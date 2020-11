Renault Trafic. Gamme passagers améliorée avec les versions Combi et SpaceClass

Les 40 ans d’histoire de Renault Trafic sont marqués par la présentation de deux nouvelles versions spécifiques au transport de personnes: Trafic Combi et SpaceClass.

Renault célèbre le 40e anniversaire du modèle Trafic avec le lancement de deux nouvelles versions de dernière génération destinées au transport de passagers: Trafic Combi et SpaceClass. Les nouvelles propositions se distinguent en présentant un design plus dynamique, avec une façade plus expressive.

En termes d’offre, Trafic Combi s’adapte aux besoins des professionnels du transport de passagers – entreprises et passagers – mais également aux familles nombreuses, offrant des niveaux élevés d’habitabilité et de modularité, sans compromettre le confort et le nombre de sièges.

De son côté, la Renault SpaceClass vise un segment haut de gamme, dominé par les marques allemandes avec des modèles comme le Volkswagen Multivan ou la Mercedes-Benz Classe V, dont les utilisateurs recherchent la polyvalence, l’espace et le confort d’une Classe Affaires.

Les nouveaux Trafic Combi et SpaceClass reçoivent un design extérieur plus expressif pour transmettre une image plus robuste, avec un nouveau capot horizontal et une calandre au design révisé.

Intérieur du Renault Trafic Combi 2021

En complément, les nouveaux pare-chocs et phares full LED sont désormais rejoints par une ligne chromée, qui reprend la signature lumineuse en forme de C de la marque française. Dans ces nouvelles versions passagers de la gamme Trafic, les rétroviseurs rabattables électriquement sont de série, tout comme les roues de 17 pouces.

Plus d’équipement et d’aides à la conduite

L’habitacle offre un environnement plus raffiné et sophistiqué, complété par de nouveaux systèmes d’infodivertissement.

Renault SpaceClass 2021, avec Pack Signature et sièges arrière face à face

Le système multimédia Renault Easy Link, avec écran de huit pouces et navigation inclus, fait ses débuts sur le Trafic Combi et SpaceClass, étant compatible avec Android Auto et Apple CapPlay. La recharge de smartphone par induction est une autre nouveauté de ces modèles.

Les nouveaux Trafic Combi et SpaceClass proposent également de nouveaux systèmes d’aide à la conduite, notamment le régulateur de vitesse adaptatif (ACC), le freinage d’urgence actif ou l’avertissement de changement de voie involontaire. Un autre. la nouveauté est l’alerte de l’angle mort.

Renault Trafic L2H1 2.0 Energy dCi 145: image revue

Dans le chapitre mécanique, l’offre est basée sur le bloc diesel de 2,0 litres qui est proposé dans les moteurs de 150 ch et 110 ch (tous deux neufs) ou 170 ch. Ces moteurs sont dotés de la technologie Start-Stop et sont conformes à la norme d’émission Euro 6d Full.

La commercialisation des nouveaux Trafic Combi et SpaceClass est prévue au printemps 2021.

