Renault Trafic L2h1 2.0 Energy Dci 145: Image Revue

Avec une nouvelle image extérieure et intérieure, un nouveau moteur diesel et plus d’équipements, la gamme Renault Trafic a été optimisée pour conforter sa position sur le segment des fourgons de taille moyenne.

Pour se conformer à la norme d’émission Euro 6d – TEMP, entrée en vigueur en septembre 2019, le Renault a renouvelé sa génération actuelle (la troisième) de la gamme Trafic.

En plus d’introduire un nouveau moteur diesel 2,0 litres et de mettre à jour l’image de ce modèle pour uniformiser l’identité visuelle de l’ensemble de sa gamme de véhicules utilitaires légers, la marque française en a profité pour renforcer le niveau d’équipement et introduire un contenu technologique plus sophistiqué.

Gardant les mêmes formes et proportions que le modèle lancé en 2014, le nouveau Trafic est facilement identifiable par sa partie avant qui comprend la lumière LED en forme de C, de nouveaux phares à LED, une calandre plus proéminente avec le losange mis en évidence et de nouveaux éléments éléments décoratifs chromés.

Revue intérieure

Le design intérieur qui intègre des éléments des voitures particulières de la marque française a également été revu. Le tableau de bord apparaît maintenant avec des détails en chrome satiné sur les sorties de ventilation, le cadre de la console centrale, les commandes de climatisation, le levier de boîte de vitesses et les manomètres.

Renault Trafic Box L2H11,2 T 2.0 Energy dCi 145

L’habitacle reçoit désormais une harmonie dite «Carbon Grey», qui s’étend jusqu’aux panneaux de porte, tandis que le levier de boîte de vitesses dispose d’une nouvelle poignée.

Le nouveau Trafic dispose désormais de nouvelles solutions multimédias, comme le Media Nav Evolution avec écran tactile – compatible avec Android Auto et AppleCarPlay -, une nouvelle radio R&GO et un nouveau microphone, pour une meilleure qualité de communication.

Les matériaux utilisés dans la cabine sont adaptés à l’usage intensif que ces véhicules ont habituellement. L’ergonomie est également en bon état, toutes les commandes étant facilement accessibles.

Il y a aussi beaucoup d’espace de rangement à l’intérieur de la cabine, y compris deux boîtes à gants, des réceptacles sur le tableau de bord et une étagère sous le toit.

Volume utile de 6,0 m3

Parmi les 275 versions disponibles en usine, l’une des propositions de la gamme Trafic se compose du fourgon à châssis long et à toit surélevé (L2H1).

Avec une longueur extérieure de 5,34 mètres, une largeur de 1,95 mètre, une hauteur de 1,97 mètre et un empattement de 3,5 mètres, ce dérivé offre un volume de chargement utile de 6,0 m3 .

La porte latérale coulissante s’intègre en standard

Cela est dû à la combinaison d’une soute de 2,93 mètres de long, 1,66 mètre de large (1,27 mètre entre les passages de roues) et d’une hauteur de 1,39 mètre. Le plan de chargement est à 55 cm du sol.

Pour protéger la soute, le plancher et les parois sont respectivement revêtus de bois 12 mm avec résine antidérapante et polypropylène lavable 3,8 mm, sous une transformation réalisée par Renault Tech.

Afin de transporter la marchandise en toute sécurité, il y a 14 œillets de fixation sur le Long Trafic. Pour assurer une meilleure visibilité, le compartiment à bagages dispose désormais d’un éclairage LED.

Accessibilité

L’accès à la soute est assuré par deux portes arrière asymétriques. Cette solution permet de transporter des objets plus longs, avec la porte gauche fermée et la droite ouverte à 90 °, avec la plaque d’immatriculation et son éclairage toujours visibles.

Les portes arrière peuvent s’ouvrir jusqu’à 180 °. À son tour, l’accessibilité latérale est garantie par une porte coulissante droite d’une largeur maximale de 1,03 mètre et d’une hauteur de 1,28 mètre.

Moteur de 145 ch

Dans le chapitre mécanique, le nouveau Trafic a reçu un nouveau moteur diesel de 2,0 litres avec turbocompresseur à géométrie variable pour se conformer à la norme d’émissions Euro 6d-TEMP en association avec le système de réduction catalytique (SCR) avec AdBlue.

