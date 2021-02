Rencontrez Adam Kinzinger, le sénateur républicain évité par sa famille après avoir voté pour destituer Trump

Le représentant de l’Illinois, Adam Kinzinger, l’un des dix républicains de la maison qui ont voté pour destituer Trump, a été confronté à des réactions négatives non seulement du GOP, mais de ses propres parents.

Le membre du Congrès Kinzinger, qui en est à son sixième mandat en tant que représentant du seizième district de l’Illinois et est lieutenant-colonel dans la Garde nationale aérienne, a été rejeté par plusieurs membres de sa famille dans une lettre cinglante publiée début janvier.

Le message manuscrit l’accusait d’avoir rejoint «l’armée du diable» et d’avoir commis le «péché ultime» en dénonçant l’ancien président Donald Trump.

La lettre, qui a été écrite par la cousine de Kinzinger, Karen Otto, et qui aurait été signée par 11 membres de sa famille élargie, a qualifié les accusations du membre du Congrès contre Donald Trump de «horribles et grossières».

Son auteur a fait l’éloge de la foi chrétienne de l’ancien président. En réponse aux actions pas si chrétiennes de Trump, Karen a proclamé ironiquement que «ce n’est pas à nous de juger ou d’être jugés».

Otto a également allégué que «beaucoup plus de membres de la famille» de Kinzinger ressentent la même chose que ceux qui ont signé la lettre.

«Nous appelons à votre démission», ont poursuivi les proches enragés dans un «PS» furieux

Kinzinger s’est opposé à Trump pendant des années.

Le politicien de 42 ans, qui vient de célébrer son premier anniversaire de mariage avec sa femme Sofia le 15 février, a constamment critiqué l’ancien président.

Le membre du Congrès aurait déclaré à CNN en 2016 que, selon lui, le candidat de l’époque, Trump, «commençait à franchir beaucoup de lignes rouges de l’impardonnable en politique».

Il a été le premier législateur républicain à demander publiquement la destitution de Trump après l’insurrection du Capitole.

Kinzinger a été prompt à blâmer le président de l’époque Trump pour les émeutes catastrophiques du 6 janvier. une vidéo émotionnelle sur Twitter le lendemain, au cours duquel il a appelé à l’invocation du 25e amendement.

«Tout indique que le président n’est plus ancré», a déclaré Kinzinger, «non seulement à cause de son devoir, ou même de sa santé, mais de la réalité elle-même.

«C’est pour cette raison que j’appelle le vice-président et les membres du cabinet à veiller à ce que les prochaines semaines soient sans danger pour le peuple américain et à ce que nous ayons un capitaine sain d’esprit.

Kinzinger a lui-même été témoin de l’insurrection du Capitole et a déclaré qu’il était loin d’être surpris par la violence qui avait eu lieu, car il avait «observé la rhétorique qui avait précédé ce jour-là et l’avait prise au sérieux».

Dans un entretien pour Showtime Le cirque, le membre du Congrès a révélé qu’il avait dit à son personnel de rester à la maison le 6 janvier et avait même admis qu’il avait apporté son arme à feu au travail de peur de devoir se défendre contre la violence.

Kinzinger a déclaré sur Twitter qu’il se sentait «vraiment mal» ce jour-là.

Le 13 janvier, Adam Kinzinger est devenu l’un des 10 seuls républicains de la Chambre à avoir voté pour destituer le président de l’époque Trump pour incitation à l’insurrection, aux côtés de Liz Cheney du Wyoming et de Tom Rice de Caroline du Sud.

Trump a été acquitté le samedi 13 février, à la suite d’un procès de quatre jours au cours duquel l’accusation a présenté des preuves que beaucoup jugeaient accablantes.

Bien que plus de la moitié du Sénat ait voté pour condamner l’ancien président, ils n’ont pas réussi à obtenir la majorité des deux tiers requise pour maintenir l’action.

Kinzinger a depuis exprimé ses regrets concernant le verdict de non-culpabilité.

Dans une déclaration publiée le jour même de la conclusion du procès, le membre du Congrès a écrit: «Je suis déçu que le Sénat ne soit pas disposé à tenir l’ancien président Trump responsable de ses actes.»

«Je vais examiner d’autres options pour garantir la responsabilité et la responsabilité afin que ce qui s’est passé le 6 janvier 2021 ne se reproduise plus», a déclaré Kinzinger.

Dans les jours suivants, il s’est rendu à des interviews télévisées et à des talk-shows pour dénoncer Trump et diffuser son message de rédemption possible pour le parti républicain.

Le représentant de l’Illinois n’est pas dérangé par le désaveu de sa famille.

Kinzinger a dit au New York Times que les membres de la famille responsables de la lettre ont été victimes de «lavage de cerveau» par des églises conservatrices.

«Je n’ai rien contre eux», a déclaré le représentant de l’Illinois, «mais je n’ai aucun désir ou je ressens le besoin de tendre la main et de réparer cela. Il leur incombe à 100% de tendre la main et de réparer, et honnêtement, je m’en fiche de savoir s’ils le font ou non.

Kinzinger a fait de nouveaux progrès pour démanteler Donald Trump.

Il a créé un comité d’action politique appelé Country First dans le but de conduire le parti républicain à l’écart du chaos et de la division de l’ère Trump.

«L’espoir a cédé la place à la peur», a déploré Kinzinger à propos du parti, qui, selon lui, l’a attiré une fois avec des promesses d’un avenir éblouissant pour le peuple américain.

Kinzinger a révélé au Fois qu’il pourrait envisager de changer son affiliation à un parti si le GOP persiste à soutenir principalement Trump, mais qu’il espère plutôt que le parti pourra être dirigé dans une direction différente et plus brillante.

« Je vais me battre comme un enfer pour sauver (le parti républicain) », a-t-il déclaré aux intervieweurs.

Adam Kinzinger est bien conscient qu’il risque plus que sa famille en défendant ce qu’il pense être juste – il met également en péril sa carrière politique.

Cependant, le membre du Congrès maintient ses actions.

« Les pertes auxquelles je vais faire face sont pâles par rapport aux enjeux ici », a déclaré Kinzinger.

Allie McGlone est un écrivain qui couvre une variété de sujets pour YourTango, y compris la culture pop et le divertissement.