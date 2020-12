Renault Twingo électrique. La voiture électrique la moins chère du marché

Contrairement à Renault ZOE, Twingo Electric n’utilise pas la désignation ZE. Cela ne l’empêche pas d’hériter de toute la sagesse que Renault a accumulée dans le domaine des voitures électriques en une décennie.

Cela fait dix ans que la marque française envisage que l’avenir de la mobilité passe par l’électrification du parc automobile, comme moyen de lutter contre ce qui allait être un siège sur les moteurs à combustion. La preuve en est les normes européennes successives qui limitent de plus en plus les émissions, et pas seulement le CO2, et, citons simplement l’exemple de l’objectif Euro7 annoncé!

Mais revenons à la réalité actuelle pour parler de la nouvelle Renault Twingo Elétrico, une voiture qui bien qu’elle soit née du partenariat avec Smart présente une solution électrique différente. Premièrement, avec un moteur « made in Renault » et une batterie avec une plus grande capacité de stockage, ce qui lui donne une autonomie de 190 km, qui peut aller jusqu’à 225 km en mode Eco et jusqu’à 270 km en ville, nous utilisons le mode de conduite le plus régénératif (B3).

En plus de ce mode, il y en a deux autres, régénérants, plus doux, le B1 et le B2, dont le système fait défaut à chaque fois que nous allumons le moteur électrique.

Faible consommation

L’utilisation intelligente de ces trois niveaux de régénération nous amène à enregistrer des consommations très faibles, de l’ordre de 11 kWh / 100 km, ce qui est une valeur vraiment remarquable pour une voiture qui, étant citadin, ne se révèle pas suppliante lorsque l’on choisit la voiture. -route. Où vous pouvez facilement atteindre une vitesse de pointe de 135 km / h grâce à ses 82 ch, tandis que l’accélération de 0 à 50 km / h ne prend que 4,2 secondes.

LIRE TROP

Renault Twingo électrique n’est pas tout à fait une Smart

Bien qu’il s’agisse de la première version électrique de Twingo, la plateforme de cette petite ville a été initialement conçue pour recevoir une version du genre. Qui, comme les versions conventionnelles, a une propulsion arrière.

Le placement de la batterie lithium-ion refroidie à l’eau de 22 kWh sous la carrosserie contribue à un équilibre dynamique remarquable, de sorte que les performances dynamiques de cette version sont plus agréables que les autres versions.

Si l’on considère que la distance moyenne que les gens font par jour en ville est de 40 km et que dans une utilisation intelligente du système électrique on peut faire 200 km, l’intervalle entre les recharges s’étend à cinq jours.

Une charge qui ne peut être réalisée que jusqu’à 22 kW en courant alternatif, puisque le système Twingo ne permet pas une charge rapide en courant continu, comme avec le ZOE.

Ainsi, si la station de 22 kW se recharge réellement à pleine puissance, la recharge de la batterie Renault Twingo prend 1 heure. Temps qui sera moins dans un boîte murale ou un point de vente domestique.

Pour calculer le temps, il suffit de diviser les 22 kWh de capacité de la batterie, par la puissance de la prise utilisée pour la charger (la puissance de la prise est calculée en multipliant la tension du secteur par l’intensité du courant de la prise).

Technologie utile

Extérieurement, il y a peu de différences qui distinguent cette version entièrement électrifiée. Même ainsi, il y a des notes qui l’identifient, comme les inserts bleus dans la carrosserie, les jantes, le logo, ou encore l’absence d’échappement. En plus d’une absence quasi totale de bruit.

Comme dans les autres versions, Twingo Electric propose les mêmes packs de personnalisation.

A l’intérieur, les différences se concentrent principalement sur l’instrumentation et les informations sur le fonctionnement électrique.

L’habitabilité n’a pas changé et la valise a une capacité de 240 litres, une valeur supérieure à la moyenne du segment.

Comme les autres modèles, Easy Connect permet, dans ce cas, de nouvelles fonctionnalités qui résultent du fait que ce modèle est électrique. Ainsi, lors de la programmation d’un itinéraire, le système prend en compte l’autonomie dans le choix de l’itinéraire le plus économe en énergie, en indiquant également les différentes bornes de recharge existant le long de l’itinéraire sélectionné.

L’application My Renault est une autre fonctionnalité utile.

À partir de 22200 euros

Les prix commencent à 22 200 euros pour la version Zen et 23 200 euros pour la version Intense.

L’une de ces valeurs inclut évidemment la batterie, notamment parce que Renault a déjà abandonné le mode de location de batterie.

Après plus de 30 ans sur le marché depuis l’annonce de la première génération de Twingo et avec un record de ventes de plus de 3,75 millions de ce même modèle, cette version électrique est le corollaire logique de cette voiture essentiellement conçue pour rouler dans les grandes villes. .

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