Le nouveau bloc 2.0 dCi est doté de la technologie Stop & Start pour aider à améliorer la consommation de carburant et de la fonction «Eco» qui contrôle la réponse de l’accélérateur pour éviter une augmentation excessive du régime moteur.

L’indicateur de changement de vitesse et un voyant sur le tableau de bord qui passe du vert au jaune et au rouge en fonction de la pression sur l’accélérateur aident le conducteur à être plus efficace.

L’unité testée comportait la version 145 ch du moteur 2.0 dCi, qui, en combinaison avec une boîte de vitesses manuelle à six vitesses bien décalée, offre un couple élevé à bas régime, ainsi qu’une augmentation rapide de la vitesse.

Concernant la consommation de carburant, l’ordinateur de bord a indiqué une valeur de 8,4 l / 100 km lors de l’essai, une valeur supérieure aux 7,8 l / 100 km annoncés par la marque.

Référence pour la suspension qui a montré un compromis raisonnable entre confort et capacité de charge.

Monde d’options

Pour offrir confort, ergonomie et sécurité, la gamme Trafic a reçu certaines technologies d’aide à la conduite, bien que la plupart soient disponibles dans la vaste liste d’options.

Parmi les équipements disponibles, on retrouve par exemple le système d’aide au stationnement avant et arrière avec caméra de recul, intégré dans le pack Hi-Tech, qui comprend également des antibrouillards et des capteurs de lumière.

La climatisation manuelle est également une option, ainsi que le pack de navigation Media Nav Evolution avec système de reconnaissance des panneaux de signalisation ou régulateur de vitesse.

La dotation standard mise fortement sur la sécurité. La cloison métallique constitue une barrière robuste entre les occupants et la charge, à laquelle s’ajoutent l’airbag conducteur, l’ABS avec EBV, le contrôle électronique de la stabilité avec aide au démarrage en montée et Grip Extend (avec mode tout-terrain) pour assurer une meilleure traction sur les surfaces glissantes.

L’équipement de confort est limité, comprenant les trois sièges de la cabine, le verrouillage centralisé des portes, les vitres et rétroviseurs électriques, l’airbag conducteur, la radio Connect R&GO avec Bluetooth et les commandes sous le volant.

Prix

Quant au prix, le Trafic Van L2H1 2.0 Energy dCi 145 est proposé à partir de 34 834 euros, TVA incluse, une valeur très compétitive par rapport à la concurrence, bien que l’offre standard soit limitée.

L’accès à une version plus équipée, comme l’unité testée, qui dispose de 4 642 euros d’options, porte le coût d’achat à 40 543 euros.

Avec une capacité de charge de plus de 900 kilos et un volume utile de 6,0 m3, la version châssis long et toit normal du nouveau Trafic a des arguments valables pour conforter sa position dans le segment des fourgons de taille moyenne: elle offre plus d’équipement , un contenu technologique plus sophistiqué, ainsi qu’un nouveau moteur diesel plus gros et plus efficace.

Malgré les 5,40 mètres de longueur, la conduite est similaire à celle d’un passager léger, bien qu’en position plus élevée. L’accessibilité et la fonctionnalité de la soute restent les autres atouts du fourgon moyen Renault.

Fiche technique

Prix 40 543 € Moteur 4 CIL; 1997 CC; 145 CV; 3500 tr / min Binaire 350 Nm Diffusion Vers l’avant; 6 Vel; Homme Longueur / Longueur / Hauteur 5399/1956/1967 millimètre Longueur entre les axes 3498 millimètre Poids 2145 kilogrammes capacité de la batterie 905 kilogrammes Volume utile 6,0 m3 Consommation 7,8 (8,4 *) L / 100 km Émissions 270 G / KM IUC 53 euros

Équipement

Alternateur (180A), récupération d’énergie au freinage, réduction catalytique sélective. Phares Full LED, feux de jour, système Stop & Start, filtre à particules, rétroviseurs extérieurs en verre et électriques, radio Connect R&GO, Bluetooth, USB et Jack, commandes au volant, cloison complète en tôle, portes arrière en tôle avec ouverture à 180 °, porte latérale coulissante en tôle, verrouillage centralisé, airbag conducteur, ABS avec EBV (répartition électronique du freinage), contrôle électronique de stabilité (ESP + ASR), jantes acier 16 ”, vitres teintées.

