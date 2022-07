Rencontre avec un monstre terrible dans la bande-annonce du jeu de rôle Tainted Grail Fall Of Avalon

Les développeurs polonais du studio Awaken Realms Digital ont présenté une bande-annonce cinématique pour le jeu de rôle sombre dans le monde ouvert Tainted Grail The Fall of Avalon.

Un nouveau projet des auteurs du roguelike au tour par tour bien accueilli avec des éléments du jeu de cartes Tainted Grail Conquest apparaîtra en accès anticipé entre octobre et décembre 2022.

Le monde du jeu est une réinvention plus sombre des légendes arthuriennes, où les gens arrivent sur l’île maudite d’Avalon à la recherche d’un endroit où vivre en paix. Pourtant, ils se retrouvent dans des terres saturées de chaos, qui provient d’une mystérieuse force obscure appelée Wyrdness.

Tainted Grail, The Fall of Avalon, est basé sur le jeu de société du même nom, dont la campagne de financement participatif sur Kickstarter a été la plus réussie en 2018, récoltant 6,2 millions de dollars.

