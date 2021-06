Rencontrez Al Roker, le chaton qui cherche sa maison pour toujours

Vous connaissez probablement Al Roker de 45secondes.fr, le présentateur météo et cuisinier expérimenté qui est un incontournable des ondes depuis plus de quatre décennies. Mais connaissez-vous son homonyme à fourrure, Al Roker le chaton ?

Le shorthair domestique de 11 semaines vit actuellement à Durham, en Caroline du Nord, avec sa mère adoptive Haley Pryor et recherche sa maison de fourrure. Al, comme l’appelle Pryor, est venu vivre avec elle pour la première fois il y a deux semaines, dans une configuration arrangée par 2 Paws Up, une organisation de sauvetage à but non lucratif à Raleigh, en Caroline du Nord, reliée à un cabinet vétérinaire.

Dans un e-mail à 45secondes.fr, le Dr Jessica Stall, vétérinaire chez 2 Paws Up, a expliqué qu’Al avait été dans un refuge pour animaux local.

Stall décrit Al Roker le chaton comme « super affectueux et doux ». 2 pattes en l’air

« Ils sont venus nous voir le 26/04/21 du refuge pour animaux du comté de Granville – l’un de leurs foyers d’accueil les avait nourris au biberon pendant quelques semaines et ils commençaient à manger seuls. Al sera en famille d’accueil avec Haley jusqu’à ce qu’il soit adopté », a déclaré Stall.

Al s’est rapidement adapté à sa nouvelle résidence et à ses colocataires. Pryor, 25 ans, a également son propre chat nommé Mocha et accueille un autre chat nommé Marty. Elle décrit le jeune Al comme le plus amusant de la bande de félins.

« Ma première impression était juste qu’il était très énergique, parce que la famille d’accueil que j’avais juste avant lui, honnêtement, a mis trois ou quatre jours pour m’approcher et dès que j’ai ouvert le porte-bébé, l’IA m’a dit: » Je veux jouer , je veux me blottir. Je veux de la nourriture, comme tout ce que vous avez, je la veux », a déclaré Pryor AUJOURD’HUI par téléphone. « C’était donc ma première impression, qu’il est extrêmement sociable et amical. »

Al est un fan de jouets à baguette et d’autres chats. 2 pattes en l’air

Selon Stall, le personnel vétérinaire appelle également le chaton simplement Al.

« L’un des assistants vétérinaires l’a nommé, lui et ses compagnons de portée, d’après différentes icônes de l’actualité », a déclaré Stall, ajoutant que d’autres chats de la portée ont été nommés d’après Katie Couric, Diane Sawyer et Jim Cantore.

Pryor a déclaré qu’elle pensait que le nom convenait bien au chaton actif. «Je connais Al Roker, comme je regarde le 45secondes.fr Show pendant les vacances et tout. Je ne savais pas d’où venait le nom et je me suis dit « Oh, c’est mignon ». … Al Roker l’humain semble très sympathique. Et le chat aime vraiment regarder par la fenêtre. Il regarde tout le temps par la fenêtre.

Al a principalement une fourrure noire avec une touffe de fourrure blanche au niveau du cou et du ventre et des moustaches blanches.

« Il est extrêmement moelleux », a déclaré Pryor. « Mon partenaire me dit toujours: » Il a toujours l’air si échevelé « , et comme ça parce que ses cheveux sont si longs, et surtout sur un si petit chaton. »

Toute cette fourrure fait d’Al le rare chaton à câliner. « Je dirais qu’il est un peu plus câlin qu’un chaton normalement parce que les chatons ne veulent normalement pas rester assis et Al est un peu plus capable de s’allonger, de dormir et de se câliner avec vous », a déclaré Pryor.

Al adore courir, jouer et lutter ! Haley Pryor

S’il ne se repose pas, vous trouverez probablement Al en train de jouer, de lutter et de vivre sa meilleure vie.

« C’est définitivement un chat amusant et joueur. Il veut jouer quand vous voulez jouer », a ajouté Pryor.

Pour adopter Al Roker le chaton, le futur propriétaire devra payer des frais d’adoption de 120 €, qui couvrent le coût de la stérilisation, une puce électronique et des vaccins, entre autres services. Les parties intéressées peuvent en savoir plus sur Al et remplir un formulaire de demande sur sa liste Petfinder.

Pryor, analyste en recherche en thérapie cellulaire et génique, est également un comportementaliste animalier certifié qui aide les clients avec des chats qui ont des problèmes de comportement. Elle encourage toute personne intéressée à essayer le placement en famille d’accueil.

« Je pense que la chose la plus importante qui empêche les gens d’accueillir est un, le temps et l’espace, et aussi la disponibilité émotionnelle que les gens ont, parce que le travail de protection des animaux est en fait très émotionnel, épuisant émotionnellement », a déclaré Pryor. « … Mais c’est gratifiant quand on y pense. Nous avons besoin d’adoptants, mais nous avons aussi besoin de familles d’accueil.

Et pour ceux qui ont déjà des animaux de compagnie, le placement en famille d’accueil n’est pas hors de question. « Vous pouvez avoir des chats permanents et des foyers d’accueil », a expliqué Pryor, « comme si j’avais un chat permanent et des foyers d’accueil et tout s’est très bien passé. »

Al est le plus jeune de sa portée et a également un frère nommé Jim, qui est également à adopter. Haley Pryor

Pryor a déclaré que les chatons en particulier sont adoptés à un rythme rapide, la plupart étant adoptés dans un délai d’un mois, bien que les chats plus âgés soient considérés moins souvent.

Stall a fait écho à l’appel de Pryor pour plus de parents adoptifs pour animaux de compagnie. Elle a déclaré que pendant la pandémie, davantage de personnes semblaient intéressées par le placement familial, mais cet intérêt diminue déjà à mesure que les restrictions sont levées.

En fin de compte, Pryor dit que toute l’expérience d’accueil a été enrichissante. « J’aimerais dire à tout le monde de favoriser parce que c’est une expérience formidable et nous avons besoin de familles d’accueil tout le temps. »

Et au cas où vous vous poseriez la question, Al Roker le chaton n’est pas le seul animal nommé d’après le légendaire diffuseur de 45secondes.fr. Il y a aussi « Al Roker The Cat » avec leur propre page Instagram.

