Rencontrez Agatha Harkness, la puissante sorcière de Marvel

Agatha Harkness est un personnage de Marvel Comics bien connu pour avoir été décrit comme l’une des sorcières originales des procès de Salem, Massachusetts. Sa première apparition était au QG Les quatre Fantastiques # 94 en janvier 1970 et a été créé par Stan Lee et Jack Kirby.

Agathe est devenue la nounou de Franklin Richards, fils de Sue Storm et Reed Richards. La «nounou» de l’époque s’est défendue à un moment donné et a vaincu un groupe de méchants connu sous le nom de Les quatre terribles qui étaient en mission pour kidnapper Franklin.

Après cet événement, il a révélé au Les quatre Fantastiques c’était une sorcière. Dans une future bataille contre Annihilateur, Agatha Harkness a aidé les Fantastic Four à vaincre le méchant en jouant un grand rôle dans le combat.

Plus tard Harkness a été révélée comme membre de Nova Salem, Colorado auparavant inconnue, une colonie de sorcières dont elle avait été le chef. Nicolas Scratch (son fils) était derrière tout un plan qui causerait la mort de Agathe.

Rayure avait pris le contrôle de la ville et convaincu ses habitants que Agatha Harkness avait trahi les secrets de la communauté en travaillant pour le Les quatre Fantastiques. Elle a été kidnappée et ramenée dans la communauté, avec Franklin, afin qu’il puisse être jugé. Bientôt, les Quatre Fantastiques les ont suivis et sont entrés en conflit avec Les Sept de Salem (petits-enfants d’Agatha et enfants de Nicholas Scratch).

O Les quatre Fantastiques les a vaincus et les a libérés Harkness. Dans le processus, la méchanceté de Rayure a été révélé à la communauté de Nova Salem et il a été banni dans une autre dimension.

POUVOIRS ET COMPÉTENCES

Agatha Harkness était l’une des sorcières les plus puissantes de merveille. Elle a prétendu être assez âgée pour se souvenir de la chute de l’Atlantide, il y a plus de 10 000 ans, et a gagné l’immortalité grâce à la magie interdite; cependant, l’âge d’Agatha réduit sa capacité à effectuer des tâches physiques pénibles.

Agathe a la capacité de manipuler des forces magiques pour une variété d’effets, y compris la téléportation, la projection d’énergie et la dérivation d’énergie extra-dimensionnelle en invoquant des entités ou des objets de pouvoir existant dans des dimensions tangentielles à celle de la Terre en récitant des sorts.

Harkness il possède également les compétences du mesmérisme, de la projection de la pensée, de la projection de l’illusion, de l’intellect avancé et d’une vaste connaissance de la tradition magique.

ÉQUIPES ET PARTENARIATS

Finalement, Les Sept de Salem a repris le contrôle de la communauté de Nova Salem et leur première mission était de capturer Agatha Harkness et la tuer en la brûlant sur le bûcher, mais en se faisant tuer, Agatha avait fait connaître sa présence à Wanda Maximoff dans ce qui semblait être une forme astrale post mortem.

Dans une bataille qui s’ensuit entre Sorcière écarlate et Les Sept de Salem, toutes les énergies de la communauté ont été attirées par le Vertige des Sept, qui a perdu leur contrôle. Wanda il a réussi à capter une partie de l’énergie et à la canaliser, mais la ville entière était toujours décimée.

En suivant des indices de la forme astrale de Agathe, Wanda Maximoff a canalisé l’énergie restante pour mettre ses enfants enceintes.

Plus tard, Harkness refait surface, bien vivants, comme si de rien n’était, lorsque les jeunes enfants de Wanda a commencé à présenter un comportement étrange (disparaissant pendant de courtes périodes) et le Sorcière écarlate est devenue instable après le démantèlement de son mari, Vue; cependant, Agatha Harkness n’a donné aucune explication pour son retour.

Après Méphisto a déclaré que les enfants de Wanda Maximoff c’étaient en fait des fragments de sa propre âme et les réabsorbaient, Agathe était responsable de l’effacement de la mémoire de Wanda, lui faisant oublier ses enfants, dans le but de l’aider à faire face au traumatisme.

Après quelque temps, Harkness a dû rendre ces souvenirs à Wanda, quand il est devenu un pion dans une intrigue complexe de Immortus. De plus, Agatha a également aidé Avengers pour vaincre le méchant.

CURIOSITÉS

Agatha Harkness a un membre de la famille magique appelé Ébène, un chat domestique capable de sentir la présence d’autres êtres mystiques et de se transformer en une grande et féroce panthère; mais l’a sacrifiée pour gagner des pouvoirs précognitifs.

Agathe il est si vieux, il se souvient de choses qui se sont produites 500 ans avant le naufrage de l’Atlantide, en 10500 avant JC

D’AUTRES MÉDIA

Harkness est apparu dans certains épisodes du dessin animé X-Men: évolution et n’est apparu qu’une seule fois dans la série animée The Avengers: Unis, ils se tiennent.

Rien n’a encore été confirmé, mais on pense que Agnès, le voisin curieux de Wanda (Elizabeth Olsen) et Vue (Paul Bettany) dans la série WandaVision être en fait Agatha Harkness, le personnage est joué par l’actrice Kathryn Hahn.

