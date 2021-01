Renault 4l Et Renault 5 Pourraient Revenir En électrique

Contrairement à ce qui s’est passé avec des modèles comme la Fiat 500, la Volkswagen Beetle ou la MINI, Renault 4L et Renault 5 n’ont jusqu’à présent pas eu droit à une réinterprétation moderne. Cependant, il y a des rumeurs qui indiquent que cela pourrait être sur le point de changer.

La nouvelle est avancée par . et se rend compte que, insérée dans le plan de restructuration de Renault conçu par Luca de Meo et dont la présentation devrait avoir lieu le 14 janvier prochain lors d’un événement appelé «Renaulution», le retour des deux peut être. des modèles.

Citant deux sources, . affirme que le retour de la Renault 4L et de la Renault 5 vise à renforcer l’accent mis sur l’héritage historique de Renault, l’un des piliers du nouveau plan.

Ces dernières années, plusieurs projets de design ont vu le jour qui révèlent ce que pourrait être une variante 4L moderne…

Alpine électrise aussi

Bien qu’il n’y ait toujours pas de confirmation officielle que les Renault 4L et Renault 5 reviendront même en tant que modèles électriques, on parle déjà de la plate-forme qu’ils pourraient utiliser.

Sur «table top» il y a deux options: soit ils utilisent la plateforme Zoe, soit ils seront basés sur la nouvelle plateforme CMF-EV qui sortira sur le modèle qui sera dérivé du prototype Mégane eVision.

La Renault 4L est encore aujourd’hui l’un des modèles les plus appréciés de Renault.

En plus des Renault 4L et Renault 5 électriques, . ajoute qu’Alpine sera également électrisante. Selon eux, la marque la plus sportive du groupe Renault recevra trois modèles électriques.

Enfin, selon les Britanniques d’Autocar, le plan que Luca de Meo présentera envisage également la disparition de certains modèles, dont l’un, très vraisemblablement, Espace.

Sources: .; Autocar.