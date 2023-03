Rencontrez Caitlin Clark, la superstar du basketball universitaire comparée à Steph Curry

Il n’est pas trop tard pour prendre le train en marche de Caitlin Clark.

Ses meilleurs moments montrent à quel point elle a été sensationnelle pour l’Université de l’Iowa cette saison : dribbler sur le terrain et se vider trop longtemps trois points du logo du demi-terrain, croisant les défenseurs et allant vers la jante, passes sans regard, rebonds et vole.

Ses efforts héroïques ont fait atterrir les Hawkeyes dans le Final Four pour la première fois en 30 ans. Le prochain match de l’école est le vendredi 31 mars, une confrontation contre les champions en titre, l’Université de Caroline du Sud, l’équipe l’ancien président Barack Obama a choisi de répéter.

Caitlin Clark célébrant la victoire 97-83 de l’Iowa sur Louisville dans l’Elite 8 le 26 mars. Caean Couto / AP

La garde junior dit à 45secondes.fr.com qu’elle et son équipe sont prêtes. Ils se sont préparés toute la saison avec un seul objectif en tête : Gagner. Il. Tous.

« Nous n’avons pas fini », dit-elle. « Nous allons y aller avec la mentalité d’aller 1-0 à chaque fois que nous allons sur le terrain. Ce n’est pas différent du premier match que nous avons joué au début de la saison. Bien sûr, la scène est probablement plus grande . Oui, il y a plus de caméras, mais nous n’avons pas besoin d’être autre chose que ce que nous avons été toute l’année. »

‘Vous ne pouvez pas voir’ Caitlin

Clark marque en moyenne 27,3 points par match cette saison, le troisième meilleur de tout le basketball universitaire féminin de Division I, et fait partie d’une formation de départ qui comprend également Monika Czinano, Gabbie Marshall, Kate Martin et McKenna Warnock.

L’Iowa s’est qualifié pour le Final Four avec une victoire sur l’Université de Louisville le 26 mars, avec Clark totalisant 41 points, 12 passes, 10 rebonds et trois interceptions, marquant la première fois dans le tournoi NCAA masculin ou féminin qu’un joueur a décroché un Triple-double de 40 points. Dans le match précédent, contre l’Université du Colorado, elle avait récolté 31 points et 8 passes décisives.

« Cela vient de notre sortie anticipée l’année dernière », a déclaré la superstar universitaire à propos de son jeu de haut niveau remarquablement constant, faisant référence à la façon dont l’Université Creighton a évincé l’Iowa du tournoi NCAA l’année dernière au deuxième tour.

« Perdre contre Creighton a mis le feu à notre ceinture », dit-elle. « Nous avons eu la chance d’avoir les cinq partants qui reviennent et beaucoup d’équipes n’ont pas cela pendant trois ans, donc je pense que c’était assez spécial. »

Après son sixième tir à trois points contre Louisville lors du match du 26 mars, la tireuse d’élite a célébré en faisant le geste de la main « tu ne me vois pas », en agitant la main devant son visage. Le moment est passé virale sur Twitteret même a attiré l’attention de John Cenaqui a rendu le geste célèbre à l’époque de la WWE.

« Même s’ils pouvaient te voir… ils ne pourraient pas te garder ! lui a-t-il tweeté.

Clark raconte à 45secondes.fr.com ce qui a motivé le geste.

« En fait, j’ai regardé notre entraîneur de développement des joueurs et je me suis dit: » Je ne suis pas déconcerté. Je suis enfermé. C’est ce que j’ai dit. Donc j’étais juste, plus que tout, enfermé. Et je l’ai regardée droit dans les yeux. «

Clark a enregistré un triple-double historique lors de la victoire de son équipe contre Louisville. Stephen Brashear / AP

Elle dit que le geste était une extension de ce qu’elle ressentait avant le match.

« J’étais calme avant le début de ce match », décrit-elle. « J’avais vraiment le sentiment que ça allait être un très bon match pour nous. Je pensais que c’était exactement ce que nous avions fait, surtout quand nous avons eu un début un peu difficile, nous avons très bien répondu. »

Elle dit que le rebond a été dû à l’expérience du groupe de base qui a joué ensemble au cours des trois dernières années.

« Rien ne nous épuise vraiment et tout ce que nous pouvions faire était de répondre et c’est exactement ce que nous avons fait », a-t-elle déclaré à propos de leur plan de match.

Le joueur de l’année du Big Ten et joueur de l’année 2023 de Naismith a déclaré que « toute cette équipe vient de trouver beaucoup de confiance les uns dans les autres et c’est ce qui nous a menés jusqu’ici ».

« Nous ne sommes pas toujours les plus sportifs ou les plus rapides ou pouvons sauter le plus haut, mais nous jouons simplement les uns pour les autres et avons un amour l’un pour l’autre qui nous porte vraiment loin. »

Le travail qui va dans ses longs 3s

Clark dit qu’elle ne se contente pas de tenter au hasard des tirs au-delà de la ligne des trois points en espérant qu’ils entrent. Même Steph Curry a décrit ses longs tirs comme une décision stratégique que les défenses ont du mal à garder.

« Ce sont des plans sur lesquels je travaille tout le temps quand je suis au gymnase », dit-elle. « C’est juste la chose la plus importante. Ce n’est pas comme si j’entrais dans des jeux et que je commençais à les jeter. Quand je travaille au gymnase, ce sont des coups que je prends. »

Elle a également déclaré que devenir plus forte au cours de sa carrière signifie qu’elle est en mesure d’étendre sa gamme. Ses entraîneurs et coéquipiers l’ont vu et lui ont donné la liberté de tirer comme bon lui semble.

