au Johnson Space Center de la NASA. à Houston. (Crédit d’image: Bill Ingalls / NASA)

Glover, qui est également commandant de l’US Navy, a été sélectionné comme astronaute en 2013. L’une des parties les plus mémorables de son processus de sélection dont il a parlé était de composer un limerick, qu’il avait l’habitude de plaisanter sur les procédures médicales que les astronautes doivent subir. pour les vols spatiaux. (Exemples de lignes: « Tout cela est vertigineux pour moi / Parce que j’ai donné tellement de sang et de pipi. »)

Crew-1 sera le premier vol spatial de Glover, mais c’est un pilote très expérimenté. La NASA affirme avoir accumulé plus de 3000 heures de vol dans 40 avions. Il a également atterri 400 fois sur des navires porteurs et participé à 24 missions de combat. L’expérience de Glover comprend le fait de servir comme pilote d’essai et juste avant d’être sélectionné par la NASA, il était membre législatif au Sénat américain.

Plus tôt cette année, Glover – qui est noir – s’est prononcé sur les réseaux sociaux sur la nécessité de ne pas «rester dans l’espace» en parlant d’injustice raciale. « Rappelez-vous qui fait de l’espace. Les gens le sont », il écrit le 6 juin. Alors que nous nous attaquons aux conditions météorologiques extrêmes et aux pandémies, nous comprendrons et surmonterons le racisme et le sectarisme afin de pouvoir faire de l’espace en toute sécurité et ensemble. Merci d’avoir posé la question. »

Soichi Noguchi (JAXA)

L’astronaute de la JAXA Soichi Noguchi pose pour une photo sur la Station spatiale internationale en février 2010. (Crédit d’image: NASA)

Noguchi, qui est également titulaire d’un doctorat, a volé deux fois dans l’espace. Il a été sélectionné comme candidat astronaute par l’Agence nationale de développement spatial du Japon en mai 1996, selon JAXA. (La NASDA était une entité prédécesseur de JAXA.)

La première mission de Noguchi fut la mission de navette spatiale STS-114 «retour en vol» en 2005, qui a eu lieu après la catastrophe fatale de Columbia en 2003. Noguchi a effectué trois sorties dans l’espace au cours de sa mission de navette, qui a duré près de deux semaines dans l’espace. Il a passé 163 jours supplémentaires dans l’espace lors de l’expédition 22/23 en 2009-10, au cours de laquelle il a rencontré son collègue astronaute japonais Naoko Yamazaki de la mission de navette STS-131. C’était la première fois que deux astronautes japonais travaillaient ensemble dans l’espace. Noguchi a également participé au SEATEST II sous-marin (Space Environment Analog for Testing EVA Systems and Training) en 2013.

Dans une interview accordée à la NASA en 2010, Noguchi a déclaré que la science-fiction et les faits scientifiques avaient inspiré sa décision de devenir astronaute. « Eh bien, j’ai vraiment aimé toutes les fusées, les vaisseaux spatiaux et les aventures spatiales lorsque j’étais dans mon enfance. J’ai regardé tous les films comme » Star Wars « , ou » Star Treks « , ou des anime japonais sur le thème de l’aventure spatiale, » il m’a dit.

«Quand j’étais un étudiant de première année au lycée, j’ai vu le [first] navette spatiale, STS-1, montez à la télévision et je me suis dit: «Wow, c’est une belle carrière, une grande profession; Je me demande si je peux être un jour comme un voyageur de l’espace », at-il poursuivi.« À ce moment-là, nous [didn’t] avoir un programme spatial habité japonais, il n’y avait pas d’astronaute japonais. Je poursuivais juste une carrière dans l’ingénierie spatiale et les sciences spatiales, et j’ai eu la chance d’être sélectionné comme l’un des candidats astronautes japonais. «

Shannon Walker (NASA)



L’astronaute de la NASA Shannon Walker, ingénieur de vol Expedition 24, exercices utilisant le dispositif d’exercice résistif avancé (aRED) dans le nœud Tranquility de la Station spatiale internationale, le 11 juillet 2010. (Crédit d’image: NASA)

Walker, titulaire d’un doctorat, a travaillé pour le programme de vols spatiaux de la NASA pendant près de 20 ans avant d’être sélectionné comme astronaute en 2004, selon l’agence. Son premier emploi après l’université en 1987 était de travailler au Johnson Space Center de la NASA en tant que contrôleur de vol robotique pendant le programme de la navette spatiale. Sa première mission dans l’espace remonte à 2010, lors de l’Expédition 24/25, où Walker a passé 163 jours dans l’espace.

L’expérience de Walker avant d’être sélectionné comme astronaute comprend le travail sur plusieurs missions de navette spatiale, l’étude de l’interaction du vent solaire avec l’atmosphère de Vénus pendant son congé en tant qu’étudiant diplômé et d’assumer plusieurs rôles à la NASA liés à la Station spatiale internationale (y compris le temps passé à Moscou. , Russie). Walker a commandé la mission sous-marine de la NASA Extreme Environment Mission Operations (NEEMO) 15 pour étudier les opérations de mission potentielles sur les astéroïdes.

Les faits saillants de la mission de Walker en 2010 comprenaient le fait de rejoindre le plus grand contingent de femmes (quatre femmes) dans l’espace en même temps, de piloter la montre de l’aviateur pionnier Amelia Earhart dans l’espace et de commenter la puissance de l’ouragan Earl depuis l’orbite lors des observations que les astronautes de la NASA font pour aider les météorologues. « [Earl] », a déclaré l’astronaute américaine Shannon Walker dans une interview télévisée à l’époque.« Mais nous savons qu’il y a beaucoup de destructions potentielles associées, sous les nuages, que nous ne pouvons pas voir.

Vous pouvez regarder le lancement de SpaceX Crew-1 pour la NASA en direct ici sur Space.com dimanche à partir de 15 h 15 HNE (19 h 15 GMT).

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.