Ren et Stimpy rejoignent la liste de Nickelodeon All-Star Brawl sur PS5, PS4

Nickelodeon All-Star Brawl est peut-être un bagarreur multijoueur sous licence avec un budget limité, mais il a suscité un enthousiasme surprenant de la part des fans de jeux de combat et de Nicktoons. Dans une récente vidéo de présentation, le jeu semble plus approfondi que vous ne le pensez, et il a bon espoir de pouvoir tirer son épingle du jeu dans le département gameplay. Bien sûr, conduire la conversation autour de ce jeu est une question de personnages, et le dernier vient d’être annoncé via le blog PlayStation.

Ren & Stimpy, un duo classique d’une époque révolue des Nicktoons, fera en effet partie de la liste. La paire sera en fait un seul personnage jouable, avec des moments de slapstick entre le chat et le chien agissant comme leurs attaques. Comme pour les autres personnages du jeu, bon nombre de leurs manœuvres offensives font directement référence à des scènes et à des moments de la série de dessins animés. nous sommes sûrs que les fans pourront les repérer dans la bande-annonce ci-dessus.

Le jeu devrait arriver cet automne sur PlayStation 5 et PS4. Êtes-vous heureux de voir Ren & Stimpy rejoindre le casting ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.