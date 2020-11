Renault cessera de produire le modèle Talento pour Fiat Professional

Renault cessera de produire le Talento commercial de taille moyenne pour Fiat Professional. L’une des raisons est la fusion du constructeur italien avec le groupe PSA.

Renault mettra fin à l’accord avec FCA pour la production de véhicules utilitaires de taille moyenne, à savoir la Fiat Talento, en raison de la fusion du constructeur italien avec le rival du groupe PSA.

L’accord de collaboration a été signé entre l’ancien PDG de Renault, Carlos Gosh, en vertu duquel la marque française produirait le moyen commercial Talento pour Fiat dans son usine de Sandouville dans le nord de la France.

Selon la directrice exécutive de Renault, Clotilde Delbos, la marque française recherchera de nouveaux partenaires dans le domaine des véhicules utilitaires.

La Fiat Talento, qui est une version du Renault Trafic et du Nissan NV300, a été rénovée en septembre de l’année dernière, après avoir reçu un moteur diesel EcoJet de 2,0 litres, conforme à la norme d’émissions Euro 6d-Temp.

Fiat a également équipé son modèle d’un système d’infodivertissement avec un écran de sept pouces, compatible avec Android Auto et Apple CarPlay.

PSA admet avoir examiné le prix de la Toyota Proace

Outre le Fiat Talento, l’Opel Vivaro n’est plus produit par Renault. Les générations précédentes d’Opel Vivaro et de Renault Trafic ont été développées par les deux marques, leur production étant assurée par les usines de Sandouville, en France, et de Luton, au Royaume-Uni.

Avec l’intégration d’Opel dans le groupe PSA, la troisième génération de Vivaro a commencé à utiliser la plate-forme EMP2 du constructeur français.

Quant au groupe PSA, il a révélé qu’il était disposé à augmenter sa production de véhicules utilitaires légers pour Toyota, cherchant ainsi à lever les doutes soulevés par l’Autorité de la concurrence de l’Union européenne concernant la fusion avec FCA.

Le Groupe PSA produit le modèle Proace dans l’usine de Sevelnord en France, où sont également construits les modèles Peugeot Expert, Citroën Jumpy et Opel Vivaro. Certaines sources affirment que le groupe PSA est prêt à vendre ces véhicules à Toyota à un prix presque coûtant.

FCA et Grupo PSA ont annoncé une fusion pour créer une joint-venture appelée Stellantis, permettant ainsi la création du quatre plus grand constructeur automobile en termes de volume de production.