« Le plus important, c’est que plus je recule, plus ma forme ne change pas », a-t-elle déclaré. « Mes mécanismes de tir ne changent pas et s’ils le faisaient, je ne serais pas autorisé à les tirer et je ne les ferais probablement pas. »

Après avoir travaillé dur pendant les entraînements et les matchs, il y a certaines façons dont elle aime se détendre.

« C’est quelque chose de bizarre chez moi. Comme, je ne peux pas manger juste après un match, alors j’essaie juste de boire autant de liquide que possible, de me détendre, et j’espère me faire masser. Ce sont mes choses préférées à faire. Et puis, évidemment, dors. Allez, c’est la meilleure partie », a-t-elle dit en riant.

« Steph Curry du basket-ball universitaire féminin »

Stephen A. Smith d’ESPN récemment appelé Clark le « Steph Curry du basket-ball universitaire féminin ». Curry lui-même a expliqué à ESPN pourquoi elle est une excellente tireuse.

Clark, qui sera éligible pour le repêchage de la WNBA en 2024, évite les comparaisons avec la superstar des Golden State Warriors.

« Oh, mec, je ne pense pas être dans la même catégorie que lui », dit-elle, ajoutant que même si elle est au courant de ce qu’il a dit à son sujet, ils n’ont pas encore parlé.

« (Avoir) quelqu’un que j’ai grandi en regardant, et que j’idolâtre toujours, prend le temps de regarder votre match, puis commente sur vous, est assez spécial et vous ramène en quelque sorte en arrière pendant une seconde », dit-elle.

Elle raconte certains de ses attributs en tant que joueur (rarement dunks, termine autour du bord, joue le dribble) et dit: « Ce sont aussi beaucoup des compétences que je veux avoir. »

Clark avec son entraîneur-chef, Lisa Bluder. Stephen Brashear / AP

« Aider le jeu à grandir »

Clark a été l’un des visages du basketball universitaire féminin à une époque charnière pour le sport.

Ce n’est que l’année dernière que le sport a été autorisé à utiliser le terme « March Madness » pour son jeu d’après-saison, un surnom qui est utilisé dans le basket-ball universitaire masculin depuis 1982.

Au cours des tournois NCAA 2021, les joueuses de basket-ball et le personnel féminin ont publié sur les réseaux sociaux des photos de leurs salles de musculation par rapport aux hommes, exposant de fortes différences dans ce qui était disponible à chaque tournoi. La NCAA a initialement déclaré que cela était dû en partie à des contraintes d’espacement, mais s’est ensuite excusée et a amélioré les salles de musculation pour femmes.

De plus, l’audience du football féminin est en hausse. Le tournoi féminin de 2022 a attiré en moyenne 634 000 téléspectateurs par match, soit une augmentation de 16 % par rapport à 2021, selon un récent article de l’Associated Press. Les matchs de saison régulière sur ESPN au cours de la saison 2022-2023 ont attiré en moyenne plus de 190 000 téléspectateurs, ce qui en fait la saison régulière la plus regardée depuis 2015.

« La chose la plus importante est simplement d’aider le jeu à se développer », déclare Clark. « Notre sport s’est énormément développé au cours des dernières années et il le fallait parce que les choses n’étaient pas égales. Je pense que le produit que nous pouvons produire au niveau collégial féminin, mais aussi au niveau professionnel, est assez formidable. »

Elle a déclaré que le défi consistait à amener les opposants à donner une chance au basketball féminin.

Caitlin Clark coupant le filet après avoir atteint le Final Four. Alika Jenner / Getty Images

« Il s’agit simplement d’avoir des opportunités, d’amener les gens à s’asseoir et d’inciter les gens à allumer la télévision », dit-elle. « Une fois qu’ils ont vu le produit, ils en redemandent. »

Elle dit que son équipe et d’autres prétendants au championnat en sont la preuve.

« Notre équipe fait un travail formidable pour donner aux gens de la joie et une raison d’allumer la télévision et de regarder le basket féminin », dit-elle.

« Nous avons cru que nous pouvions être ici »

45secondes.fr.com s’est entretenu avec Clark quelques heures seulement avant que la Caroline du Sud ne batte l’Université du Maryland le 27 mars pour décrocher sa place dans le Final Four contre l’Iowa. Le match de championnat du tournoi aura lieu le 2 avril.

Le connaisseur à trois points a félicité la Caroline du Sud pour être « une équipe si formidable » avec un entraîneur-chef, Dawn Staley, qui est « l’une des plus grandes de tous les temps ».

Clark et Iowa affronteront Zia Cooke et la Caroline du Sud le 31 mars. Kevin C. Cox / Getty Images

« Nous allons devoir jouer un très, très bon match (et) nous allons devoir très bien tirer le ballon », dit-elle. « Mais je ne pense même pas que c’est jouer avec une puce sur l’épaule. Je pense que c’est juste avoir confiance en nous. C’est ce que nous avons joué avec tout ce tournoi.

« Nous avons cru que nous pouvions être ici et être dans le Final Four en jouant contre les meilleurs parce que nous pensons que nous sommes là avec eux », dit-elle.

Tout au long du mois de mars, AUJOURD’HUI.com célèbre les femmes de toutes les générations qui ont marqué l’histoire et continuent de faire avancer la conversation en brisant les stigmates, en suscitant le dialogue et en inspirant la prochaine génération.

En rapport: