Rencontrez Bill Wiese, l’homme qui prétend qu’il est « allé en enfer » pendant 23 minutes

Quand nous pensons à l’au-delà, nous voulons croire qu’il y a une place spéciale au paradis pour nous. Mais vous êtes-vous déjà demandé à quoi pourrait ressembler l’enfer ?

Eh bien, un homme dit qu’il a les réponses, affirmant qu’il est mort et est allé en enfer pendant 23 minutes avant de revenir des profondeurs ardentes.

En 1998, Bill Wiese a détaillé sa rencontre horrible avec l’Enfer et a affirmé qu’il avait même rencontré deux démons « féroces » qui « déchirent sa chair ».

Wiese est un leader chrétien protestant américain, auteur à succès et conférencier, qui s’est fait connaître après avoir prétendu avoir fait l’expérience de l’enfer.

Wiese a raconté à TCT Network son expérience hors du corps qui s’est produite après avoir essayé de prendre un verre au milieu de la nuit. Lorsqu’il s’est levé ce matin-là vers 3 heures du matin, il a été jeté dans une cellule de prison où il a vu, entendu et ressenti des choses qui le traumatiseraient pour les années à venir.

Wiese a déclaré qu’il avait été retiré de son corps avant d’être traîné dans un long tunnel sombre jusqu’en enfer. Il a été capable de décrire de manière vivante toutes les images, tous les sons et toutes les odeurs qu’il a ressentis après son atterrissage en enfer.

« Il faisait de plus en plus chaud et j’ai atterri sur un sol en pierre dans une cellule de prison en enfer », a-t-il déclaré. « Il y avait des murs de pierre et des barreaux ; c’était plus comme un donjon – un donjon sale, puant et rempli de fumée.

Il a affirmé que la chaleur qu’il ressentait était « si insupportable » et cela l’a amené à se demander : « Pourquoi suis-je ici, comment suis-je arrivé ici ? »

Wiese a également déclaré qu’il avait rencontré deux démons géants avec un « comportement féroce » dans sa cellule de prison en enfer. Il a dit que les démons arpentaient la cellule dans laquelle il se trouvait et parlaient dans un langage blasphématoire.

Wiese a ensuite expliqué comment il avait été horriblement attaqué par ces démons en enfer.

« Et puis ils ont dirigé vers moi cette haine qu’ils avaient envers Dieu. Un démon m’a ramassé et m’a jeté dans le mur de cette cellule de prison. J’avais l’impression que les os s’étaient brisés. Maintenant, je sais qu’un esprit n’a pas d’os, mais c’était comme ça », a-t-il déclaré.

Il a poursuivi: «Je me suis demandé pourquoi je suis toujours en vie à travers cela. L’autre démon a enfoncé ses griffes dans ma poitrine et a juste déchiré la chair. Cela se produit réellement.

Peu de temps après l’attaque, Wiese a rappelé que sa cellule de prison s’était allumée avant qu’il ne soit à nouveau plongé dans l’obscurité. Il croyait que la lumière brillante avait été Dieu.

Après que tout soit redevenu noir, Wiese a déclaré que la cellule de la prison s’était transformée en une fosse de feu, remplie de « vraies flammes ».

A travers les flammes, il a vu « des milliers de personnes dans cette fosse, criant et brûlant » qui ressemblaient à des squelettes. Il croyait qu’il y avait diverses punitions et qu’il avait été maintenu en isolement pendant son séjour en enfer.

Et si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemble l’Enfer, Wiese a décrit l’odeur de l’Enfer en disant : « La puanteur de l’Enfer est l’odeur la plus nauséabonde, la plus putride et la plus dégoûtante ».

Alors que Wiese avait l’impression que l’épreuve avait duré des heures, il n’a été absent que pendant environ 23 minutes.

Wiese a déclaré qu’il lui avait fallu un an après son détour pour qu’il commence enfin à se calmer et à se sentir moins traumatisé.

Des années plus tard, il a expliqué que le pire de son expérience était le désespoir qu’il ressentait. « Il n’y a pas d’échappatoire », a-t-il déclaré. « Il n’y a pas de fin à cette horreur, et il n’y a personne qui viendra jamais vous sauver. Vous êtes éternellement perdu dans cet endroit.

En 2005, Wiese a été approché pour écrire un livre détaillant sa visite.

Son livre, « 23 Minutes In Hell: One Man’s Story About What He Saw, Heard, and Felt in that Place of Torment », est apparu sur la longue liste des meilleures ventes du New York Times et a même été traduit en dix langues différentes.

Le succès de son premier livre l’a poussé à en écrire plusieurs autres, et il est apparu dans une émission de télévision depuis son expérience.

Alors que l’expérience de Wiese a peut-être été le récit le plus détaillé et le plus documenté d’une vie après la mort pas si spectaculaire, d’autres ont prétendu être morts et être allés en enfer avant de retourner au pays des vivants.

En 2014, l’ex-sataniste John Ramirez a affirmé avoir découvert l’enfer. Il a expliqué que le diable essayait de mettre fin à ses jours avant que Dieu n’intervienne pour le protéger. Ramirez s’est converti au christianisme après son expérience.

D’autres ont partagé leurs histoires de mort imminente sur Reddit.

«Je faisais une angiographie, bien éveillé, je regardais l’écran et je parlais au médecin. Les alarmes ont commencé à se déclencher et tout le monde a paniqué », a écrit un utilisateur. « Mon monde est devenu doux et brumeux et tout est devenu noir. La prochaine chose dont je me souviens a été d’ouvrir les yeux et d’entendre un docteur dire » nous l’avons récupéré « . C’était vraiment un sentiment de paix plus que tout. »

Alors que certaines personnes ont frôlé la mort, peu peuvent dire qu’elles sont mortes, qu’elles sont allées en enfer, puis qu’elles ont vécu pour écrire un livre à ce sujet.

Livvie Brault est une écrivaine qui couvre l’amour de soi, l’actualité, le divertissement et les relations.