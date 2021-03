Renault a également un nouveau logo qui s’inspire du passé

Confirmant ce qui peut déjà être considéré comme une «tendance» dans l’industrie automobile, Renault a également adopté un nouveau logo.

Vu pour la première fois sur le prototype Renault 5, le nouveau logo quitte le format 3D, assumant une présentation 2D plus «conviviale» du monde numérique. En même temps, et comme le prototype où il est apparu, ce logo a un look nostalgique, ne cachant pas l’inspiration du passé de la marque.

Le nouveau logo est très similaire à celui que la marque a utilisé entre 1972 et 1992 et qui est apparu à l’avant de toutes les Renault 5 d’origine. L’inspiration est claire, cependant, dans son adaptation à aujourd’hui, elle a été simplifiée, en utilisant moins de lignes que l’original pour la définir.

Discrètement révélé

Alors que son rival Peugeot a dévoilé le nouveau logo avec une «pompe et circonstance» particulière, Renault a opté pour une approche plus discrète, révélant le nouveau logo dans un prototype qui, à lui seul, a retenu toute l’attention.

Aujourd’hui, quelques mois plus tard, le logo rétro Renault a commencé à faire ses premières apparitions, apparaissant non seulement sur les pages des réseaux sociaux de la marque, mais dans sa dernière campagne publicitaire.

Dans cette campagne, dédiée à une série spéciale Zoe (modèle qui, curieusement, porte le nom de Zoe E-Tech), le nouveau logo fait son apparition même à la fin, confirmant la nouvelle image de la marque française.

Pour l’instant, Renault n’a pas encore révélé quand le logo apparaîtra sur ses modèles. Cependant, il est probable que le premier à l’utiliser sera la version de production du 5 Prototype, qui sortira en 2023.