Renault récupérera-t-il les appellations classiques des véhicules électriques?

Date: 11 janvier 2021

Renault pourra récupérer les appellations classiques de certains modèles pour la nouvelle gamme de véhicules électriques. Les mythiques Renault 4L et Renault 5 reviendront-elles, mais en voitures électriques?

Le nouveau PDG de Renault, Luca de Meo, envisage de récupérer les désignations de certains des modèles les plus vendus de la marque des années 60 à 90, mais en tant que véhicules électriques.

Le PDG de Renault dévoilera le 14 janvier la mise à jour du plan stratégique de la marque, qui portera sur les gammes de produits sur lesquelles le constructeur automobile pariera, avec notamment la reprise de certaines appellations classiques.

Certaines sources suggèrent que Luca de Meo – qui a déjà admis vouloir approfondir les racines françaises de la marque – dévoilera une version électrique de la petite 4L, un modèle très populaire au début des années 60.

Renault pourra également récupérer des versions électriques de modèles des années 70 et 80, basées sur la célèbre Renault 5 ou son successeur, le Super Five.

« Luca de Meo est très concentré sur les produits et son plan stratégique le sera également », affirment des sources citées par ..

Le Super Five électrique revient?

Le Groupe Renault préparera également le lancement de trois modèles pour la marque Alpine, en plus de créer des identités distinctes pour les marques Dacia et Lada. Le constructeur français a déjà mentionné qu’il miserait sur les produits les plus rentables et l’abandon de certains marchés, inversant l’expansion mondiale initiée par l’ancien PDG Carlos Ghosh.

Cela signifie que Renault abandonnera certains modèles peu vendus, comme le Talisman, mais rien n’est encore officiel, si ce n’est la volonté de Luca de Meo de «réduire la gamme de produits et services de Renault d’environ 30% ».

