Rencontrez Andy Jassy, ​​le nouveau PDG d’Amazon qui supervisera désormais l’empire construit par Jeff Bezos

Alors que Jeff Bezos quitte son poste de PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​qui dirigeait auparavant Amazon Web Services (AWS), prend les rênes de l’entreprise à partir d’aujourd’hui, 5 juillet. Andy Jassy, ​​53 ans, reprend désormais la plateforme de commerce électronique de Bezos qui a dirigé le géant de la technologie pendant 27 ans. Jassy a rejoint Amazon en 1997 et a fondé Amazon Web Services en 2006.

(Lire aussi: la sortie de Jeff Bezos est l’un des nombreux parmi les meilleurs d’Amazon alors qu’Andy Jassy prend la relève en tant que PDG)

Jeff Bezos restera le président exécutif du conseil d’administration et se concentrera sur ses autres passions, notamment le Day 1 Fund, le Bezos Earth Fund, Blue Origin, Le Washington Post, et plus. Bezos devrait également voyager dans l’espace le 20 juillet alors que sa société Blue Origin lance son première mission de transport de passagers.

Qui est Andy Jassy ?

Le nouveau PDG d’Amazon, qui a grandi à New York, a rejoint Amazon en 1997 en tant que responsable marketing. C’est la même année qu’il est diplômé de la Harvard Business School. Selon un rapport de Le journal de Wall Street, les collègues de Jassy le décrivent comme à la voix douce et « accessible d’une manière que certains disent que Bezos ne l’est pas ». Il est l’un des disciples de Jeff Bezos qui l’a suivi tous les jours et a assisté à toutes les réunions avec lui, signalé Initié. Il aurait été le premier « conseiller fantôme » de Bezos. Il a fondé le service de cloud computing, Amazon Web Services (AWS), l’une des parties les plus rentables de l’entreprise, en 2006.

Dans un e-mail aux employés d’Amazon, Jeff Bezos a écrit : « Andy est bien connu au sein de l’entreprise et est chez Amazon depuis presque aussi longtemps que moi. Il sera un leader exceptionnel et il a toute ma confiance. »

En septembre 2020, Jassy a tweeté pour demander des comptes pour le meurtre de Breonna Taylor. Il a également montré son soutien au mouvement Black Lives Matter et aux problèmes LGBTQ.

1/6 Je ne peux pas laisser la mort de Breonna Taylor aller sans responsabilité. Nous ne l’obtenons toujours pas aux États-Unis. Si vous ne tenez pas les services de police pour responsables du meurtre de Noirs, nous n’aurons jamais la justice et le changement, ni ne serons le pays que nous aspirons (et prétendons) être. – Andy Jassy (@ajassy) 24 septembre 2020

Andy Jassy a également été à l’honneur pour avoir défendu des sujets controversés comme La vente par Amazon de la technologie de reconnaissance faciale aux organismes d’application de la loi américains, y compris l’ICE (Immigration and Customs Enforcement), qui était l’organisme chargé de séparer les enfants immigrés de leurs familles.

Des défis qu’Andy Jassy devrait être prêt à relever

Actuellement, Amazon fait face à de nombreuses réactions négatives et menace de mesures réglementaires pour contrôler sa domination sur les marchés du monde entier. La pression antitrust croissante aux États-Unis est l’un des défis majeurs auxquels Jassy devra faire face dans un avenir proche tout en dirigeant l’entreprise qui compte plus de 1,3 million d’employés. Il devra également continuer à explorer de nouveaux territoires tout en faisant face à la concurrence féroce du marché.

Natalie Berg, analyste du commerce de détail et co-auteur de Amazon : Comment le détaillant le plus implacable au monde continuera à révolutionner le commerce Raconté Le gardien, « Il y a un risque de passer de disrupteur à disrupté. Il existe un défi d’innover à grande échelle et de maintenir l’agilité et la culture qui leur ont permis d’être aussi agiles qu’ils l’ont été. Il y a beaucoup d’autres entreprises perturbatrices qui arrivent. Les supermarchés de quinze minutes comme Weezy font passer Amazon pour un retardataire. «

Selon un rapport de Le bord, lors d’un événement virtuel organisé en décembre de l’année dernière, Jassy a déclaré : « C’est vraiment difficile de créer une entreprise qui perdure pendant une longue période. Pour ce faire, vous allez vous réinventer, et souvent vous allez vous devez vous réinventer plusieurs fois. Typiquement, ce que vous voyez est le type désespéré de réinvention – des entreprises sur le point de s’effondrer ou de faire faillite, décidant qu’elles doivent se réinventer. Quand vous attendez jusqu’à ce point, c’est un coup de dés si vous » va réussir ou pas. Vous voulez vous réinventer quand vous êtes en bonne santé. Vous voulez vous réinventer tout le temps. «

