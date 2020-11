Renault lance une usine d’économie circulaire dédiée à la mobilité en France

, 25 nov. () –

Le groupe automobile Renault a annoncé la transformation de son usine située dans la ville française de Flins pour créer Re-Factory, la première usine européenne d’économie circulaire dédiée à la mobilité.

Comme Renault l’a indiqué, ce projet, qui s’inscrit dans la stratégie de transformation du groupe, permettra à l’entreprise de bénéficier d’une source de valeur croissante et, dans le même temps, de réaffirmer sa présence industrielle en France.

Ainsi, Re-Factory regroupera les activités de rénovation de son usine de Choisy-le-Roi, Renault envisage donc des actions d’accompagnement et de formation des salariés de Flins et Choisy-Le-Roi pour développer leurs compétences. La marque s’attend à ce que quelque 3000 personnes travaillent dans l’établissement d’ici 2030.

«Cette annonce est le fruit d’un travail important des équipes Renault et de concertations constructives avec nos partenaires. Re-Factory est une nouvelle vie pour Renault, ses collaborateurs et pour le dynamisme de toute la région. Ce projet s’appuie sur notre engagement pionnier dans l’économie circulaire, dans nos valeurs, dans notre savoir-faire, et répond pleinement à notre ambition de transformer positivement notre industrie », a déclaré Jean-Dominique Senard, Président du Conseil d’Administration du Groupe Renault.

QUATRE PÔLES D’ACTIVITÉ

Déployé entre 2021 et 2024, Re-Factory s’appuiera sur un large réseau de partenaires multisectoriels et sera structuré autour de quatre pôles d’activités, dont l’expérience permettra de suivre toute la durée de vie utile du véhicule, en agissant sur les principales composantes de l’économie circulaire.

En ce sens, Re-Trofit réunira toutes les activités permettant d’allonger la durée de vie utile des véhicules et de leurs usages, tandis que le pôle Re-Energy a pour objectif de porter à l’échelle industrielle le potentiel des applications issues des batteries électriques et des nouvelles énergies.

Par ailleurs, Re-Cycle regroupera toutes les activités du groupe contribuant à une gestion efficace des ressources et de leurs flux pour favoriser l’approvisionnement en pièces et matériaux en cycles courts et intégrer une part croissante de matériaux recyclés ou réutilisés. Re-Start va promouvoir et développer les connaissances industrielles, mais aussi accélérer la recherche et l’innovation dans l’économie circulaire.

“Avec Re-Factory, Flins deviendra une référence européenne en matière d’économie circulaire et permettra au groupe de répondre aux défis qui se posent aujourd’hui, et plus encore demain, aux acteurs de la mobilité et de l’industrie automobile”, Le PDG de Renault, Luca de Meo, a affirmé.

