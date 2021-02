Renault Captur reçoit la version RS Line à l’image sportive

Texte: Carlos Moura

Date: 12 février 2021

Le SUV compact Renault Captur dispose désormais d’une nouvelle version RS Line, qui se caractérise par une image plus sportive. Désormais disponible en France avec un moteur TCE de 140 ch et un plug-in E-Tech de 160 ch.

Renault a introduit le niveau d’équipement RS Line dans la deuxième génération de Captur, élargissant l’offre de cette version avec une image plus sportive dans le portefeuille de modèles de la marque française.

En partant de l’extérieur, le SUV compact a une lame de Formule 1 sur le pare-chocs avant, une calandre en nid d’abeille et un diffuseur arrière gris. Les roues ont des jantes en alliage «Le Castellet» de 18 pouces et une petite plaque «RS Line» sur le couvercle du coffre.

Ligne Renault Captur RS

A l’ouverture des portes avant, les étriers Renault Sport et les détails rouges sur les sièges, les panneaux de porte, les orifices de ventilation et le volant en cuir perforé sont visibles. Les ceintures de sécurité et la bague qui entoure le levier de la boîte de vitesses ont la même teinte de rouge et une garniture en carbone sur le tableau de bord.

L’équipement de série comprend des vitres teintées, des capteurs de stationnement avant et arrière, un panneau numérique de 10 pouces, une caméra de recul, un rétroviseur intérieur antireflet.

La nouvelle ligne Captur RS peut désormais être commandée en France. La version à moteur essence TCE de 140 ch est proposée à partir de 28 400 euros avec boîte manuelle et 30 350 euros avec double embrayage. La version hybride E-Tech Plug-In 160 ch sera en vente à partir de 37 050 euros.

Renault a également mis à jour la version Initiale Paris, avec des notes Erbe Grey à l’avant et à l’arrière, une antenne queue de requin noire, une caméra 360º et du chrome sur les jambes du volant.

